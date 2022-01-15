Алексей Песошин: «Инвестиции в ЖКХ нельзя рассматривать исключительно за счет роста тарифов»

В Татарстане заработал механизм долгосрочного повышения тарифов и роста платы за коммунальные услуги

Фото: Максим Платонов

Татарстан в этом году ждет сложная тарифная кампания, анонсировал глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. На итоговой коллегии ведомства обсудили влияние инвестиционных программ на тарифы, рост платы за коммунальные услуги для населения и московский опыт цифровой трансформации тарифного регулирования. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Сложная тарифная кампания — 2022

Коллегия Комитета по тарифам по итогам года и планам на 2022-й прошла с участием не только премьер-министра РТ Алексея Песошина, но и московского гостя — замруководителя ФАС Виталия Королева. Он посетил Казань, чтобы поделиться опытом цифровизации тарифного регулирования и вручить награды, в первую очередь, Александру Груничеву, заслуги которого отметили знаком Федеральной антимонопольной службы «За добросовестный труд в сфере тарифного регулирования».

Сам Груничев начал выступление не с итогов, а с ближайших планов — сформулировал задачи, являющиеся приоритетными. На первое место поставил «работу с организациями по утверждению инвестиционных программ», пресечение фактов технологического присоединения при минимальных тарифах, усиление реализации имеющихся полномочий в части регулирования тарифов на социальные услуги и реализацию долгосрочной стратегии тарифного регулирования.

Александр Груничев сформулировал задачи, являющиеся приоритетными

Тарифную кампанию этого года он охарактеризовал как «сложную» и отметил, что изменение российского законодательства ведет к росту количества регулируемых организаций и отраслей.

— Общий объем регулируемой выручки в коммунальной сфере составляет 98,6 млрд рублей, — сообщил глава Комитета по тарифам, — Однако если рассматривать весь перечень услуг, оказываемых госкомитетом, то это уже свыше 300 миллиардов рублей, что составляет порядка одного процента от валового регионального продукта Татарстана.

Внутренние резервы и нецелевое использование инвестиционных средств

Груничев напомнил, что предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Республике Татарстан с 1 июля 2022 года установлен в размере 6,2%. Это самый высокий уровень в ПФО — на втором месте Оренбургская область с индексом в 5,4%, а самое низкое значение этого показателя — в Марий-Эл — 3,2%. Татарстан же оказался в одном ряду с Чеченской республикой (6,5%), Санкт-Петербургом (6,3%), Крымом (6,2%). С учетом предельного отклонения в отношении 57 муниципальных образований предельный индекс установлен в размере 9,5%.

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— По городу Казани предельные индексы установлены с превышением впервые за трехлетний период, — сообщил глава комитета. — Это обусловлено реализацией инвестиционной программы МУП «Водоканал». Татарстан стал одним из трех регионов, которые реализовали данную возможность и применили механизм с установлением долгосрочных индексов. Мы определили основным направлением Госкомитета максимизацию количества инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и качество их реализации. Соответствующее поручение нам дано и президентом республики. Если в 2021 году предприятия республики реализовывали 29 инвестиционных программ на общую сумму 13,1 миллиарда рублей, то на 2022 год их общее количество увеличилось на 55% с общей суммой 21,3 миллиарда рублей.



Однако, как выяснилось, сотрудники комитета в ходе мониторинга выявили и нецелевое использование инвестиционных средств, и отставание в исполнении программ — они исполнены на 95%, а не на все 100%. Следствием этого стала законодательная инициатива — комитет намерен инициировать в КоАП РТ внесение новой статьи, предусматривающей штрафы за неисполнение инвестиционных программ.

А еще Груничев подчеркнул, что наличие инвестиционных программ у организаций не должно оборачиваться ростом тарифов:

— Нужно выявить внутренние резервы организаций и выделить иные, внутренние источники финансирования.

Груничев сообщил, что рост тарифов на тепловую энергию для населения составил в республике 6,7% — это связано со снижением объемов отпуска для населения по крупным городам, изменением внутренней структуры тарифа (за счет изменения топливной составляющей), увеличением объемов инвестиционных программ. Рост тарифов на питьевую воду для населения в 2022 году составил 4,7%, а на водоотведение — 9,2%.

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После ТКО на очереди — ЖКО

Заговорив о реализации программы «Жилье и городская среда», Груничев напомнил о работе по технологическому присоединению и указал на главную проблему — отсутствие стандартизированных ставок по теплу, воде и водоотведению. Разработка таких ставок должна привести к более рациональному установлению тарифов, заметил глава комитета и попросил Алексея Песошина поддержать эту работу.

— Обращение с ТКО вызывает много жарких дискуссий, — заметил глава Госкомитета по тарифам. — В 2019 году был создан штаб по оперативному рассмотрению возникающих вопросов при прохождении реформы в сфере ТКО. По итогам работы штаба скорректированы графики вывоза ТКО, наблюдается положительная динамика разрешения обращений, поступающих через систему «Народный контроль», увеличена доля собираемости платежей за услугу «обращение с ТКО» — на конец 2021 года она составляет свыше 96%.

А доля охвата населения и организаций на конец 2021 года составила 90% (в 2019 — 70%). Но проблема осталась с коммерческими организациями: в этом секторе доля охвата — чуть более 60%.

Сейчас, по мнению Груничева, работу штаба пора выстраивать уже не на региональном, а на федеральном уровне, чтобы изучать и использовать опыт работы других региональных операторов

— Прошу поддержать создание российской рабочей группы, — обратился он к заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталию Королеву.

В планах комитета на 2022 год — введение регулирования в сфере сбора и вывоза жидких бытовых отходов и регулирования расходов на транспортирование ЖБО.

Рост налицо

Докладывая об инвестиционной программе казанского «Водоканала» директор МУП Андрей Егоров повторил то, что рассказывал и раньше — что запас прочности городских сетей давно исчерпан, и о том, что предприятию досталось 1 300 километров бесхозных сетей, не обладающих необходимой пропускной способностью, которые необходимо перекладывать. Он рассказал о завершенной модернизации водозаборов и сообщил, что средства, собираемые на капитальный ремонт сетей, расходуются не по назначению — идут на текущее латание дыр.

Егоров сообщил, что только на восстановление инфраструктуры в Казани требуется по грубым оценкам более 65 млрд рублей, из которых 40 млрд необходимо потратить только на замену сетей.

— Количество провалов на улицах города растет. Количество разрушений за последние 5 лет увеличилось в два раза, — констатировал он. — За 2021 год произошло 96 разрушений сводов коллекторов…. Ежегодно минимальная сумма на капитальный ремонт составляет не менее двух миллиардов рублей, при том что в тариф заложено не более 260 миллионов рублей. Ежегодный предельный индекс роста тарифов составляет не более 4%, что ниже уровня инфляции.

Андрей Егоров повторил то, что рассказывал и раньше — что запас прочности городских сетей давно исчерпан, и о том, что предприятию досталось 1 300 километров бесхозных сетей, не обладающих необходимой пропускной способностью, которые необходимо перекладывать

Егоров завершил выступление информацией о том, что изменения в российском законодательстве позволили предусмотреть «плавное увеличение тарифов для МУП «Водоканал» в течение трех последующих лет», и с 1 июля 2022 года они составят на водоснабжение 24,8 руб/куб. м (рост составит 2,5 рубля по отношению к 2021 г.), на водоотведение 27,6 руб. (рост составит 8 рублей).

— Нами разработана инвестиционная программа на срок до 2028 года на общую сумму 7 миллиардов рублей, — сообщил Егоров и пообещал, что ее результатом станет замена наиболее изношенных магистральных и квартальных сетей на улицах Чистопольской, Амирхана, Ямашева, Парина, Дубравной, Гудованцева, Восстания, Краснококшайской, Аделя Кутуя, Толстого, Ломжинской, Назарбаева, Кул Гали. — В общей сложности программа включает 60 объектов реконструкции, охватывающих более 2 000 многоквартирных и 20 тысяч частных домов с более чем 400 тысячами жителей. В среднем по данной программе будет отремонтировано более 8 километров трубопроводов разного диаметра.

Нужна ответственность за неисполнение инвестпрограмм

— С каждым годом система тарифного регулирования совершенствуется, — отметил, завершая заседание, премьер-министр РТ Алексей Песошин. — Тем не менее констатировать прозрачность регуляторного процесса пока сложно. Госкомитету необходимо продолжить практику публичного обсуждения принятия тарифных решений и инвестпрограмм, а также осуществлять контроль за недопущением превышения платы гражданами за коммунальные услуги… Модернизация коммунальной структуры, повышение качества коммунальных услуг являются приоритетной задачей, но в целом инвестиции в сферу ЖКХ нельзя рассматривать исключительно за счет роста тарифов.

Он указал, что для согласования с ФАС механизма долгосрочного повышения тарифов и роста платы за коммунальные услуги требуется обоснование необходимости реализации инвестиционных мероприятий.

Модернизация коммунальной структуры, повышение качества коммунальных услуг являются приоритетной задачей, но в целом инвестиции в сферу ЖКХ нельзя рассматривать исключительно за счет роста тарифов, считает Алексей Песошин

— Важно создать условия для привлечения в отрасль частных инвестиций, в том числе с использованием механизма частно-государственного партнерства… Несмотря на то, что законодательная база существует в этой сфере с 2014 года. Вопрос передачи объектов коммунальной структуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям решается крайне медленно и с регулярным переносом сроков. Я прошу руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований, Министерство земельных и имущественных отношений завершить в текущем году передачу объектов, находящихся в муниципальной собственности, ресурсоснабжающим организациям. В противном случае госкомитет на сможет рассматривать тарифные заявки на 2023 год.

«Учитывая тенденцию неисполнения инвестиционных программ», Песошин поддержал инициативу Госкомитета по тарифам о внесении изменений в КОАП РТ в части установления ответственности за их ненадлежащее исполнение.

А Минтранс РТ, в связи с тем, что «не все муниципалитеты проводят работу на рынке транспортных услуг, что в конечном итоге сказывается не только на качестве, но и на возможности оказания таких услуг», он попросил предоставить совместно с Госкомитетом по тарифам и муниципалитетами представить «согласованные предложения по своевременной корректировке тарифных решений».

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов