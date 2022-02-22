Зеленский верит, что войны с Россией не будет, но предупреждает о возможном разрыве дипломатических отношений

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев может разорваться дипломатические отношения с Россией. Сейчас он рассматривает этот вопрос.

— Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ, — рассказал украинский лидер.

При этом Зеленский заявляет, что верит в то, что войны с Россией не будет. Вместе с этим он предупредил, что в случае широкой эскалации, в которую, впрочем, он тоже не верит, Украина введет военное положение, пишет ТАСС.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНГ, Зеленский выступил со своим обращением. Он заявил, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушает суверенитет Украины.

Он предупредил, что Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. Зеленский подчеркнул, что границы Украины защищены, создана система территориальной обороны.

— Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации, — резюмировал он.



Татьяна Демина