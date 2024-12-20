РФС завершил проверку судейства матчей «Крыльев Советов»

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) завершил проверку матчей самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на предмет возможной коррупции. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы в середине следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

Каманцев подтвердил достоверность информации, предоставленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, о коррупции в судействе, но отказался от подробных комментариев, ссылаясь на проходящее расследование. Он также не стал раскрывать детали своей встречи с Федорищевым, на которой, по сообщениям СМИ, признал наличие коррупции в российском футболе.

Каманцев подчеркнул, что, несмотря на многолетнюю практику проверок матчей и судей, у РФС не было достаточных доказательств для самостоятельного обращения в правоохранительные органы.

Напомним, что губернатор Федорищев ранее заявил о возможном хищении бюджетных средств, предназначавшихся для коррупционных схем в судействе, и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Рената Валеева