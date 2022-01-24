Полумесяц над Туманным Альбионом: как ислам попал в Великобританию?

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Премьер-министр Великобритании (1916—1922) Дэвид Ллойд Джордж заявил в одной из своих речей: «Мы — самая великая мусульманская держава в мире, и около четверти населения Британской Империи — мусульмане. Нет более преданных сторонников трона в час ее испытаний». Но история ислама на Британских островах началась гораздо раньше, отмечает колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин. В своей статье для нашего издания он рассказывает, почему и при каких обстоятельствах ислам попал в Великобританию.



Как идея вакфа воплотилась в создании Мертон-колледжа в Оксфорде



Несмотря на свою дальность от исламских стран, религия ислам известна на этой земле с раннего Средневековья. Еще до образования Соединенного Королевства король Мерсии, одного из множества небольших королевств на территории раннесредневековой Британии, отчеканил золотой динар, подражая халифам Аббасидской династии. Это показывает, что британцы были заинтересованы в торговле с аббасидами, которые на тот момент представляли собой мировую сверхдержаву.

Общеевропейским языком интеллектуалов в эпоху раннего Средневековья была латынь, на нее переводились работы арабских философов: аль-Газали, Ибн Сины, Ар-Рази, Ибн Рушда. Посредством этих работ европейцами усваивалась греческая мысль вкупе с ее арабской переработкой, а также исламская теология и наука. Особняком здесь, конечно, стоит «Канон» Ибн Сины, самое глубокое медицинское сочинение на то время. С этими работами знакомились и английские ученые.

Некоторые историки юриспруденции указывают на то, что культурное проникновение также выражалось в британском праве и институтах раннего Средневековья. Относительно институтов Моника Гаудиоси из Университета Пенсильвании писала о том, как идея вакфа, благотворительного самоуправляющегося траста, в исламском праве воплотилась в создании старейшего британского колледжа — Мертон-колледжа в составе Оксфордского университета (Gaudiosi,1988).

В свою очередь, исламом интересовались разные подданные британской короны: чиновники, авантюристы, поэты.

Мертон-колледж. Фото wikipedia.org

Пиратские обращенные

Одним из неожиданных путей для обращения европейца в ислам в раннее Новое время было пиратство. Средиземноморские пираты для своих набегов использовали бухты современного Магриба: Марокко, Алжира, Туниса.

Европейцы называли магрибинских пиратов османскими. Однако во многом Северная Африка вышла из-под прямого османского управления уже в XVI веке и могла иметь независимую политику. Пиратское население в этих землях было многоконфессиональным — это были и евреи, и мусульмане, и христианские авантюристы из Европы.

Основной деятельностью пиратов был захват европейских торговых судов. Впрочем, излюбленным заработком пиратов были также нападения на прибрежные поселения юга Европы — с целью захвата рабов. Иногда пираты совершали набеги и дальше — самым известным дальним и вместе с тем необычным набегом был пиратский рейд в Исландию. История о нем стала национальной трагедией и легла в основу книги о турецких похищениях, написанной священником Олафом Эгилссоном. Интересно, что костяк нападавших составляли обращенные в ислам европейцы во главе с Мурадом-рейсом — этническим голландцем, ранее известным как Ян Янсон ван Харлем. Основная цель рейда — необычные для исламской работорговли исландские девушки.

Набеги совершались и в Великобританию — правда, значительно реже, чем на юг Европы. Вывезенные рабы нередко обращались в ислам, впрочем, по исландской истории известно, что значительная часть рабов оставались христианами. Кроме того, из Великобритании были и пираты.

Средиземноморские пираты для своих набегов использовали бухты современного Магриба: Марокко, Алжира, Туниса. Фото wikipedia.org

Самый известный из них — Юсуф Рейс, до этого носивший имя Джон Вард. Его деятельность пришлась на конец XVI — начало XVII веков. Есть версия, что история Юсуфа Рейса легла в основу образа Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Юсуф Рейс родился в графстве Кент в семье рыболовов. Его пиратская карьера началась уже со времени службы короне. Великобритания, только вступающая тогда в эпоху своего рассвета, активно привлекала пиратов для того, чтобы грабить своего конкурента — Испанию. Однако с восшествием на трон Якова I, который заключил с Испанией мир, Вард остался не удел. Так как государственное, «легальное» пиратство больше не поддерживалось — пришлось жить за счет частного «нелегального». Вард устроился на королевский корабль и просто захватил его, а потом еще и еще один, один парусник крупнее другого. В итоге Вард отплыл в Алжир, но для своей базы выбрал Тунис, где он смог договориться с местным турецким управленцем Усманом Деем.

Самым крупным и известным набегом Юсуфа Рейса стало нападение на огромный венецианский корабль-карраку Reniera e Soderina вместимостью в полторы тысячи тонн, набитый дорогими шелками и богатыми товарами. Это нападение обеспечило ему безбедную старость, но он уже не смог вернуться в Великобританию — Венеция была так возмущена поступками Рейса, что дело могло обернуться войной.

Юсуф вернулся в Тунис, обратился в ислам и женился. Впрочем, вряд ли можно утверждать о том, что Юсуф Рейс был упорным и истовым верующим — во всяком случае, он все время был известен пьянством, да и Тунис в то время был известен как многонациональный и либеральный город. Считается, что пираты не живут долго, но Рейс исключение — он прожил до 70 лет в роскоши.

Католические монахи выкупают пленников-христиан на невольничьем рынке Магриба. Фото wikipedia.org

По мотивам истории Юсуфа Рейса английский драматург Роберт Даборн создал пьесу «Христианский турок». В ней художественно изображен процесс перехода англичанина в ислам. Само обращение скорее напоминает языческий ритуал, согласно воспринимаемому тогдашними европейцами образу ислама, где присутствует «идол Магомета». Все это мало отношения имеет к реальной простой практике произнесения «двух свидетельств».

Кстати, Магриб не единственная пиратская зона исламского мира. До XIX века Пиратским берегом назывался Персидский залив (современные ОАЭ, Бахрейн и т.д.). Пиратские семьи боролись с британской Ост-Индской кампанией за контроль над торговыми потоками Персидского залива. В начале XIX века британцы совершили совместную экспедицию против пиратов с султаном Омана, положив конец «Пиратскому берегу». Таким образом, уже с обнаружением в регионе нефти произошла эволюция от берега «пиратского» к «капиталистическому».

Культурный интерес

Уже к началу XVII века, с развитием Реформации и философии Просвещения, в ученой среде появился определенный интерес к исламу. С богословской стороны исламская догматика была близка унитарианскому течению внутри протестантистского христианства, получившего свое распространение в университетских кругах. Унитарианцы отвергли тринитарную догматику (учение о Боге-Троице) и «высокую» христологию (учение о Иисусе-Боге) консервативных христиан, что сблизило их с мусульманами в теологическом плане.

Со стороны писателей самым известным примером является история о марокканском «мавре» «Отелло» Шекспира, написанная еще в 1603 году. Известный роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», вероятно, был вдохновлен романом Ибн Туфаила «Хайи ибн Якзан» XII века, переведенным на английский язык. Если это так, то мусульманская литература прямо повлияла на все дальнейшее становление европейского романа. В 1706 году была переведена «Тысяча и одна ночь».

В Кембридже и Оксфорде открылись арабские кафедры, где занялись изучением арабских научных работ по оптике, астрономии, философии, медицине — всеми возможными науками.

Со стороны писателей самым известным примером является история о марокканском «мавре» «Отелло» Шекспира. Фото wikipedia.org

Британская Индия

С середины XVIII века Англия и ее Ост-Индская компания начала захватывать территории Индии, после чего все большее количество мусульман попадало в подданство британской короны. После 1857 года вся Индия, с огромным мусульманским населением, попала под контроль Великобритании.

Уже к 1911 году Британская империя включала в себя почти сотню миллионов мусульманского населения — оно было больше христианского. Все больше мусульман мигрировали в метрополию. Знакомство с английским, языком местной администрации, способствовало переезду — уходил коммуникативный барьер.

Британская колониальная администрация даже стремилась образовать лояльное себе религиозное течение внутри ислама. Таким течением стали «кадияниты», или «ахмадиты», основанные «пророком», как он себя называл, Мирзой Гулямом Ахмадом. Это течение известно полным отрицанием возможности ведения военных действий, в том числе для самозащиты. В одной из своих работ — «Шахадат-уль-Коран» — Гулям Ахмад писал: «Несомненно, моя вера и доктрина — то, что я подчеркиваю, заключается в том, что ислам состоит из двух частей. Один из них — это послушание Аллаху, а другой — повиновение правительству, которое создало мир и под защитой которого мы защищены от угнетателей, то есть британскому правительству». Эта секта не получила большого распространения среди мусульман, так как с точки зрения исламской ортодоксии Мухаммад был последним пророком. Потому те группы кадиянитов, которые считают Мирзу Гуляма пророком, не считаются у суннитских и шиитских ученых мусульманами. Первая мечеть в Лондоне была построена именно кадиянитами, и сейчас там находится штаб-квартира всего течения.

Карим Гайнуллин