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Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильные стороны минского «Динамо»

13:59, 20.12.2024
Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильные стороны минского «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий назвал сильные стороны минского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня в Казани команды сразятся в очном поединке в рамках регулярного чемпионата.

— Команда укомплектована хорошими легионерами и неплохими местными ребятами. Интересная команда, где достаточно креатива и системной игры. Разобрали соперника, будем воплощать задуманное в жизнь. В «Динамо» много мастеровитых игроков и быстрых молодых ребят. Мы знаем, за счет чего можно их одолеть, — цитирует слова Макрицкого клубная пресс-служба.

предоставлено ХК «Ак Барс»

Минское «Динамо» возглавляет бывший тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Под его руководством белорусская команда идет на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 46 очками. В последней игре в чемпионате казанцы обыграли дома «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

Матч «Ак Барса» с минским «Динамо» пройдет сегодня в Казани, начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет местный телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин

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