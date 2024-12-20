УНИКС готовится к матчу с МБА-МАИ: «Главное — показывать высокий уровень баскетбола»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Баскетбольный клуб УНИКС прибыл в Москву после победы над «Зенитом» и готовится к игре против МБА-МАИ, которая состоится завтра, 21 декабря, в 13.00 мск. Как сообщает пресс-служба УНИКСа, центровой команды Андрей Лопатин поделился ожиданиями от предстоящей встречи:

— После победы над «Зенитом» нет времени расслабляться. Несмотря на положение МБА-МАИ в турнирной таблице, мы не будем недооценивать соперника. Наша задача — продолжать демонстрировать качественный баскетбол. Поддержка домашних болельщиков, несомненно, придаст МБА-МАИ дополнительной мотивации, но и наши фанаты всегда с нами. Ожидаю интересной и напряженной игры. Ключ к победе — эффективная игра в защите, которая позволит нам создавать больше возможностей для быстрых атак, — сказал форвард.

В среду УНИКС одержал верх над «Зенитом» со счетом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20) в матче в Санкт-Петербурге. Эта победа стала для казанцев первой в сезоне, добытой в игре против команды из топ-4 Единой лиги ВТБ.



Рената Валеева