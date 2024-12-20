Камила Валиева пропустит Олимпиаду-2026 из-за новых правил отбора ISU

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская фигуристка Камила Валиева не сможет принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане из-за новых правил отбора, утвержденных Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом пишет РИА «Новости Спорт».

Согласно новым правилам, право участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира 2026 года имеют только те спортсмены, которые будут включены в списки олимпийской квалификации, которая состоится в сентябре 2025 года. Включение Валиевой в эти списки невозможно из-за дисквалификации, которая продлится до декабря 2025 года. Окончательные списки участников квалификации должны быть сформированы до 28 февраля 2025 года.

Напомним, что Камила Валиева была лишена золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионата России 2021 года за нарушение антидопинговых правил.

Рената Валеева