Серебро Синициной и Кацалапова, судебная победа Валиевой

Садриев седьмой в составе сборной

Серебро фигуристов, Садриев и Хадарин завершили соревнования, зато Валиева получила право стартовать. Подробности очередного олимпийского дня — в репортаже «Реального времени».

Победа нокаутом

В понедельник голы-очки-секунды уступили баллам-оценкам, поскольку скоростные дисциплины уступили место техническим, оценочным. Начали с утра пораньше с фигуристов-танцоров, что принесло России серебряную медаль Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Откровенно говоря, наиболее яростно велась борьба за шестое место, занятое Александрой Степановой и Иваном Букиным, опередившим канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. Только между ними разрыв был меньше балла, а в остальном все же лидеры опережали конкурентов с запасом. Победить в это китайское утро французов могла только какая-либо неувязочка с костюмом, как уже происходило с Габриэлой Пападакис, и ее нынешняя виктория с Гийомом Сизероном была нокаутом, с преимуществом в шесть баллов от Синициной-Кацалапова.

Отрыв от Мэдисон Хаббел и Захари Донахью составил два балла, что похоже на нокдаун. Лично у автора итоги вызвали сожаление, поскольку вне пьедестала почета осталась другая Мэдисон — еще одна американка по фамилии Чок, выступавшая с Эваном Бэйтсом. После ухода из спорта несравненных Мэрил Дэввис и Чарли Уайта какое-то время казалось, что именно Чок-Бейтс будет лучшим американским дуэтом, но вначале брат и сестра Шибутани отодвинули их на второй план, а после их ухода из спорта там же оставили Хаббел-Донахью.

Касаемо серебра Синициной и Кацалапова, то показалось, что все свои ошибки они оставили в командном турнире, проиграв обоим американским дуэтам. В итоге получилось, что они и командную золотую рыбку съели, и личным серебром не подавились.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е, и это напоминание тем, кто видел их в качестве чемпионов командного турнира, развернув травлю спортсменов в соцсетях и в отдельных российских СМИ.

Фигурное катание. Танцы на льду. Габриела Пападакис — Гийом Сизерон (Франция). 2. Виктория Синицина — Гикита Кацалапов (Россия). 3. Мэдисон Хаббел — Захари Донахью (США).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е. Фото olympic.ru

Какой-то сплошной керлинг

Еще с Олимпиады в Сочи довелось обратить внимание, что не запланированная попытка посмотреть что-либо на Олимпиаде практически на 75 процентов натолкнется на трансляцию керлинга. Соревнования по нему проходят со старта олимпийского турнира до финиша, для российского болельщика они, увы, практически не интересны, поскольку единственный раз, когда наши завоевали медали, закончился их отъемом в Пхенчхане, когда дисквалифицировали Александра Крушельницкого.

Попытка наткнуться на трансляцию, например, любимого с детства горнолыжного скоростного спуска, заканчивалась неудачей. В Сочи это еще более-менее выглядело понятно, россияне практически везде претендовали на медали. За исключением горных лыж, но и нынешний Пекин, а особенно Пхенчхан, существенно сократили ореал «российских» спортивных дисциплин. Почему керлинг доминирует среди тех, где России ничего не светит, загадка. В том числе и по этой причине, мы пропустили бронзовый забег нашей конькобежки Ангелины Голиковой на 500 метров, трансляцию которой «закопали» где-то между очередным сеансом этого аутентичного зимнего вида спорта.

А вот прощание с Пекином российского сноубордиста Влада Хадарина, выступающего за Татарстан, удалось отловить на телеканалах. Влад занял 19 место, не попав в число 12 финалистов. Комментаторы сетовали, что ему не удается чистое приземление, поскольку Влад вначале задел снег рукой и пятой точкой, затем также рукой. Проблема в том, что большинство соперников вообще валились при приземлении, особенно страшным оно выглядело в отношении Себастьена Тутана из Канады, олимпийского чемпиона Пхенчхана. Он долгое время не мог самостоятельно подняться, и остался без финалов, как и большое количество сноубордистов, поскольку третья попытка была неудачной для большинства спортсменов.

Дисциплина Хадарина биг-эйр, это та же самая акробатика, только на сноуборде, а в этот день прошел еще один акробатический старт, только у фристайлистов. Для глобального понимания: сноубордисты катаются на сноуборде, фристайлисты — на лыжах. Помимо Хадарина борьбу за медали прекратила еще и Екатерина Косова, зато российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал, в котором позицию лидера заняла Акмаржан Калмурзаева из Казахстана. Но не этим девушкам в итоге довелось порадоваться после финала, в котором победу одержала китаянка Сю Минтао, а серебро, усилиями Анны Гуськовой, уехало в Беларусь.

Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. 1. Сю Минтао (Китай). 2. Анна Гуськова (Беларусь). 3. Меган Ник (США).

Почему керлинг доминирует среди тех, где России ничего не светит, загадка

Хоккей Made in China

Сегодня на мужском хоккейном турнире стартует одна восьмая турнира, выступление в которой избежали сборные США, Финляндии, России и Швеции. Особенно любопытным выглядело попадание в квартет лидеров сборной Финляндии, которая по ходу матча со шведами уступала — 0:3, сменила вратаря на шестого полевого игрока едва ли не с середины третьего периода, и добилась своего, сравняв счет. Можно было бы заподозрить игру на тотализаторе, если бы не историческая принципиальность противостояния финнов и шведов, усугубленная противостоянием двух представителей «Салавата» — бывшего Антона Ландера и нынешнего Теему Хартикайнена.

Как бы то ни было, а команды избежали не только встречи в четвертьфинале, но и до финала могут не встретиться друг с другом. Зато уже завтра нас ожидают матчи Чехии и Швейцарии (в группе чехи победили по буллитам) и Канады с Китаем (в группе сыграли 5:0), которые уже состоялись ранее. По примеру женского турнира, который Россия начала победой над Швейцарией, от которой же потерпела поражение в четвертьфинале, можно ожидать, что и здесь будут другие итоги. Любопытен, кстати, Китай, которому президент ИИХФ Люк Тардиф отказывал в праве стартовать на домашней Олимпиаде. Помимо проигрыша Канаде, был разгром — 0:8 от США и вполне достойное сопротивление в игре с вице-чемпионами Олимпиады немцами — 2:3. Как и Корея, которая к домашней Олимпиаде пополнила состав хоккейной сборной иностранцами (вратарь и пять полевых игроков), Китай дал гражданство голкиперам Парису О Брайену (Yongli Ouban) и Джереми Смиту (Shimisi Jieruimi), полевым игрокам Джейку Челиосу (Kailiaosi Jieke), Райану Спроулу (Sipulaoer Ruian) и Денису Осипову (Aoxibofu Dannisi). Казалось бы, самый известный для нас это Dannisi Осипов, участник ЧМ среди юниоров 2005 года, хотя возможно более известным выглядит Джейк Челиос, благодаря знаменитому в прошлом отцу, легенде американского хоккея. Плюс двум канадцам, имеющим китайские корни: Тайле Вонг и Вей Руике.

В целом, состав получился таким же загадочным, как и многое, что связано с Китаем, поскольку ранее под домашнюю Олимпиаду готовились совсем другие канадо-китайцы, как Брендон Ип, Паркер Фу, Зак Юэн, но зато в актуальный состав пригласили Руди Ина, внука бывшего заместителя министра культуры и сына известного китайского актера.

Россия вышла в восьмерку на седьмом месте

Мы уже огорчаемся седьмому месту

Командный турнир прыгунов с трамплина принес сборной России седьмое место. В составе сборной выступали два воспитанника Лениногорска Данил Садриев, и ныне выступающий за Нижний Новгород Роман Трофимов. Увы, отличное выступление Садриева нивелировалось скромными прыжками Трофимова, и четвертого члена сборной Михаила Назарова, поскольку Россия сейчас располагает только двумя прыгунами европейского класса, еще есть Евгений Климов. Тем не менее, мы пробились в финальную восьмерку, хотя, например, Канада — бронзовый призер в смешанных соревнованиях, или недавняя топ-сборная в прыжках Финляндия вообще не стартовали в Пекине. Россия вышла в восьмерку на седьмом месте, опережая Швейцарию с Килианом Пайером и знаменитым Симоном Амманом, четырехкратным олимпийским чемпионом. Кстати, спасибо Симону за карьеру, поскольку он уходит из спорта.

В финале россияне остались на том же седьмом месте, отставая от Японии с олимпийским чемпионом Рею Кобаяси. На пятом месте финишировали поляки, чей звездный состав (Давид Кубацки, Петр Жила, Камиль Стох), по видимому, провела последнюю Олимпиаду в таком составе, поскольку двоим из этого трио уже по 34 года. Что дает нам это знание? Понимание того, что поляки могут в ближайшее время вывалиться из числа топ-команд, переместившись к финнам, а вот остальные лидеры останутся.

В борьбе за медали произошли два изменения: Германия обошла Норвегию всего на 0,8 балла. А Австрия в последнем прыжке обыграла Словению. Любопытно, что решение зависело от американского судьи, который несколько задержался с вынесением оценки, в отличие от коллег. Получается, что Америка осчастливила Австрию в прыжках с трамплина и Россию в деле Камилы Валиевой.

Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Мужчины. 1. Австрия. 2. Словения. 3. Германия. 7. Россия.



Джаудат Абдуллин, фото olympic.ru