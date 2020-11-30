В Казани вынесли приговор по афере на предприятии общества инвалидов Татарстана

Фото: "Реальное время"

К 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года приговорил сегодня Приволжский райсуд Казани экс-директора УПП «Картонажно-полиграфические изделия» Айрата Ибрагимова. По самому тяжкому эпизоду растраты на 5,5 млн рублей суд его оправдал, уточнила «Реальному времени» адвокат Ибрагимова.



Напомним, потерпевшим по делу руководителя УПП признали Татарстанское реготделение Всероссийского общества инвалидов. Ибрагимова обвиняли в двух эпизодах растраты и мошенничестве с общим ущербом 7,5 млн рублей.

Сотрудники Следкома по РТ и прокуратуры полагали, что директор присвоил 5 млн 525 тысяч рублей, выданных в кассе и перечисленных на счет в качестве командировочных и расходов на хознужды в 2015—2018 годах. Но именно по этому эпизоду Ибрагимова оправдали.

Зато признали виновным в хищении путем мошенничества 1 млн 755 тысяч рублей, выделенных ТРО ВОИ из бюджета на создание и обеспечение доступности рабочих мест для инвалидов по программе «Доступная среда» под видом выполнения работ в шахте грузового лифта на предприятии. Также суд счел доказанным присвоение 224,7 тысячи рублей от аренды швейного цеха — это единственный эпизод, который признавал сам обвиняемый.

Приговор пока не вступил в силу. Представитель потерпевшего по этому делу Рифат Ганибаев сейчас сам под следствием.