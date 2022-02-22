В Кремле назвали крайне нежелательным разрыв дипотношений с Украиной

Разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен, поскольку это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, несмотря на признание России.

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Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали, передает ТАСС его слова.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Украинский лидер подчеркнул, что не верит в возможность войны с Россией. Однако допустил введение военного положения в стране в случае широкой эскалации.

Татьяна Леухина