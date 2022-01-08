В этом году в Татарстане планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья

Фото: Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане необходимо построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В республике за прошлый год были реализованы 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта. В этом году планируется участие республики еще в шести национальных проектах, в рамках которых предстоит мониторинг строительства 90 объектов, входящих в 12 федеральных проектов. Соглашения с профильными федеральными министерствами и ведомствами к настоящему времени заключены по всем объектам, добавил министр.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 37 объектов. Это, в том числе:

строительство 2 дорог и реконструкция очистных сооружений в жилых комплексах;

благоустройство 33 парков, шесть из которых являются победителями Конкурса малых городов и исторических поселений, дополнительно в рамках республиканского бюджета будет благоустроено еще 32 объекта;

строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в г.Нурлат;

расселение более 13 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Почти 30 ФАПов, крытый каток в Алексеевском и ТЮЗ в Нижнекамске

По нацпроекту «Экология» планируется реализовать 3 объекта: продолжить реконструкцию биологических очистных сооружений, рекультивацию иловых полей и Самосыровского полигона в Казани.

В нацпроект «Здравоохранение» вошли строительство и реконструкция 34 объектов — 29 ФАПов и 5 зданий ЦРБ.

По нацпроекту «Культура» построят, реконструируют и отремонтируют 11 объектов — дома культуры, детские музыкальные школы, музеи, а также Театр юного зрителя в Нижнекамске. Также в планах реновация кино-концертного зала в Альметьевске.

В рамках нацпроекта «Демография» построят 2 объекта: детского сада в Казани и крытого катка с искусственным льдом в пгт. Алексеевское (перешел с 2021 года).

Строительство школы на 100 мест в с.Шильнебаш Тукаевского района и капитальный ремонт спортивных залов в Апастовском и Бавлинском районах предусмотрены нацпроектом «Образование».

Кроме того республика нацелена реализовать мероприятия по 44 республиканским программам.

Квартирный вопрос решат почти для 700 семей республики

По данным министра, ключевые показатели ввода жилья в республике согласованы с Минстроем России до 2030 года. Программа жилищного строительства в разрезе городов и районов республики сформирована и находится на утверждении. Необходимой планки — сдачи в 2,755 млн «квадратов» жилья — необходимо достигнуть по сумме трех программ — многоквартирному инвестиционному жилью, программе Госжилфонда и индивидуальному жилищному строительству, добавил Марат Айзатуллин.

Также в планах — 4 программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году жилье должны получить 697 семей на сумму 1 млрд 228,6 млн рублей: 600 детей-сирот; 40 многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей; 50 молодых семей; 7 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

В программе капремонта многоквартирных домов участвуют 42 муниципальных образования. В программу вошли 769 домов площадью 4,7 млн квадратных метров. Объем финансирования — 6 млрд 441 млн рублей.

В рамках программы «Наш двор» в предварительный перечень вошли 1039 дворов. Лимит программы на этот год — 8 млрд рублей.