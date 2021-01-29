Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США до 5 февраля 2026 года

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) продолжит действовать до 5 февраля 2026 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — сообщается на сайте Кремля.

Напомним, соглашение о продлении Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) в среду, 27 января, ратифицировал Совет Федерации.



Татьяна Демина