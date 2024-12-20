Защитник «Ак Барса» Миллер поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Американскому хоккеисту сегодня исполнилось 23 года.

— Мотивация всегда есть, но в мой день рождения особенно хочется выиграть. Не так важно, с кем мы играем, но круто, что сегодня снова встретимся с Вадимом Шипачевым. Закрою его, но после матча пожму руку, — сказал Миллер клубной пресс-службе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 46 очками. От лидирующих «Трактора» и «Салавата Юлаева» команда Анвара Гатиятулина отстает на два балла. При этом казанцы сыграли меньше матчей, чем лидеры конференции.

Минское «Динамо» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Запада. В активе команды Дмитрия Квартальнова 40 набранных очков.

Шипачев пару последних сезонов провел в казанском «Ак Барсе», откуда летом перешел в минское «Динамо». На сегодняшний день у нападающего 948 набранных баллов за результативность за карьеру в КХЛ.

Зульфат Шафигуллин