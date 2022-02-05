День в истории: памятник Шаляпину, гастроном №1 в России и первая авиалиния Европы

Чем примечательна дата 5 февраля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 5 февраля, День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей. В разные годы и столетия в этот день в Италии началось сильнейшее и длительное землетрясение сроком в два месяца, в Швеции на престол взошла династия Бернадотов, в Российской империи учредили Духовную коллегию и реформировали народное просвещение, заработала первая в Европе регулярная авиалиния, искусственным путем создали витамин D. Родились русский литературный критик Николай Добролюбов, английский изобретатель пулемета «Максим» сэр Хайрем Стивенс Максим, русский предприниматель, издатель Иван Сытин, французский промышленник, основатель концерна Citroën Андре Гюстав Ситроен, член Всероссийского Учредительного собрания Махмуд Фуад Туктаров, Герой Советского Союза Александр Морозов. Умерли русский религиозный философ Василий Розанов, разработчик ядерного оружия Михаил Шумаев, нобелевский лауреат Василий Леонтьев, футболист, капитан «Крыльев Советов» и московского «Спартака» Галимзян Хусаинов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Памятник Шаляпину, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады

В 1997 году первый президент Татарстана, а ныне Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев подписал указ «Об особо ценных объектах культурного наследия Республики Татарстан». Документ принимался с целью «обеспечения сохранности и создания необходимых условий для использования памятников истории и культуры, объектов, имеющих выдающуюся историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Согласно указу, чтобы памятник попал в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Татарстана, республиканскому Министерству культуры требовалось подать соответствующее представление в кабмин. Только после этого он мог получить статус особо ценного объекта культурного наследия Татарстана и иметь высшую категорию охраны и учета, предполагающих особые формы поддержки со стороны государства.



Фото: Михаил Козловский

В 1998-м в столице Татарстана проходил XVII Шаляпинский фестиваль. Именно тогда на главной пешеходной улице города и заложили первый камень на месте будущего памятника известному во всем мире оперному певцу и уроженцу Казани Федору Шаляпину. Монумент артисту украшает улицу Баумана уже почти 23 года — его открыли в конце августа 1999-го. И каждый год к памятнику в день рождения Шаляпина, 13 февраля, проходят горожане, чтобы почтить память земляка. А в этом году в Казани открылся уже 40-й Шаляпинский фестиваль, и уже обсуждаются планы на 41-й, который должен состояться в 2023-м, в год 150-летия со дня рождения Шаляпина.



В этом году Казань должна была принять Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, однако пандемия коронавируса помешала планам — мероприятие перенесли на 2023 год. Однако ровно 12 месяцев назад все были уверенны, что Играм быть — в столице Татарстана вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по их подготовке и проведению. А вечером у Казанского кремля презентовали символ Специальной Олимпиады — дракона Зиланта. Его изображение появилось на фоне Спасской башни. Если эпидситуация позволит, то третья столица России примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады уже в январе следующего года.



Фото: Максим Платонов

Святейший правительствующий Синод и магазин Елисеева

В 1721 году российский император Петр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии, позже вошедшей в историю как Святейший правительствующий Синод. Так государь реформировал систему управления церковными делами, забрав полноту власти в этой сфере у патриарха. Синод занимался «всякими духовными делами во всероссийской церкви», в том числе определял пути развития в духовном просвещении жителей Российской империи, издании богослужебных книг, строительстве церквей и так далее. С таким укладом государство жило почти два столетия, пока в 1917-м Всероссийский Поместный собор Русской православной церкви не принял решение вернуться к патриаршеству.

В начале прошлого столетия, в 1901 году, в Москве начал работу «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин», известный и как Гастроном №1 — такое название он получил в 1920-е годы. Имя магазин на Тверской получил от своего основателя, купца Григория Елисеева. Москвичи могли приобрести в нем колониально-гастрономические товары и хрусталь Баккара, имелись там и бакалейный, кондитерский и фруктовый отделы. Однако в год своего 120-летия известный магазин, носивший к этому моменту название гастроном «Елисеевский», закрылся. Сказалась, по всей видимости, пандемия — бизнес стал убыточным.

Источник: wikipedia.org

Ровно 11 лет назад вступил в силу договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-III. Документ подписали 8 апреля 2010 года. Свои подписи поставили президенты России и США, которые договорились, что каждое из государств «сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и ядерные вооружения тяжелых бомбардировщиков». Действие документа рассчитывалось на десять лет, однако его пролонгировали. В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-III еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Витамин D и династия Бернадотов

1818 год в Швеции стал концом эпохи Гольштейн-Готторпской династии и началом для династии Бернадотов, правящей и по сей день, спустя два столетия. Ее родоначальником стал маршал Франции Жан Батист Бернадот, который вступил на престол под именем Карла XIV Юхана. К слову, именно благодаря ему появился главный принцип Швеции — «Нейтралитет в мирное и неучастие в альянсах в военное время». Правил Карл XIV Юхан до самой своей смерти в 1844 году. С тех пор на престоле сменилось уже пять королей — Оскар I, Карл XV, Оскар II, Густав V и Густав VI Адольф. Сегодня его занимает Карл XVI Густав. Он стал королем Швеции в сентябре 1973 года, объявив своим девизом фразу: «За Швецию — в ногу со временем».



Первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния заработала в 1919 году, связав два немецких города — Берлин и Веймар. На борту самолета находился всего один пассажир. В историческом полете решился поучаствовать акционер авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH — DLR, профессор Отто Фурле. Первое время полеты были не самыми комфортными из-за открытых кабин. Поэтому пассажиры были вынуждены надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты.

Источник: eadaily.com

В 1928 году произошло важное научное событие — немецкому химику Адольфу Виндаусу впервые в истории удалось искусственно синтезирован витамин D. Это стало действительно значимым моментом, так как помогло найти решение в борьбе с детским рахитом. За свое открытие ученый удостоился Нобелевской премии по химии. Награду ему вручили «за работы по изучению строения стеринов и их связи с витаминной группой», а именно за открытие 7-дегидрохолестерола — предшественника витамина D.