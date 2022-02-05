Давид Заридзе: «В этом году ожидается наплыв онкобольных»

Президент Противоракового общества России — о последствиях пандемии для пациентов с онкологией и предстоящем всплеске смертности

Фото: Олег Кирюшкин/medvestnik.ru

В этом году отечественную систему здравоохранения ждет новый стресс — наплыв больных раком, предупредил президент Противоракового общества России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Давид Заридзе. Причина — значительное количество онкологических больных, которых не выявили вовремя из-за пандемии в последние 2 года. В авторской колонке для «Реального времени» заслуженный деятель науки РФ, приглашенный профессор Оксфордского университета пишет о том, что сейчас заболевание выявляют уже на последних стадиях, «что приведет к росту смертности». Известный онколог также рассказывает, когда в России ожидается пик смертности от онкологии, как необходимо усовершенствовать программу диспансеризации и каким образом могут продлить себе жизнь онкологические больные.

«Это не реальное снижение заболеваемости раком!»

В 2020 году в России зарегистрировали на 105 тысяч случаев заболеваний злокачественными опухолями меньше, чем мы прогнозируем на основании динамики за последние 30 лет. Ежегодно в нашей стране регистрируют более 600 тысяч случаев рака. То есть снижение количества заболевших в 2020 году произошло на 1/6 по сравнению с данными 2019 года. Это в первую очередь касается рака кожи — в 2020 году было поставлено на 25 тысяч диагнозов меньше, чем прогнозировалось. Тенденция касается также рака предстательной железы — на 9 тысяч случаев меньше, молочной железы — на 11 тысяч, ободочной и прямой кишки — на 12 тысяч.

Таким образом, заболеваемость раком в России резко снизилась под прямым углом. Но это, к сожалению, не реальное снижение заболеваемости, а лишь снижение выявляемости в первую очередь из-за пандемии COVID-19. Речь идет об онкологических больных, у которых рак не был по разным причинам диагностирован и, соответственно, не лечился. То есть из-за режима изоляции, локдаунов, они не дошли до врача.

Некоторые не идут к врачу, потому что боятся заразиться. Кроме того, перегружена сама система здравоохранения, и охват населения диспансеризацией в период пандемии наверняка снизился. А в программу диспансеризации входят скрининги рака молочной железы, предстательной железы, рака шейки матки, колоректального рака. Однако системе здравоохранения было просто не до диспансеризации. К сожалению, пока нет точных данных охвата населения диспансеризацией ни до, ни после пандемии.

Заболеваемость раком в России резко снизилась под прямым углом. Но это, к сожалению, не реальное снижение заболеваемости, а лишь снижение выявляемости в первую очередь из-за пандемии COVID-19



«Максимальный рост смертности придется на 2023—2025 годы»

Тенденция, которую я обозначил выше, к сожалению, была характерна и для 2021 года. Кроме того, уже есть данные, что злокачественные опухоли начали диагностироваться позже — уже на третьей-четвертой стадиях. Происходит некий переход в диагностике с первой-второй на третью-четвертую стадии рака. Это отмечается данными исследований 2021 года.

Эти больные не дошли до врача своими ножками, а рак у них есть. То есть рано или поздно у них будет диагностирован рак, но со значительным опозданием — на третьей-четвертой стадии, когда болезнь трудно поддается лечению или вовсе не излечима, что приведет к росту смертности от злокачественных новообразований. Соответственно, в ближайшие годы нужно ожидать снижения эффективности лечения, снижения показателей выживаемости и роста смертности от рака. Аксиома такова: лечить рак на первой-второй стадии легче и эффективнее, чем на третьей-четвертой.

Онкология перетянет на себя значительные возможности здравоохранения, огромные деньги и для диагностики, и для лечения. Я думаю, что произойдет и скачок смертности. Если в 2022—2023 году мы будем видеть больных раком преимущественно на третьей-четвертой стадиях, то уже в эти сроки мы увидим повышение смертности от злокачественных опухолей. Максимальный рост смертности, скорее всего, придется на 2023—2025 годы.

Значительное количество больных, которых не выявили в 2020 и в 2021 годах, выявят в нынешнем 2022-м. Ожидается наплыв больных раком, очередной стресс для системы здравоохранения, очередной удар по врачам-онкологам. Нужно действовать заранее — для этого нужны хорошая организация, специалисты, деньги. Увы, без денег ничего не происходит. Надо готовить кадры и платить врачам достойно.

Значительное количество больных, которых не выявили в 2020 и в 2021 годах, выявят в нынешнем 2022-м. Ожидается наплыв больных раком, очередной стресс для системы здравоохранения, очередной удар по врачам-онкологам

Что делать?

Нужно быть во всеоружии и подготовиться к такому прогнозу заранее. Необходимо широко обратиться к населению с призывом: если появляются какие-то жалобы — нужно идти к врачу. Позднее обращение к врачу ухудшает перспективы излечения.

Однако специфических для рака симптомов нет. Разные формы рака вызывают различные симптомы. Но в любом случае надо обращаться к своему терапевту, который обязательно разберется в ситуации и направит к нужным специалистам. Конечно, локдауны и изоляция — важные методы профилактики COVID-19. Но пандемия, благодаря вакцинации, когда-нибудь закончится, а с онкологией мы останемся навсегда. Это надо принять во внимание.

Чтобы человек успешно обратился в поликлинику, нужно создать комфортные условия. Мы должны подумать об этом предварительно, уже сегодня. Конечно, то, что бушует COVID-19 и ни до чего другого дела не было, — уважительная причина для оправдания, однако такая ситуация наблюдается во всем мире. Например, в маленькой Голландии, которую, конечно, сложно сравнивать с огромной России, быстренько разобрались с тем, что у них недоучет онкобольных. Там призвали своих граждан ходить к врачу, создали для этого условия и возобновили программы скрининга. Результат не заставил себя долго ждать.

На мой взгляд, необходимо сосредоточиться на скрининге форм рака с доказанной эффективностью и с учетом соотношения «пользы/вреда», приносимой скринингом

Скрининг — всему голова

Необходимо возобновить диспансеризацию и скрининговые программы у нас. Однако настало время внести серьезные коррективы в программы диспансеризации, чтобы они шли в ногу с международным опытом и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. У меня есть научные основания критиковать наши программы диспансеризации.

На мой взгляд, необходимо сосредоточиться на скрининге форм рака с доказанной эффективностью и с учетом соотношения «пользы/вреда», приносимой скринингом. ВОЗ рекомендует скрининг рака шейки матки, молочной железы и колоректального рака. Именно эти три формы скрининга пригодны для массового исполнения. Ни в одной стране мира не проводится массовый скрининг рака предстательной железы так, как у нас.

ВОЗ рекомендует проведение скрининга рака шейки матки с применением теста на вирус папилломы человека (ВПЧ), который используется во всем мире и который более чувствителен, чем цитологическое исследование. Скрининг с ВПЧ тестированием экономичнее цитологического исследования и может проводиться всего дважды в жизни — в 35 и 45 лет.

На мой взгляд, скрининги рака необходимо перенести в онкологическую службу. Надо это обсуждать с онкологическим сообществом, но такое действие необходимо. Нужна компетентность, а системе диспансеризации в отношении онкологии этого сегодня явно не хватает.

Скрининги рака необходимо перенести в онкологическую службу. Нужна компетентность, а системе диспансеризации в отношении онкологии этого сегодня явно не хватает

«Вам хочется ходить в памперсах или в 50 лет стать импотентом»?

По моему убеждению, в России необходимо отказаться от массового скрининга рака предстательной железы, учитывая, что соотношения «пользы/вреда» при скрининге рака предстательной железы не в пользу «пользы». Массовый скрининг рака предстательной железы приносит больше вреда, чем пользы. Это не мои фантазии и исследования — это доказано во всем мире.

При скрининге рака предстательной железы зачастую диагностируют как рак то, что не является раком. В итоге продолжают использовать инвазивные методы уточняющей диагностики. Это и операции, и простатэктомия, которая приводит к недержанию мочи и импотенции. Когда несколько лет назад я делал доклад в Сочи, белорусский коллега возразил, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Я ему задал встречный вопрос: «Готовы ли вы ходить в памперсах, если какой-нибудь неграмотный уролог или хирург удалил вам простату, или в 50 лет стать импотентом»? Конечно, он этого не захотел.

Все же остается необходимость делать тестирование на простатоспецифический антиген. Но оно делается индивидуально. Конкретному больному рассказывают о пользе, вреде, взвешиваются все составляющие.

Массовый скрининг рака предстательной железы приносит больше вреда, чем пользы. Это не мои фантазии и исследования — это доказано во всем мире

«Всех девочек до 15 лет нужно вакцинировать от ВПЧ»

Совершенно необходимо вакцинировать девочек с 9-10 до 15 лет от вируса папилломы человека (98% рака шейки матки связано именно с этим вирусом, — прим. ред.) — причем такая программа должна быть принята на государственном уровне. К 15 годам все девочки должны быть вакцинированы от ВПЧ. Вакцинация более эффективна, если прививать не инфицированного подростка.

Один из заместителей министра здравоохранения России еще несколько лет назад заверяла меня, что в ближайших планах — включение прививки от ВПЧ в национальный календарь. Однако вмешался COVID-19. Но COVID-19 уйдет, а рак останется с нами.

Вакцинированные девочки — это новое поколение. Но в течение XXI века будут жить и женщины, которым к сегодняшнему дню больше 15 лет. Им тоже надо рекомендовать вакцинацию. И необходимо проводить скрининг райка шейки матки с тестированием на ВПЧ, о котором я писал выше. Скрининг с ВПЧ тестированием и дешевле, и эффективнее цитологического исследования, принятого у нас сейчас. Кроме того, его можно проводить не каждые 3 года, а всего дважды в жизни.

Вакцинацией против ВПЧ мы сможем просто уничтожить рак шейки матки, исключить его из повестки дня. Такие страны, как Австралия, Швеция, Финляндия, где начали прививать девочек с 2006 года, скоро достигнут этого эффекта. Другие 110 стран, которые включили вакцинацию против ВПЧ в свой календарь прививок, достигнут уничтожения рака шейки матки к середине века. А мы где? Это консерватизм и эгоистичность нашей системы здравоохранения. Но это только один из факторов. Да, включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь стоит денег. А лечение рака шейки матки разве не стоит денег? Стоит, еще и больших.

Профилактика всегда дешевле лечения. А люди, человеческие жизни? По нашему предварительному прогнозу, а мы выбрали когорты девочек, которые еще можно вакцинировать (рожденные с 2009 по 2038 год), среди них 470 тысяч женщин заболеют раком шейки матки. А вакцинация вместе со скринингом может предотвратить более 400 тысяч эти случаев. Если этого не сделать, высокая заболеваемость раком шейки матки негативно повлияет и на демографическую ситуацию.

Меня и коллег все время спрашивают, когда мы вылечим рак? Люди, видимо, думают, что в лечении рака ничего не меняется. Да в лечении рака произошел грандиозный прогресс!

«Универсальной таблетки от рака быть не может»

Меня и коллег все время спрашивают, когда мы вылечим рак? Люди, видимо, думают, что в лечении рака ничего не меняется. Да в лечении рака произошел грандиозный прогресс! Иммунотерапия рака и другие новые методы привели к тому, что стал практически излечим рак легкого, меланома. Но универсальной таблетки, волшебной ампулы от рака быть не может.

Есть одно «но». К такой чудесной таблетке можно отнести результаты нашего исследования — результаты отказа от курения больных после онкологического диагноза. Мы проводили исследование более 7 лет с участием свыше 500 больных с раком легкого. Наше исследование опубликовано в авторитетном американском журнале и вызвало колоссальный отклик западной прессы. Выяснилось, что пациенты с раком легкого, отказавшиеся от курения, живут на 2 года дольше. Это была просто информационная бомба. Дополнительные 2 года очень много значат. Таких пациентов нужно лечить вплоть до никотинзаместительной терапии. Отказ от курения значительно улучшает эффект лечения.

По нашим данным, а исследовали мы пациентов с раком легкого и раком почки, в обоих случаях мы увидели протективный эффект — отказ от курения приводит к увеличению продолжительности жизни таких пациентов. В литературе описаны исследования, согласно которым отказ от курения продлевает жизнь и при других видах рака, включая рак молочной железы. Вообще в порядке 20—25 процентов всех раковых случаев курение является основной причиной, вызывающей заболевание.

Давид Заридзе, фото: realnoevremya.ru