РФС завершил проверку судейства матчей «Крыльев Советов»
Российский футбольный союз (РФС) завершил проверку матчей самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на предмет возможной коррупции. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы в середине следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».
Каманцев подтвердил достоверность информации, предоставленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, о коррупции в судействе, но отказался от подробных комментариев, ссылаясь на проходящее расследование. Он также не стал раскрывать детали своей встречи с Федорищевым, на которой, по сообщениям СМИ, признал наличие коррупции в российском футболе.
Каманцев подчеркнул, что, несмотря на многолетнюю практику проверок матчей и судей, у РФС не было достаточных доказательств для самостоятельного обращения в правоохранительные органы.
Напомним, что губернатор Федорищев ранее заявил о возможном хищении бюджетных средств, предназначавшихся для коррупционных схем в судействе, и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
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