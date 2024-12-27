В Пестречинском районе Татарстана водитель Lada погиб при столкновении с грузовиком
Сегодня, 27 декабря, в Пестречинском районе произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с прицепом встречного грузового автомобиля Volvo.
В результате столкновения водитель Lada получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
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