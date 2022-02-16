Новая жертва ОП «Дальний»: в Казани посмертно осужден застреленный полицией

Суды признали убитого виновным в применении силы к силовикам, стрелком-лейтенантом занимается СК

Фото: скриншот видео

Звонок в "02" о пьяной драке в казанском подъезде закончился полицейской стрельбой и двумя уголовными делами. Участковому предъявили убийство за пределами мер необходимых для задержания, а убитому им жильцу — избиение представителей власти. Накануне решение о признании этого покойника виновным утвердил Верховный суд Татарстана. По мнению защиты, самое объективное доказательство трагедии так и не получило должной оценки. Речь о видеозаписи, которая зафиксировала мат, угрозы и насилие со стороны «потерпевших» силовиков при полном отсутствии правовых аргументов.

МВД разобралось за 5 дней, СК не хватило 9 месяцев



Вызов в казанскую девятиэтажку на улице Кул Гали поступил в полицию в 2 часа 38 минут 14 апреля 2021 года.

Звонила ранее судимая за организацию азартных игр Зарина Т. — мол, подругу в подъезде избивает сожитель, ей тоже досталось, нужна медицинская помощь, у нападавшего — нож.

Никакого избиения в подъезде оперативно прибывшие полицейские не застали. Лишь тройку пьяных людей — ту самую Зарину, ее подругу-хозяйку квартиры Эллу и 29-летнего сожителя хозяйки Александра, с говорящей фамилией — Буянов. Ножа в руках у этого мужчины не было. Какой-либо протокол о противоправных действиях сотрудники составлять не стали, однако, похоже, решили удостовериться, что конфликт действительно исчерпан и не придется выезжать по данному адресу повторно.

В 3 часа 15 минут на выходе из квартиры Буянов получил огнестрельное ранение в живот и упал.

«Вышел с..., одевай наручники, Леха, одевай», — упоминая самку семейства псовых, обратился к напарнику лейтенант Тимур Аширов, участковый ОП «Сафиуллина» (преемник «Дальнего» — прим. ред.). Свою просьбу о наручниках он повторил еще несколько раз, причем заявил, что стрелял в руку. Этот факт и иные действия полицейских зафиксировала приобщенная к делу 20-минутная видеозапись с нагрудного регистратора командира отделения полка ППС УВД Казани старшины полиции Алексея Мижерова.

Перед выстрелом. Скриншот видео

В 9 часов 32 минуты в больнице констатировали смерть Буянова.

В тот же день в Следкоме по РТ возбудили дело против Буянова — посмертно заподозрили его в нападении на силовиков с ножом и обогревателем. Еще через месяц в том же следственном отделе по Приволжскому району Казани усмотрели и в действиях Аширова признаки преступления — убийства при превышении мер, необходимых для задержания.

Согласно второму постановлению, непосредственно перед выстрелом лейтенант с напарником находился на лестничной клетке, а Буянов в квартире, за запертой дверью. Однако Аширов «в отсутствие какой-либо необходимости, в нецензурной форме начал высказывать требования выйти» в адрес жильца, полагают силовики, а после того, как тот открыл дверь, достал из кобуры пистолет Макарова и выстрелил на поражение — без предупреждения.

Расследование дела против участкового тянется уже девять месяцев. Тогда как служебная проверка МВД Татарстана уже через пять дней признала применение оружия правомерным, считая четко установленным, что Аширов несколько раз предупредил Буянова и лишь затем выстрелил, причем целился по ногам.

Скриншот видео

Для справки в утвержденное и.о. министра, генерал-майором полиции Алексеем Соколовым заключение включили данные о восьми приговорах застреленного в период 2012-2019 годов. Шесть раз его судили за мелкие кражи, по разу — за незаконный оборот наркотиков и оскорбление представителя власти. Информации о том, что отец Буянова был лишен родительских прав, а родная мать утонула, когда ему было 6, в материалах нет. Как нет информации о воспитании в семье тети, полученной профессии слесаря и работе по этой специальности, а также грузчиком и продавцом.

Глава УВД Казани получил «частник» за мат подчиненных

Посмертное дело Александра Буянова в Приволжском суде Казани рассматривал судья Ильнур Гарифуллин, некогда в ранге прокурора представлявший обвинение по скандальному делу сотрудников «Дальнего». На разбирательстве настояла семья убитого, считая его невиновным.

По итогам судья в декабре 2021-го вынес два постановления. Первым — признал покойника виновным в применении к представителям власти насилия, не опасного для их жизни и здоровья (ч.1 ст. 318 УК РФ) и прекратил производство по делу за смертью фигуранта.

Так суд, со ссылкой посчитал доказанным все описанные потерпевшими полицейскими действия обвиняемого — агрессивное поведение в квартире, попытку выпрыгнуть из окна, активное сопротивление сотрудникам и размахивание ножом перед лицом лейтенанта. Последний на суде утверждал — выбил нож у нападавшего, однако получил от него же не меньше пяти ударов по голове тяжелым металлическим обогревателем. Один удар кулака пропустил и Мижеров. Но, по мнению экспертов, ссадины и кровоподтеки не причинили вреда здоровью обоих силовиков.

Также судья Гарифуллин вынес частное постановление в адрес начальника управления внутренних дел Казани Александра Мищихина. Согласно которому, при рассмотрении дела Буянова установлено — полицейские Аширов и Мижеров при исполнении должностных обязанностей 14 апреля 2021 года неоднократно использовали нецензурную лексику в нарушение этических норм и требований федерального закона о полиции. Судья просил проинформировать в месячный срок о мерах по недопущению впредь матерщины в рядах казанской полиции и результатах рассмотрения частного постановления.



В МВД Татарстана вчера подтвердили — частник получен и рассмотрен. Ответ на него в суд направлен. Аширов по-прежнему отстранен от службы ввиду уголовного преследования, к Мижерову претензий нет. Как удалось выяснить «Реальному времени», дисциплинарное наказание за мат на службе обоим не грозит — со дня нарушения прошло больше полугода.

Версия защиты — Буянова избивали обогревателем и пистолетом

Накануне оба потерпевших сотрудника полиции пришли на заседание Верховного суда Татарстана и заявили — считают решение райсуда о прекращении дела Буянова законным и просят оставить его в силе. Иного мнения были адвокат Яна Ковалева и законный представитель убитого — его двоюродная сестра Алия Загртдинова.

По мнению защиты, суд необоснованно пришел к выводу, что у заинтересованной стороны — полицейских — никаких оснований для оговора. А кроме того, в решении отсутствует анализ самого объективного доказательства дела — видеозаписи с полицейского регистратора и попытки сопоставить увиденное с показаниями двух потерпевших и двух пьяных свидетельниц.

Адвокат Ковалева утверждает — именно действия полицейских и их нецензурная брань спровоцировали Буянова на ответные претензии. До этого он неоднократно просил — дать ему спокойно лечь спать. Больше всех против этого выступала подруга Эллы — убеждала полицейских, что если оставить его — он убьет Эллу. Сама хозяйка тоже просила силовиков — забрать Александра хотя бы на два дня, чтобы немного мозги на место встали.

Запись фиксирует, как на вопрос Буянова — заходит ли его гражданская супруга домой, казалось бы, совершенно трезвый лейтенант внезапно заявляет: «Хочешь я тебе втащу?" (в данном контексте речь идет об ударе — прим. ред.). Буянов переспрашивает: «Ты мне втащишь?" и после утвердительного ответа кивает на супругу — «Мне втащит она».... — «Можете втащить», — продолжает эту абсурдную беседу представитель власти.

Алексей Мижеров и Тимур Аширов. Фото: Ирина Плотникова

Матерятся на этой записи все. И если не знать заранее, можно и не опознать по виду, кто тут полицейский, а кто не раз судимый. Ни Аширов, ни Мижеров ни разу не ссылаются хоть на какую-то норму права, не говорят четко о выявленном им факте правонарушения и задержании. Но при этом требуют от уже раздетого перед сном до трусов покинуть место жительства вместе с ними. Подруга хозяйки Зарина просит вызвать еще и наркоконтроль, убеждая, что Буянов потреблял наркотики.



«Он заяву может написать? Нет?" — интересуется в какой-то момент лейтенант. Сожительница Буянова Элла успокаивает — не напишет и матом просит — как следует наподдать мужчине. Первые 10 минут записи содержат вялотекущую перебранку. Буянов просит разрешить ему лечь спать. Элла то не против, то говорит — чтобы уезжал.

По версии защиты, никакой попытки спрыгнуть с окна не было — на записи четко слышен голос Аширова, который несколько раз повторяет говорит: «Ботинки мне не выкидывай, слышь, не выкидывай». В этот момент, как считает Алия, ее двоюродный брат пытался выкинуть через окно обувь Зарины, которая больше других была заинтересована в его уходе с полицией. А полицейский не выдвигает никаких законных требований и не предупреждает о возможном применении силы — просто использует прием из самбо — загиб руки назад.

По мнению адвоката Ковалевой, оснований для применения силы на тот момент не было. Но Буянов и на тот момент не проявлял агрессии. «Причиной его ярости явилось оскорбление. Аширов дважды назвал Буянова словом, обозначающим легкомысленную похотливую женщину. Именно данное оскорбительное высказывание явилось причиной его агрессии. Он стал неуправляемым. Но вместо того, чтобы погасить конфликт, им же и инициированный, Аширов достает пистолет и говорит «Я сейчас стрелять буду», — указывает защитник.

Слова двух потерпевших о попытке Буянова выхватить пистолет Аширова, по версии защиты, являются не слишком удачным способом оправдать необоснованное применение оружия. «На 4-й минуте [второго видеофайла] видно, что в руках у Аширова находится пистолет затем слышны глухие удары и стон, после чего Буянов говорит: кровь идет». Считаем, что именно пистолетом Аширов нанес Буянову удары по голове», — отмечает адвокат Ковалева.

Сестра убитого Алия Загртдинова и Марат Аширов — отец и адвокат подозреваемого-потерпевшего силовика. Фото: Ирина Плотникова

На заседании Верховного суда РТ сестра убитого Алия Загртдинова подчеркнула — на виске брата эксперты обнаружили две ровных полосы, образовавшихся от скользящего воздействия тупого твердого предмета. Причем в этом лоскуте кожи превышено содержание металла. По мнению сестры, полосы эти образовались от ударов обогревателем по голове Буянова, и ссылается на заключение эксперта, что кровь на этом приборе не принадлежит никому из свидетелей и потерпевших по делу, включая якобы битого Аширова — на голове которого ни полос, ни иных следов от удара не обнаружили. Вывод эксперта однозначен — следы крови на гранях обогревателя принадлежат убитому Буянову.

Об этом свидетельствует и видеозапись, утверждала в суде родственница покойного — за пару минут до стрельбы на кадр попадает картина, где «радиатор (все тот же отопительный прибор — прим. ред.) находится в руках Буянова и Аширова, его держат одновременно над собой».

Защита настаивала на отмене постановления Приволжского райсуда и прекращении дела не за смертью фигуранта, а за отсутствием в его действиях состава преступления. Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин был против. Как и Марат Аширов — отец и адвокат подозреваемого-потерпевшего силовика. На видеозапись как доказательство он не ссылался. Заявлял, что факт получения телесных повреждений полицейскими налицо и оснований для отмены решения райсуда нет. К такому выводу пришел и Верховный суд РТ.

Сами потерпевшие на заседании ни слова по обстоятельствам дела не сказали. Однако после заседания заявили журналисту «Реального времени» о том, что встреча с Буяновым стала для них испытанием: «Не дай Вам Бог оказаться наедине с таким человеком».

Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин. Фото: Ирина Плотникова

Вчера в СК отказались комментировать ход расследования дела стрелка-лейтенанта. Близкие Буянова не исключают — следователи ждали вступления в силу решения райсуда о виновности застреленного, чтобы снять подозрения с полицейского. Защита планирует обжаловать такой результат суда и следствия вплоть до ЕСПЧ.