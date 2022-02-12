Минниханов поручил оперативно реагировать на жалобы о повышении счетов за отопление

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно реагировать на жалобы жителей по поводу повышенных счетов за отопление.



В последнее время эта тема активно обсуждается в СМИ и социальных сетях — татарстанцы жалуются на увеличение счетов за январь. Много недовольных из крупных городов — Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Минниханов заявил, что на ситуацию нужно отреагировать. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, администрациям и управляющим компаниям с ресурсоснабжающими организациями поручено разобраться по каждому отдельному случаю. Среди населения следует провести разъяснительную работу, а если есть ошибки — быстро реагировать.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, счета за отопление повысились из-за понижения температуры. Тарифы остаются прежними.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управляющие компании поясняли, что повышение платы за отопление за первый месяц года — это не сюрприз. Показания общедомовых приборов учета учитывают часть декабря — начиная с 23 числа. А этот день обычно самый холодный. Это и сказывается в платежках за январь.

В понедельник власти Челнов отреагировали на жалобы местных жителей, которые обратили внимание на большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев отметил, что большие суммы могут быть связаны с долгами на коммунальные услуги, поскольку сильных морозов в прошлом месяце не было.

Маргарита Головатенко