Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке Специальной Олимпиады 2022 года в Казани

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, сообщается на сайте правительства РФ.

По словам Чернышенко, в следующем году столица Татарстана станет центром внимания мирового сообщества к решению вопросов поддержки и социальной адаптации людей с особенностями развития.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в заседании оргкомитета, заявил, что гарантирует, что республика «сделает все возможное, чтобы провести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады на самом высоком уровне». По его словам, участников и гостей мероприятия встретят с гостеприимством и радушием.

В свою очередь помощник президента РФ Игорь Левитин обратил внимание на важность сохранения наследия Игр. Он отметил, что это позволит адаптировать жизнь людей с особенностями развития в спортивной сфере.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Напомним, распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Республиканский оргкомитет был создан в конце декабря 2020 года, его возглавил Минниханов.

Сегодня в Казани также презентовали символ Специальной Олимпиады 2022 года. Им стало мифическое существо из татарских легенд — дракон Зилант, который олицетворяет столицу Татарстана. На логотипе также изображен тюльпан и образ Волги.

Татьяна Демина