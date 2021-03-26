Некругло выходит: в Госсовете Татарстана обсудили причины высоких платежей за отопление

Фото: Ринат Назметдинов

«Это крик души!»



Сегодня в Госсовете Татарстана прошел круглый стол с активистами ЖКХ на горячую тему — о счетах за отопление. Организаторам — фракции КПРФ — удалось собрать на удивление внушительную аудиторию из представителей надзорных органов, поставщиков энергии, республиканского Минстроя, которые, однако, не вполне сумели противостоять возмущенным доводам представителей «старой гвардии» — пожилых, но грамотных общественников. О том, почему мы платим за тепло слишком дорого, а будем платить еще дороже, как председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин собирается защищать права жильцов в судах, — в репортаже «Реального времени».

До сих пор мероприятия такого рода, инициированные фракцией КПРФ, чиновники обычно игнорировали, а участвовали в них в основном представители старшего поколения, заставшие практически коммунистические цены на ЖКУ и имеющие крепкое инженерное образование, которое позволяет подловить управляющие компании и поставщиков энергии на нестыковках площадей, гигакалорий и сумм в счетах-фактурах. В результате эффективность круглого стола можно было охарактеризовать в трех словах — «поговорили и разошлись». Однако в этот раз пришли все приглашенные, за исключением представителей прокуратуры, и глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов даже пообещал выяснить, «как им телефонограммы отправляли, что они не пришли». И расходясь, участники при должностях и депутатских значках обещали сделать кое-что конкретное для того, чтобы если не снизить платежи, то хотя бы исключить обсчеты.

Открыл заседание круглого стола Хафиз Миргалимов, он с трагической ноткой в голосе сказал о горах обращений по поводу несправедливых начислений платы за ЖКУ:

— Это крик души наших избирателей!

И передал слово председателю Союза домовых комитетов Казани Геннадию Сомову.

Хафиз Миргалимов с трагической ноткой в голосе сообщил о горах обращений по поводу несправедливых начислений платы за ЖКУ. Фото: realnoevremya.ru

«2,4 миллиарда переплатили»

Сомов с цифрами в руках, взяв в качестве примера собственный дом, раскритиковал несоответствие между данными о площадях жилых и нежилых помещений в техпаспорте дома и в счетах, которые выставляет УК за отопление. По его расчетам выходило, что, пользуясь неразберихой в данных о площадях, УК завышают цену отопления в пересчете на квадратный метр, «всю тепловую нагрузку на дом делят только на жилые помещения» (и в итоге получают за отопление нежилых коммерческих площадей дважды — по счетчику, установленному на нежилые помещения, и с жильцов).

А еще Сомов указал на такую несообразность: платежи за отопление, рассчитанные на основании показаний домовых теплосчетчиков, оказываются стабильно выше, чем платежи, рассчитанные по нормативу. Но нормативы учитывают, кроме прочего, всяческие потенциальные «утечки-утруски» энергии, иначе поставщик тепла разорился бы, а счетчик считает только реально потраченные гигакалории. И если реальные затраты выше, чем «теоретические», установленные с запасом, то... Намек прозрачен: они, возможно, вовсе не реальные, а взятые с потолка.

— За отопление мы переплачиваем 2,4 миллиарда, за холодную и горячую воду — 2 миллиарда, — озвучил результаты своих исследований Сомов. — Так же нельзя работать!

И предложил отказаться от услуг управляющих компаний и перейти на прямые договоры с поставщиками тепла — так, дескать, жильцам дешевле будет.

Геннадий Сомов с цифрами в руках, взяв в качестве примера собственный дом, раскритиковал несоответствие между данными о площадях жилых и нежилых помещений в техпаспорте дома и в счетах, которые выставляет УК за отопление. Фото: tatarstan.ru

Масла в огонь подлила член общественной организации «Гражданское движение «Живи как хозяин» Илиза Юзликеева, которая сообщила, что в расчетах за отопление по нормативу тоже немало лукавства: например, в них априори заложена температура наружного воздуха в минус 32 градуса, и применяется эта норма независимо от того, сколько реальных градусов за окном.

— За 2017—2019 годы мы переплатили свыше 145 тысяч рублей, — сообщила Юзликеева результаты «изысканий» по собственному дому.

С цитаты Федора Тютчева — не стихотворца, а дипломата — начал свое выступление коллега Юзликеевой Евгений Климовских:

— «Самая бесплодная вещь на свете — добиваться правды».

А вернувшись к прозе жизни собственников жилья, указал на прорехи в расчетах с точки зрения закона «О защите прав потребителей» и российской Конституции. По его мнению, противозаконным было исключение из счета-фактуры графы «Оплачиваю», следствием чего стала невозможность для собственника жилья заплатить только за реально оказанные услуги и отказаться платить за то, чего он не получал, Климовских заявил, что для восстановления справедливости и законности расчетов надо не только вернуть упомянутую графу в документ, но и отменить пункт постановления №354, который позволяет произвольно разбрасывать уплаченную за конкретные услуги сумму по всем графам и «заранее определил, что все люди — должники».

Илиза Юзликеева считает, что в расчетах за отопление по нормативу тоже немало лукавства: например, в них априори заложена температура наружного воздуха в минус 32 градуса, и применяется эта норма независимо от того, сколько реальных градусов за окном. Фото: tatarstan.ru

Слишком много протоколов, чтобы их хранить

Затем слово получил глава татарстанской Госжилинспекции Сергей Крайнов. Он призвал оппонентов-общественников быть корректными и оправдал разницу между данными о площадях жилых домов в паспортах и счетах-фактурах тем, что в домах то и дело что-то меняется. Например, «жилые помещения переводятся в нежилые». А управляющие компании, заверил он, вообще не могут как-то на это влиять: «Паспорта составляет БТИ».

Мысль о возможности отказа от услуг управляющих компаний он решительно отмел, рассказав, что ему известны дома, где жильцы выбрали прямое управление, однако в итоге «у них начались проблемы, потому что никто не занимался ремонтом крыш и коммуникаций».

А попытки председателя организации «Гражданское движение «Живи как хочешь» Ирины Волковой выяснить, почему установленные под обещания экономии в 2015 году ИТП вовсе не обеспечили экономию по части оплаты горячей воды и с какой стати Госжилинспекция в противоречие действующему законодательству не собирает и не хранит протоколы собраний собственников жилья (что дает УК широкие возможности для их фальсификации), Крайнов отбил на счет «раз». Он сказал, что ИТП ставили не для экономии жильцов, а для того, чтобы убрать трубопроводы, транспортировавшие воду от котельных (читай — для экономии расходов на содержание трубопроводов к выгоде поставщиков горячей воды). А потом сообщил, что в Татарстане 17 тысяч многоквартирных домов и у жилинспекции нет физической возможности хранить все их протоколы. То есть высказался в духе советской продавщицы: «Вас много, а я одна». А закон, налагающий обязательства на ГЖИ, назвал «нереализуемым».

Активисты попытались ему возразить, но Хафиз Миргалимов прервал их: «У нас не митинг!» Но и Крайнову дал понять, что сегодня можно кипы бумаг и не хранить, достаточно сохранить электронные копии: «С бумагой сегодня мало кто работает. Если внести данные в компьютер, провести цифровизацию...»

Сергей Крайнов призвал оппонентов-общественников быть корректными и оправдал разницу между данными о площадях жилых домов в паспортах и счетах-фактурах тем, что в домах то и дело что-то меняется. Фото: Максим Платонов

«Можете не ухмыляться»

Самым лаконичным и практичным оказалось выступление председателя Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Он пообещал участвовать в круглых столах КПРФ по этой проблеме и заметил:

— Мы не можем с вами годами поднимать одни и те же «хронические» темы. Мы для себя определяем системные просчеты в законодательстве — в этом и есть функция нашего комитета... Движение должно быть конструктивным.

Заметив, что у жителей республики часто недостает правовой подготовленности для решения проблем, связанных с ЖКХ, через суд, а социальная несправедливость налицо, Тыгин предложил:

— Может, мы на себя это возьмем? У нас есть очень действенный судебный механизм. Можете ухмыляться, можете не ухмыляться, но другого механизма у нас нет.

Самым лаконичным и практичным оказалось выступление председателя Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Фото: tatarstan.ru

«Необходим отказ от повышения тарифов»

Страшным предсказанием крушения всей системы ЖКХ стало выступление профессора КФУ, вице-президента Академии наук РТ профессора Вадима Хоменко.

— В Татарстане с 1 июля природный газ вырастет на 3 процента, электроэнергия — на 4,5 процента, — напомнил он. — Средние отпускные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения подорожают: питьевая вода — на 2,8%, горячая — на 3,9%, водоотведение — на 5,1% к уровню января 2021 года. Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО вырастут летом на 7%, в сфере захоронения и переработки ТКО в июле ожидается повышение на 16,36%. В 2020-м Татарстан попал в число регионов с самым существенным ростом расходов на услуги ЖКХ!

Хоменко сообщил, что в целом по России задолженность населения за ЖКУ ежегодно растет на 10% и рост тарифов не гарантирует роста доходов коммунальщиков. По данным Росстата, в 2019 году совокупная задолженность россиян за ЖКУ достигла 1,4 трлн рублей. При этом в отдельных субъектах РФ неплатежи составляют 80—90%, и поставщики компенсируют эти убытки за счет других регионов.

Он отметил, что решением проблемы неплатежей могло бы стать выселение в социальное жилье, но его у нас нет. И не планируется, в отличие от, например Франции, где есть отдельная социальная программа по обеспечению малоимущих жильем.

— На отопление жилых домов у нас тратится 40% всей потребляемой в стране тепловой энергии, однако мы продолжаем открывать форточки и отапливать улицы и не интересуемся технологиями, снижающими энергопотребление, — продолжал Хоменко. — У нас на радиаторах даже счетчиков тепла нет, и мы не можем регулировать процесс поступления тепла. А потери тепла в России — 300 млрд рублей в год.

Он также указал на то, что каждый раз счет за тепло является сюрпризом для жильца: на «берегу-то» о цене с ним не договорились.

— Если вы пойдете обедать в ресторан, не зная цены, а счет вам выставят только в конце? — привел он доходчивое сравнение

Хоменко считает, что доля платежей за ЖКУ в структуре доходов многих семей у нас слишком высока: критический порог, по его словам, — 15%, а неплательщиками рискуют стать даже те, у кого на оплату ЖКУ уходит 10% доходов.

— Необходим отказ от концепции повышения тарифов, — сделал он вывод. — Общемировой тренд — снижение стоимости ресурсов за счет роста энергоэффективности.

Попытки Ирины Волковой выяснить, почему установленные под обещания экономии в 2015 году ИТП вовсе не обеспечили экономию по части оплаты горячей воды, успехом не увенчались. Фото: tatarstan.ru

«Мы читаем законы по-разному»

В финале круглого стола организаторы дали высказаться всем присутствующим. После того как герой публикации «Реального времени» Рустем Хабибуллин рассказал о том, как в его доме при полном попустительстве со стороны надзорных органов жильцам выставляют счета за отопление офисных помещений, выяснилось, что приглашенным чиновникам говорить-то особо и нечего.

Кто-то повторял уже раскритикованные доводы Сергея Крайнова. Кто-то отделался общими словами. Зампредседателя Госкомитета по тарифам Сергей Павлов сгоряча было предложил инициировать возврат к системе расчетов за отопление равными долями в течение 12 месяцев, за что был нещадно раскритикован, поскольку контроль за гигакалориями и отапливаемыми площадями в этом случае и вовсе становится невозможным. Представители исполкома и энергетики пообещали «разработать и представить предложения».

— Мы по-разному читаем законы и по-разному их понимаем, — сделала вывод Ирина Волкова.

Инна Серова