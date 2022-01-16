Цитаты недели: Аюпова — о переименовании «Победы», Примаков — о русофобской дряни

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О «Победе»-беде

Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании «Победа» мне хочется «отмыться». Лоукостеры бывают разные. Но такого неуважения к людям, как здесь, редко где найдешь. Компания просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ Победы! Это имиджевые потери страны-победительницы! Прошу переименовать компанию!

Недовольной услугами авиакомпании «Победа» осталась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она настолько сильно возмутилась «резким назидательным тоном» сотрудника, который отвечал на ее вопрос о наличии бирок, подтверждающих проход калибратора, что предложила лоукостеру новое название — «Беда». В «Победе» же посчитали, что министр разозлилась после «вежливой просьбы агента на регистрации самостоятельно разместить ручную кладь в калибраторе» и намекнули, что ее статус не дает ей привилегий и правила едины для всех пассажиров. Аюпова в ответ заявила, что «стоимость может быть доступной за счет корректировки пакета услуг, но не за счет грубого нетерпимого отношения». Публичное обсуждение услуг «Победы» на этом закончилось — Аюпова закрыла комментарии в Instagram, где и рассказала всем о сервисе авиакомпании.



О коронавирусе без праздников

Немного смутила ваша фраза «Мы не стали портить новогоднее настроение». А что? В новогодние праздники коронавирус ушел на празднование?! <...> Требования есть требования. Правила дорожного движения в новогодние праздники же не меняются. Красный свет светофора он остается и в праздничные дни.

Очередной критике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подверг доклад главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева. Градоначальник остался недоволен, что Роспотребнадзор в новогодние выходные при выявлении нарушений антиковидных требований ограничился мерами профилактики и предупреждениями — праздники не повод давать послабления, считает он. Бариев же обратил внимание, что предупреждение — тоже мера воздействия, просто не такая жесткая. Магдеева это объяснение не устроило, он призвал «подходить принципиально» к вопросу.



О казахстанском чиновнике как о «русофобской дряни»

Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации. Всего вам самого доброго.

После беспорядков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев сформировал новое правительство, в котором пост министра информации занял Аскар Умаров, известный своими резкими высказываниями в адрес России и ее народа. Это не понравилось главе Россотрудничества Евгению Примакову, который заявил, что не намерен работать с «русофобской дрянью». Умаров же с такой характеристикой не согласен: «Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить». Он заявил, что всегда сотрудничал с Россией и вел «плодотворную работу» с ее представителями. Умаров так категорично, как Примаков, не настроен — он планирует «создать хорошую синергию» с российскими медиа и работать для общей пользы».



О псевдоистинах, навязанных молодежи

В ходе гибридной войны нам массово навязываются подобные псевдоистины. Ими пропитаны фильмы и другие материалы, которые очень быстро и легко «поглощает» молодежь. Проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин видит причины преступности среди российской молодежи во влиянии западной «продукции», которая наполнена «чуждыми нам идеалами и ориентирами». Подрастающее поколение он призывает ориентироваться на героев Отечества, славящихся мужеством и доблестью. От аморальных и нелегальных ценностей, которые навязывает Европа, детей и подростков необходимо не просто защищать, а предлагать взамен хорошие условия для развития, считает Бастрыкин.



О «потрясающем» росте заболеваемости коронавирусом в США

Она [пандемия коронавируса] нас не оставляет в покое — не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки — свыше миллиона заболевших. Это просто потрясающе! Миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «омикрон».

Президент России Владимир Путин считает, что из-за новогодних праздников, которые не обошлись без обилия контактов, страна находится на грани новой вспышки коронавируса. Плохо дела обстоят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Особо глава государства выделил США с их потрясающим «результатом» — более миллиона случаев COVID-19 в сутки. У России, считает Путин, на подготовку к всплеску заболеваемости есть всего пара недель. По прогнозу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 может увеличиться до 100 тысяч в сутки.



О сумасшествии антиваксеров

Ковид просто разносит общество, у людей, мне кажется, настолько силен испуг перед будущим, перед этим вирусом, что отсюда и все эти совершенно сумасшедшие размышления об опылении из космоса мифическими врагами. Раньше таких людей мы бы точно считали городскими сумасшедшими, а сегодня они в тренде, они ведут за собою часть общества. Это вообще характерно времени, когда конструкция начинает хоть немного шататься, обязательно появляются чумаки, кашпировские и сторонники плоской земли.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сравнил противников вакцинации против COVID-19 с сумасшедшими. Все их теории о целях прививочной компании он объяснил обыкновенным страхом перед вирусом и тем, что будет дальше. «Видимо, так устроена человеческая психика», — считает Морозов. Из-за пандемии мир сейчас переживает не самые лучшие времена — она сказалась на экономике и людях. Психологически население из-за коронавируса сейчас «очень разболтано», — убежден депутат.



О Казани с красивыми резными воротами

Та же Казань за последние несколько лет преобразилась невероятно, от Москвы не отстает со всеми этими красивыми резными воротами, светящимися в центре, на улице галереи такие сделаны со всякими арками. Приятно посмотреть.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев стал гостем YouTube-подкаста главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина и признался, что ему очень понравилась новогодняя иллюминация, которой украсили Казань. По его мнению, город идет в ногу с российской столицей. Нравится Лебедеву и цвет Казанского кремля — белый, как и первая московская каменная крепость. Парк «Черное озеро» он и вовсе назвал «роскошным», напоминающим Европу.



О пельменях для школьников

А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание. Мы все учились в школе, все хотели пельменей. Почему нет пельменей? Дорогие, что ли? Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев задался вопросом, почему в школьных столовых детей не кормят таким вкусным блюдом, как пельмени. В региональном Роспотребнадзоре ему объяснили это заботой об учениках — это продукт повышенного риска размножения микроорганизмов. Однако Воробьев достаточным аргументом это не счел, указав, что угрозой может быть «все что угодно» и в меню школьных столовых надо обязательно включить пельмени. Он уже поручил проработать и решить эту «проблему».



О поразительных текстах Оксимирона и гармоничной музыке Уэста

Если бы рэп Оксимирона наложить на музыку мистера Уэста, наверное, это было бы хорошо. Тексты Окси поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. <...> Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и рэп Оксимирона.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков поделился своими музыкальными пристрастиями — оказалось, что ему нравятся хип-хоп и рэп. Среди российских представителей этой индустрии он выделил Оксимирона, тексты которого ему кажутся глубокими. Однако музыка, на которую он кладет свои ассоциативные ряды, Рябкову не по душе. В этой части ему нравится экспериментатор-американец Канье Уэст, сделавший, по его мнению, «очень много для хип-хопа». В его музыке дипломат слышит гармонию.



Об угрозе дать России «по яйцам»

Уясните это раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы остались сиротами не из-за вас, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не будут скучать. А если попробуете еще раз, то получите удар по яйцам.

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил России «ударом по яйцам», если та попробует вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора. Так он отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО — геополитический проект, цель которого занять территории, ставшие бесхозными после распада Советского Союза и исчезновения ОВД. Сикорский, по всей видимости, уловил в его словах претензии России на эти области и решил припугнуть ее. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила ему, что Россия — женского рода. «Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — предположила она.

