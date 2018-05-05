Ибрагимов Айрат Аглямович
Общая информация
Родился 1 июля 1963 года в Казани.
Образование:
1987 год — Казанский авиационный институт им. Туполева (КАИ).
Трудовая деятельность:
1981 — 1987 гг. — КАИ, лаборант.
1987 — 1989 гг. — служба в армии
1989 — 1993 — КАИ, инженер-электронщик.
1993 — 2003 гг. — руководитель группы компаний «Универсаль».
2003 — 2007 гг. — министерство промышленности, науки и технологий РФ, министерство транспорта РФ, начальник отдела.
2007 — 2012 гг. — директор проекта «Создание информационных систем контроля и управления для министерства транспорта» Ространснадзора и Росавиации.
с 2012 года —генеральный директор в ООО УПП «КПИ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Техническая, 120б
- Телефон: (843) 202-06-65
- Email: info@fkpi.su
- Сайт: www.fkpi.su
Дата последнего обновления: 05.05.2018