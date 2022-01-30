Афганистан на пороге гуманитарного кризиса: почему мировое сообщество это допускает?

Судьба Афганистана висит на волоске — с таким заявлением выступил на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После прихода талибов* к власти, по его словам, страна все больше погружается в гуманитарный кризис. Гутерриш призвал международное сообщество помочь афганцам, иначе этому региону и всему миру придется заплатить более высокую цену. Колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин в очередной статье для нашего издания оценивает масштабы кризиса, который переживает Афганистан.

Какая свобода выбора может быть у человека, рискующего умереть от недоедания?

С прихода к власти «Талибана»* в 2021 году западные СМИ планомерно льют поток обвинений в сторону захватившего власть в Афганистане правительства. Отчасти эти обвинения справедливы, отчасти абсурдны. Они включают: авторитарность, антидемократичность, нарушение прав женщин.

При этом страна находится на грани гуманитарного и продовольственного кризиса. Казалось бы, как такое возможно — голод в Евразии, в XXI веке, когда развитие сельскохозяйственных наук позволило выводить более устойчивые породы продовольственных растений? Тем не менее Афганистану грозит кризис.

Потому вся риторика про демократичность и антиавторитарность выглядит как пропагандистская вывеска. Какая свобода выбора может быть у человека, рискующего умереть от недоедания? Любой голодающий с радостью бы променял свое право выбирать того, кто будет заседать где-то в Кабуле — на плошку риса. Какое инклюзивное правительство может быть в такой стране?

Касательно прав женщин и Афганистана, западные исследователи, включая постколониальных феминисток, давно придумали термин Imperial feminism –империалистический феминизм. Это ситуация, когда риторика о правах женщин используется как оправдание проведению неоколониальной и империалистической политики. Исследовательница Сара Р. Фаррис в своей книге назвала это не иначе как «фемонационализм», а Рафия Закария написала статью с говорящим названием: «Белые феминистки желают вторжений», «White Feminists Wanted to Invade» | «The Nation». Напомню, что «защита прав женщин» была одним из формальных поводов для американского вторжения в Афганистан. Об этом заявляла первая леди Лора Буш, утверждая, что поводом для войны является «освобождение афганских женщин», washingtonpost.com.

У любого здравомыслящего человека тут может возникнуть вопрос: насколько военные разрушения и полное уничтожение всей инфраструктуры могут поспособствовать женским правам в Афганистане? Особенно в случае когда эти разрушения длятся десятилетиями.

А вслед за ними — полная мировая экономическая блокада и заморозка афганских счетов, о чем мы скажем дальше.

Фото: С. Бидел / un.org

Бедность и голод не меньше нарушают права женщин, чем религиозные фундаменталисты

Продовольственный кризис в XXI веке, в то время как Запад настаивает на возможности для женщин посещать школу. И вот — «Талибан» подтвердил, что не против женского образования, но смогут ли воспользоваться этим правом голодающие?

Бедность и голод являются не меньшими источниками нарушения прав женщин, чем религиозные фундаменталисты. Мы прекрасно это знаем на примере потока проституток из постсоветских стран в 90-е на Запад — от хорошей ли жизни они выбрали такую судьбу, сексуальное раскрепощение это или экономическое принуждение?

Права человека — это очень важно. Но кроме прав на образование, кроме равноправия — мы забываем о другом, самом важном праве — праве на плошку риса. Праве на жизнь.

Широко известно, как в 1980-х шло вторжение войск Советского Союза в Афганистан, недовольство этой войной было частью общего недовольства властью, но обсуждалось это лишь на кухнях. В ходе этой войны Соединенные Штаты сполна воспользовались возможностью нанести унизительное поражение своему геополитическому противнику, стараясь затянуть и усилить урон Красной империи. О том, какое психологическое испытание ощутило советское общество в тот момент, красочно изобразил Балабанов в своем легендарном фильме «Груз 200». В культурный код вошла метафора цинковых мальчиков, став болезненной точкой, к которой будут возвращаться художники и 40 лет спустя. Во многом американцы полагались на местных моджахедов, спонсируя и всячески помогая им. Не в стороне остались и различные фонды из исламских стран. Небезызвестный террорист Усама бен Ладен даже позже сетовал на это в одном из своих интервью, обращаясь к Саудитам — мол, когда мы воевали с Союзом, мы были войнами и защитниками ислама, но, когда мы повернулись против Америки, мы стали хариджитами и убийцами.



Фото: Э.МакКоннел / un.org

Хаос, последовавший за разрушением просоветского правительства в 1992 году, привел к правлению еще молодой группировки «Талибан», названной так из-за того, что костяк движения состоял из студентов религиозных мадрас (школ) в Пакистане. Возглавлял его мулла Мухаммад Умар.

В 1996 году, без проблем разобравшись с многочисленными неконсолидированными полубандитскими группировками, первое талибовское правительство объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, и даже нарекло своего лидера Муллу Умара титулом «повелитель правоверных». Вообще, этот титул означает халифа, повелителя всех мусульман, но сегодня движение декларирует, что титул «амир-уль-муминин» используется только локально, для афганцев.

Затем, 11 сентября 2001 года, «аль-Каида», возглавляемая уже упомянутым Усамой бен Ладеном, совершила серию террористических актов, направленных против Всемирного торгового центра и Пентагона, объявленным поводом послужила война в Палестине (Интифада аль-Аксы). Это был самый крупный теракт в истории Америки. На беду афганского народа, Усама решил укрыться в Исламском Эмирате. В итоге это вылилось в 20-летнюю гражданскую войну, начавшуюся с операции «Бесконечное правосудие».

Уже после убийства Усамы бен Ладена в ходе антитеррористической операции, нахождение иностранного контингента позиционировалось как средство поддержки народного правительства против террористов и защиты народа Афганистана. Все последнее десятилетие силы Альянса якобы планомерно выводили свои войска из Афганистана, полагаясь на местное правительство. Но значимость правительства Ашрафа Гани в Афганистане определила суровая реальность: после окончательного вывода войск оно не простояло и 10 дней под натиском «Талибана». И здесь сыграла роль реальная вера в демократию народа: даже противники «Талибана» уже были готовы смириться с любой властью, лишь бы было мирное небо.

Где деньги, Лебовски?

Несмотря на все возможные перегибы со стороны нового Исламского Эмирата, западные обвинения в том, что талибы вводят страну в хаос и гуманитарный кризис, выглядят странно.

Так, Дэвид Бизли из Всемирной продовольственной программы заявил в четверг, что «худший гуманитарный кризис в мире» разворачивается в Афганистане, где более 22 миллионов человек могут оказаться под угрозой голода.

Фото: С. Бидел / un.org

Но как талибам решать это — при существовании двух больших «но»:

Во-первых, полная международная блокада Афганистана — новое правительство не признано ни одной страной мира и вместе тем не может торговать или брать в долг.

Во-вторых, США заморозили все государственные резервы Афганистана, которые находились в американских банках со времен проамериканского правительства Ашрафа Гани. Юридически это понятно: раз США не признают новое правительство Афганистана, то и деньги им не принадлежат. Вот только каким образом гуманитарный кризис в Афганистане может разрешиться без использования государственных резервов? Именно в связи с банальным отсутствием наличных средств процветает безработица и почти полный коллапс банковской системы Афганистана.

Ответ минфина США также указывает на политический характер этого решения: «Я не вижу ситуации, при которой мы позволили бы талибам получить доступ к резервам, принадлежащим афганскому народу. Мы считаем, что важно, чтобы мы сохраняли наши санкции против талибов, но в то же время находили пути для доставки законной гуманитарной помощи афганскому народу». Иными словами, если не получилось контролировать талибов силовым способом — можно сделать это посредством кредитов и гуманитарки из фондов.

При этом позиция российского МИДа остается прежней, полностью разморозить счета: «Мы поддерживаем решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 млн долларов из замороженных средств целевого Фонда реконструкции Афганистана. Однако считаем принятую меру недостаточной и призываем как можно скорее разморозить оставшиеся средства этого фонда, а это более 1 млрд долларов», — заявила Мария Захарова в декабре.

Об этом же заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: «Призываем США и других западных доноров вернуть денежные средства в страну, — сказал он. — Эти деньги принадлежат афганскому народу и не могут быть использованы в качестве элемента торга и наказания афганцев за сложившуюся в стране новую реальность».

*«Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Карим Гайнуллин