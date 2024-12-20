Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильные стороны минского «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий назвал сильные стороны минского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня в Казани команды сразятся в очном поединке в рамках регулярного чемпионата.

— Команда укомплектована хорошими легионерами и неплохими местными ребятами. Интересная команда, где достаточно креатива и системной игры. Разобрали соперника, будем воплощать задуманное в жизнь. В «Динамо» много мастеровитых игроков и быстрых молодых ребят. Мы знаем, за счет чего можно их одолеть, — цитирует слова Макрицкого клубная пресс-служба.

Минское «Динамо» возглавляет бывший тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Под его руководством белорусская команда идет на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.



«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 46 очками. В последней игре в чемпионате казанцы обыграли дома «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

Матч «Ак Барса» с минским «Динамо» пройдет сегодня в Казани, начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет местный телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин