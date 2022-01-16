Цитаты недели: Аюпова — о переименовании «Победы», Примаков — о русофобской дряни
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О «Победе»-беде
Недовольной услугами авиакомпании «Победа» осталась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она настолько сильно возмутилась «резким назидательным тоном» сотрудника, который отвечал на ее вопрос о наличии бирок, подтверждающих проход калибратора, что предложила лоукостеру новое название — «Беда». В «Победе» же посчитали, что министр разозлилась после «вежливой просьбы агента на регистрации самостоятельно разместить ручную кладь в калибраторе» и намекнули, что ее статус не дает ей привилегий и правила едины для всех пассажиров. Аюпова в ответ заявила, что «стоимость может быть доступной за счет корректировки пакета услуг, но не за счет грубого нетерпимого отношения». Публичное обсуждение услуг «Победы» на этом закончилось — Аюпова закрыла комментарии в Instagram, где и рассказала всем о сервисе авиакомпании.
О коронавирусе без праздников
Очередной критике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подверг доклад главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева. Градоначальник остался недоволен, что Роспотребнадзор в новогодние выходные при выявлении нарушений антиковидных требований ограничился мерами профилактики и предупреждениями — праздники не повод давать послабления, считает он. Бариев же обратил внимание, что предупреждение — тоже мера воздействия, просто не такая жесткая. Магдеева это объяснение не устроило, он призвал «подходить принципиально» к вопросу.
О казахстанском чиновнике как о «русофобской дряни»
После беспорядков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев сформировал новое правительство, в котором пост министра информации занял Аскар Умаров, известный своими резкими высказываниями в адрес России и ее народа. Это не понравилось главе Россотрудничества Евгению Примакову, который заявил, что не намерен работать с «русофобской дрянью». Умаров же с такой характеристикой не согласен: «Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить». Он заявил, что всегда сотрудничал с Россией и вел «плодотворную работу» с ее представителями. Умаров так категорично, как Примаков, не настроен — он планирует «создать хорошую синергию» с российскими медиа и работать для общей пользы».
О псевдоистинах, навязанных молодежи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин видит причины преступности среди российской молодежи во влиянии западной «продукции», которая наполнена «чуждыми нам идеалами и ориентирами». Подрастающее поколение он призывает ориентироваться на героев Отечества, славящихся мужеством и доблестью. От аморальных и нелегальных ценностей, которые навязывает Европа, детей и подростков необходимо не просто защищать, а предлагать взамен хорошие условия для развития, считает Бастрыкин.
О «потрясающем» росте заболеваемости коронавирусом в США
Президент России Владимир Путин считает, что из-за новогодних праздников, которые не обошлись без обилия контактов, страна находится на грани новой вспышки коронавируса. Плохо дела обстоят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Особо глава государства выделил США с их потрясающим «результатом» — более миллиона случаев COVID-19 в сутки. У России, считает Путин, на подготовку к всплеску заболеваемости есть всего пара недель. По прогнозу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 может увеличиться до 100 тысяч в сутки.
О сумасшествии антиваксеров
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сравнил противников вакцинации против COVID-19 с сумасшедшими. Все их теории о целях прививочной компании он объяснил обыкновенным страхом перед вирусом и тем, что будет дальше. «Видимо, так устроена человеческая психика», — считает Морозов. Из-за пандемии мир сейчас переживает не самые лучшие времена — она сказалась на экономике и людях. Психологически население из-за коронавируса сейчас «очень разболтано», — убежден депутат.
О Казани с красивыми резными воротами
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев стал гостем YouTube-подкаста главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина и признался, что ему очень понравилась новогодняя иллюминация, которой украсили Казань. По его мнению, город идет в ногу с российской столицей. Нравится Лебедеву и цвет Казанского кремля — белый, как и первая московская каменная крепость. Парк «Черное озеро» он и вовсе назвал «роскошным», напоминающим Европу.
О пельменях для школьников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев задался вопросом, почему в школьных столовых детей не кормят таким вкусным блюдом, как пельмени. В региональном Роспотребнадзоре ему объяснили это заботой об учениках — это продукт повышенного риска размножения микроорганизмов. Однако Воробьев достаточным аргументом это не счел, указав, что угрозой может быть «все что угодно» и в меню школьных столовых надо обязательно включить пельмени. Он уже поручил проработать и решить эту «проблему».
О поразительных текстах Оксимирона и гармоничной музыке Уэста
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков поделился своими музыкальными пристрастиями — оказалось, что ему нравятся хип-хоп и рэп. Среди российских представителей этой индустрии он выделил Оксимирона, тексты которого ему кажутся глубокими. Однако музыка, на которую он кладет свои ассоциативные ряды, Рябкову не по душе. В этой части ему нравится экспериментатор-американец Канье Уэст, сделавший, по его мнению, «очень много для хип-хопа». В его музыке дипломат слышит гармонию.
Об угрозе дать России «по яйцам»
Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил России «ударом по яйцам», если та попробует вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора. Так он отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО — геополитический проект, цель которого занять территории, ставшие бесхозными после распада Советского Союза и исчезновения ОВД. Сикорский, по всей видимости, уловил в его словах претензии России на эти области и решил припугнуть ее. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила ему, что Россия — женского рода. «Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — предположила она.
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