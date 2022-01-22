«Новый 1992-й»: двухуровневые квартиры заводчан, страховка от беременности и кино с Ренатом Ибрагимовым

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 10-я

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Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Строят в центре чудо-дом»



В 1991—1992 годах в центре Казани началось строительство первых домов по индивидуальному проекту. Они возводились на месте снесенных трущоб рядом с бывшим Домом политпроса на улице Баумана (ныне Академия наук Татарстана). Казанские газеты отмечали, что такие здания резко контрастируют с типовой застройкой, которая неотвратимо наступает на город, сводя на нет его архитектурно-историческую неповторимость.

Строительство было поручено заводу «Точмаш», который, надо отметить, был несильно обрадован поручением, так как стандартная многоэтажка обошлась бы предприятию намного дешевле. Диковинные по тем временам двухуровневые квартиры, по уверению руководства «Точмаша» и городских властей, распределялись «по принципам социальной справедливости», так что возможно, достались и рядовым нуждающимся заводчанам, стоящим в очереди на жилье.

Были же времена, когда рабочие могли получить элитные квадратные метры в самом центре города бесплатно, а предприятия еще отказывались от безвозмездно переданной «золотой» земли напротив Кремля.

«Поддержать, сохранить в какой-то мере архитектурный облик бывшей Большой Проломной — этим и был вызван строительный заказ, порученный городскими властями заводу «Точмаш». Надо сказать, что на предприятии согласились на роль «главного застройщика» с превеликим трудом. Мало того, что такое строительство в несколько раз дороже возведения стандартного жилья. Помимо того, оно практически не решает проблемы с обеспечением заводчан жильем — дома-то на Баумана из серии малоэтажных, значит, и квартир в них будет немного.



Но зато, заметим, каких квартир! Индивидуального проекта, в двух уровнях (проще говоря, в два этажа). И весь этот жилищный шик — буквально в полушаге от центра.



Вопрос на засыпку: кому же достанутся престижные жилые метры? Руководство «Точмаша» и городские власти в один голос уверяют, что распределение проходит (а часть квартир уже заселена) в соответствии с «принципами социальной справедливости». Отчетливо видно, как поистрепались, пообтерлись от слишком частого употребления эти слова и нет им поэтому прежней веры. Ну да распределение жилья — это уже тема другого разговора. А пока нельзя не порадоваться пусть медленному, но все же верному обновлению центральной и столь любимой многими из них улицы». *

Фото: wikimapia.org

«Горячие» переговоры



В 1992 году Татарстан, так же, как и Башкирия и Якутия, принял решение оставить себе налоги, причитающиеся в федеральный бюджет. Москва предприняла ответные меры, в частности, наложив на республику экономические санкции. Дело было еще до заключения двустороннего договора о разграничении полномочий и предметов ведения.

Татарстанским чиновникам пришлось не раз съездить в столицу, чтобы разрешить ситуацию и провести не один раунд переговоров. Прийти к общему знаменателю удалось лишь в конце августа 1992 года. Два премьера — Егор Гайдар и Мухаммат Сабиров смогли договориться — экономическая блокада была снята и прекращены дополнительные изъятия валютных средств, поступавших от продажи татарстанской нефти и других товаров за рубеж.

На последующей за этим пресс-конференции президент Татарстана Минтимер Шаймиев отметил: «Вы знаете о заявлении от имени трех республик в связи с попыткой экономического давления на отдельные республики, которые работают по иным принципам в части налоговых платежей… Сегодня я могу сказать, что эти вопросы утрясены с соблюдением интересов обеих сторон, без какой-либо конфронтации».

«Мухаммат Сабиров недавно вернулся из Москвы, где в серии встреч решал вопросы экономических отношений между Татарстаном и Россией. Как известно, отношения эти в последнее время несколько осложнились из-за разногласий в области выплаты федеральных налогов. Напомним, что 17 июля Верховный Совет РФ отменил решения Башкортостана, Татарстана и Якутии о зачислении в их бюджеты доходов федерального бюджета и решил применить против «строптивцев» экономические санкции.



Премьер-министр во время своих встреч в Москве пытался снять возникшее напряжение. Ему и другим представителям Татарстана пришлось вести долгий и сложный разговор. О накале переговоров свидетельствует хотя бы такой факт: после одной из затянувшихся бесед с участием министра финансов РФ последнего пришлось отправить в больницу…



Окончательно вопрос об экономических санкциях удалось утрясти лишь при личной встрече двух премьеров — М.Сабирова и Т.Гайдара. Российский премьер, как заверил Сабиров, подписал-таки распоряжение о снятии экономической блокады Татарстана. Кроме того, нашей республике удалось добиться также прекращения дополнительных изъятий валютных средств.

И.Дурманов».**

Мухаммат Сабиров. Источник: realnoevremya.ru





«Поет Ренат с киноэкрана»

Летом 1992 года в Казани начались съемки первого игрового фильма «Итальянский контракт» с популярным певцом Ренатом Ибрагимовым в главной роли. Кроме него, в ленте снимались известные и востребованные артисты Леонид Броневой, Сергей Газаров, Мамука Кикалейшвили, Ольга Кабо. Оператором был опытнейший мастер Владимир Нахабцев, работавший с такими мэтрами, как Марк Захаров и Эльдар Рязанов. Небольшую роль супруги главного героя сыграла на тот момент студентка, а впоследствии замминистра культуры, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Зухра Нуруллина, которая сейчас является депутатом Казгордумы и директором КДК им. Ленина.

Съемки проходили не только на улицах города, но и на личной даче Рената Ибрагимова, что неподалеку от санатория «Ливадия». Фильм спонсировали друзья певца, а также ряд татарстанских предприятий — КАМАЗ, меховое объединение «Мелита». Как признавался режиссер фильма Владислав Чеботарев, сначала на съемки планировалось потратить 5-6 млн рублей, но в итоге бюджет фильма вырос до 20 млн рублей.

Корреспонденты побывали на съемочной площадке «Итальянского контракта» и взяли блиц-интервью у создателей и актеров.

«Владислав Чеботарев, режиссер фильма



— Как родилась идея этой картины?



— Я познакомился с Ренатом Ибрагимовым, когда еще работал на Казанской студии телевидения. Мы вместе сделали несколько видеофильмов. Потом родилась идея снять фильм-концерт — Ренат Ибрагимов во всех ипостасях. После появились деньги и стала реальной возможность сделать полнометражный игровой фильм, в который органично впишутся 10-12 клипов.



— В фильме задействованы ударные силы, любимцы публики: Леонид Броневой, Ольга Кабо, Сергей Газаров, Мамука Кикалейшвили, оператор Владимир Нахабцев, работавший с Марком Захаровым, Эльдаром Рязановым. Что привлекло их в «Итальянском контракте»?



— Личность Рената Ибрагимова, его необыкновенный голос. У певца сейчас необычайный творческий взлет, он просто излучает гармонию. С ним приятно работать, он очень простой, общительный, не пораженный комплексом «звезды» человек.



Ренат Ибрагимов, главный герой фильма



— Как вы себя ощущаете в непривычной для вас роли драматического актера. И как вам работается с профессионалами?



— С профессионалами? Интересно. Кроме того, у меня был некоторый опыт — съемки на телевидении, в телевизионных музыкальных фильмах. Особых трудностей не ощущаю, потому что я фактически играю сам себя.



— А раньше было желание сняться в игровом кино?



— Это давняя мечта, но серьезных предложений не поступало. А потом — были другие интересы: гастроли, поездки, записи, общественная работа.



— Как вы думаете, фильм будет иметь успех у зрителей?



— Мне, например, он нравится. Сценарий интересный, а главное, подобрана хорошая музыка, классная запись.



Зухра Нигматуллина, исполнительница роли жены Рената



— Зухра, в двух словах о себе.



— Мне 20 лет (оказывается, я еще в том возрасте, когда свой возраст можно не скрывать). Учусь на факультете социологии КГУ, веду программу «Деловые новости» на казанском телевидении.



— А как ты попала в кино?



— Совершенно случайно. Знакомые Рената Ибраимова позвонили и пригласили на кинопробы в Москву. Честно говоря, на участие в ленте я даже не рассчитывала.



— Сниматься в кино трудно?



— Я не профессионал. Мне сложно перевоплощаться, я ведь даже по призванию не актриса. Единственное, что спасает — это умение держаться перед камерой, привычка работать под светом софитов.



— В будущем не планируешь заняться актерским ремеслом?



— У меня нет таких распространенных желаний, как у многих девушек — стать актрисой, манекенщицей, поучаствовать в конкурсе красоты. Это не мое. И сейчас меня больше прельщает телетворчество.



Интервью взяла Э.Рылова».***

«Застрахуйте меня от беременности»



Уже в ту пору многие понимали, что можно сделать имя на хайпе. По крайней мере, бесплатная реклама таким образом обеспечена. Акционерное страховое общество «Астрополис» объявило о новом виде услуг — страховании от беременности. Суть его в том, что женщина, оформившая договор, в течение года имела право на бесплатный второй (!) аборт. Операции проводили на базе первой клиники ГИДУВа.

Современные женщины только посмеялись бы над подобными «сказочными» условиями, однако 30 лет назад такая услуга была востребованной. А все из-за недостатка средств контрацепции, из-за чего единственным вариантом решения проблемы было прерывание нежелательной беременности.

«Представительницы слабого пола, учитывая дефицит контрацептических препаратов, да и просто из житейского практицизма, от этой услуги не отказываются. Тем более, что стоимость самого страхования по нынешним временам весьма скромная — всего 36 рублей. Подобные медицинские полисы начали выдаваться только с весны, и пока случаев повторного обращения женщин не было.



В самой фирме «Астрополис» отдел медицинского страхования — пробный камешек в системе страховой медицины, о которой так много сейчас говорят, — сформировался в начале этого года. И нужно отдать ему должное: с этим видом страховки попали в самое яблочко. Жаль только, что не во всех клиниках он распространен!». ****

Казанский государственный институт для усовершенствования врачей им. В.И. Ульянова-Ленина. Фото: Т.Б.Бакман / pastvu.com

«Охота за факсами»: казанские связисты употребили кнут и предложили пряник»



В начале 90-х в стране появились первые факсы. Многие покупали их, выезжая за границу, и устанавливали потом в своих фирмах. За такими несертифицированными аппаратами «охотились» и казанские связисты. Они были обнаружены как на госпредприятиях, так и в частных компаниях. Кто-то отделался предупреждением, а кто-то был оштрафован на приличные суммы: например, председатель правления Волжско-Камской биржи лишился 9 тыс. рублей.

Выявление факсов-нелегалов имело и вторую цель — таким образом «Связьинформ» продвигал свои услуги, для чего даже был создан бизнес-центр, из которого деловые люди могли слать свои сообщения в любую точку мира круглосуточно.

«С середины июля казанское госпредприятие «Связьинформ» (ГПСИ) проводит в Казани акцию по выявлению самовольно установленных несертифицированных факсимильных аппаратов. 21 июля «охотники за факсами» поймали и оштрафовали председателя правления Волжско-Камской биржи Равиля Фатыхова.



Начальник отдела дальней связи ГПСИ Владимир Малыгин сообщил, что за первые полторы недели операции несертифицированные аппараты обнаружены на четырех госпредприятиях, в том числе на одном оборонном. Директора этих предприятий, так же как и Равиль Фатыхов, оштрафованы на 9000 рублей каждый. Первые трое нарушителей-частников, в числе которых профессор Казанского университета, отделались предупреждением. Однако тех, кто попадется в будущем, ГПСИ намерено штрафовать.



Малыгин заявил, что для выявления факсов-нелегалов «существует очень много способов». Рассказать об этих способах (кроме самого очевидного — анализа рекламы в местной прессе и визитных карточек бизнесменов) он отказался.



Чтобы облегчить тем предпринимателям, которые могут в ходе операции лишиться своих дешевых, но зато не приспособленных к отечественным линиям связи факсов (в основном японских аппаратов Murata), ГПСИ создало собственный бизнес-центр. Центр обеспечивает круглосуточную факсимильную, телексную и телефонную связь с зарубежными странами через прямой выход на Москву. По словам Малыгина, в ближайшие недели он рассчитывает открыть филиалы центра в Набережных Челнах и Москве». *****

Фото: lifter.com.ua

*«Вечерняя Казань» от 9 сентября 1992 года



**«Вечерняя Казань» от 28 августа 1992 года

*** «Вечерняя Казань» от 7 августа 1992 года



****«Вечерняя Казань» от 25 сентября 1992 года

***** «Вечерняя Казань» от 3 августа 1992 года

Подготовила Элеонора Рылова