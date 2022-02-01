«ТОСКАвать» не придется: 40-й Шаляпинский фестиваль открылся римскими страстями на казанской сцене

Юбилейный, 40-й оперный фестиваль имени Федора Шаляпина открылся премьерой «Тоски» Джакомо Пуччини в постановке Юрия Александрова

Фото: Максим Платонов

Юбилейный Шаляпинский фестиваль в Казани включает восемь спектаклей — семь мировых шедевров и одну национальную оперу. Однако яркими событиями будут насыщены все 24 фестивальных дня, и, помимо оперного театра, они пройдут в Национальной библиотеке республики, кинотеатре «Мир», Большом концертном зале имени Сайдашева. Звездами фестиваля станут Зоя Церерина, Ахмед Агади, Михаил Казаков, Станислав Трифонов, Йонас Кауфман, Ильдар Абдразаков. Есть и печальное новшество — в этом году заключительных гала-концертов не будет. Подробности — в материале «Реального времени».

Гостья первого фестиваля открыла сороковой

Открыть знаковый фестиваль в Казань приехала Любовь Казарновская. Она, будучи студенткой Московской консерватории, спела на первом фестивале, в феврале 1982 года, партию Татьяны в опере «Евгений Онегин». Прима отметила, что фестиваль за эти десятилетия прошел большую красивую дорогу и она очень рада видеть своих коллег и зачинателей знакового события в добром здравии. Во многом, по ее мнению, успеху и долгой жизни проекта способствовало имя великого уроженца Казани — Федора Шаляпина. «Для меня было счастьем отправиться в родной город великого баса и выступить на фестивале, носящем его имя», — добавила она.

Партию Флории Казарновской доводилось исполнять не раз. «Тоска» всегда была очень востребованной оперой. По словам Юрия Александрова, это даже самая кровавая опера: героев трое, а смертей — четыре. Так, за кулисами кончает с собой Анджелотти, от рук женщины гибнет Скарпио, казнен Каварадосси, со скалы бросается Флория Тоска. Напряжение, накал страстей и страданий к третьему действию возрастает неимоверно, поэтому и зал в Казани взрывался овациями.

Открыть знаковый фестиваль в Казань приехала Любовь Казарновская

Для новой «Тоски» надо было «выбить» прежнюю

Мировая премьера оперы состоялась в 1900 году, с тех пор она идет во всех театрах мира, постоянно. Казанская постановка держалась четверть века, до 2018 года, и только теперь нам представлена новая трактовка оперы.

— Перед началом работы мне нужно было из артистов «выбить» их прежние исполнения «Тоски». Как? Конечно, новым видением ситуации и характеров. Меня всегда больше интересовали человеческие отношения, взаимодействия и столкновения характеров, личностей. В этот раз я противопоставил личность художника и тоталитарное государство, которое самой удобной формой правления выбирает диктатуру. Государство — это всемогущий барон Скарпиа, человек-творец — Каварадосси, оппозиционер и «вольтерианец». Мы видим, как изменяется отношение к возлюбленному у Тоски, оперной дивы, пусть и любящей женщины, но привыкшей к поклонению мужчин. В первом действии она бегло просматривает работы художника, с легкостью отбрасывая их, но вот уже в третьем, в тюремной камере, где он продолжает писать своими изуродованными пытками руками, она понимает, какого гения может лишиться мир, — рассказал Юрий Александров.

Два премьерных дня спектакль играют разные составы, так что работа по «выбиванию» предстояла двойная. Более того, артистам приходилось отвлекаться от репетиций, вылетая на другие спектакли. «Один артист отпросился, сказал, что нужно ехать играть. Где бы вы думали? Конечно, в «Тоске»!» — посетовал режиссер. При этом он особенно отметил вклад и художника постановки Вячеслава Окунева, и дирижера Рената Салаватова. «Мы ведь оба слышим оркестр, иногда и я вмешивался в работу музыкантов, объясняя, как исполнять тот или иной музыкальный фрагмент. Дирижер — ничего, настоятельно рекомендовал оркестрантам прислушиваться к моим замечаниям», — вспоминает Юрий Александров.

«Один артист отпросился, сказал, что нужно ехать играть. Где бы вы думали? Конечно, в «Тоске»!» — посетовал режиссер

Стоит ли «переселять» известных героев?

Создателей спектакля в прессе поспешили обвинить в использовании уже обыгранных декораций и костюмов — с самарской премьеры «Тоски» шестилетней давности. Действительно, действие по-прежнему происходит то в замке, то в соборе, как и завещал великий Пуччини. Согласно либретто, в Казани предстанут точные копии площади и церкви Сант-Анджело в Риме. Да, последнюю душераздирающую арию уже арестант Каварадосси исполняет в белой рубашке и сапогах. А как еще нарядить заключенного, в полосатую робу? Здесь отсылка к Константину Богомолову, который поселил Кармен в Одессе столетней давности. Но на вкус и цвет товарищей нет, давайте еще вспомним «Снегурочку» в трактовке Дениса Азарова 2020 года. Режиссер перенес действие пьесы Александра Островского сначала в хрущевку, где теперь ютится семья Деда Мороза и Весны Красны, а затем в бассейн, где погибает героиня. Конечно, о таком будут долго и с восторгом говорить в современном обществе. Можно еще из всех героинь сделать дам с низкой социальной ответственностью, если в силу молодости и красоты у них больше одного партнера.

Теперь о гонорарах. Опера — вообще недешевый вид искусства, на пресс-конференции перед премьерой Юрий Александров произнес эту общеизвестную истину.

— В «Тоске» три действующих героя, есть всегда соблазн поставить на сцене три стула, рассадить героев, а сзади занавеску повесить. Но мне всегда хотелось перенести действие во дворец. Я не люблю постановок «в чемодане» и, зная большую гастрольную деятельность Татарского театра оперы и балета, с неким опасением начинал сотрудничество. Но все сложилось, и новую постановку, как и предыдущие, мы создали по «гамбургскому счету», — признался режиссер.

Понятно, что в оперный театр люди идут прежде всего за красотой. Понятны и гонорары авторов постановки, и приглашенных звезд. Однако, если рассуждать исходя из полученного ими вознаграждения, обратимся к миллионным заработкам спортсменов, футболистов-хоккеистов. Спорт — это тоже своего рода зрелище, шоу, за которым идет зритель.

Действительно, действие по-прежнему происходит то в замке, то в соборе, как и завещал великий Пуччини

Планы на 41-й Шаляпинский

Впереди еще семь спектаклей, насыщенная параллельная программа с выставкой в фойе театра, лекциями, концертами в ГБКЗ и показом мировых опер в кинотеатре «Мир». Завершится юбилейный фестиваль показом «Сююмбике» Резеды Ахияровой.

— В этом году мы решили отказаться от традиционных гала-концертов. Дело в том, что современные реалии диктуют нам свои условия. Все меняется очень быстро. Вот, например, 6 декабря наша балетная труппа должна была выехать на гастроли, уже билеты и визы были на руках. И тут локдаун. Как в такой ситуации надеяться на приезд звезд, которые обычно блистают на наших гала? Конечно, мы бы хотели вновь поставить в афишу Шаляпинского яркую, красивейшую и всегда востребованную оперу «Порги и Бесс» с американскими артистами, но увы. На самом деле, я большие надежды возлагаю на будущий, 41-й фестиваль, ведь в этот год мы отметим 150-летие великого Федора Шаляпина. Я обратился к президенту Татарстана с просьбой создать оргкомитет по проведению фестиваля, он будет организован на уровне правительства республики, — сообщил директор Татарского театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов