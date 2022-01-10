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Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов приравнял антипрививочников к городским сумасшедшим

11:37, 10.01.2022
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов приравнял антипрививочников к городским сумасшедшим
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сравнил антипрививочников с городскими сумасшедшими. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, противников прививок от коронавируса можно приравнять к сторонникам таких диких теорий, как, например, о плоской Земле, или к поклонникам Алана Чумака и Анатолия Кашпировского.

Депутат считает, что коронавирус разносит общество, а люди настолько боятся этой инфекции, что начинают верить во всевозможные мифические теории. На его взгляд, это свойство человеческой психики.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Митрополит Илийский Герман назвал антипрививочников самоубийцами. В ответном письме одной из прихожанок он осудил противников вакцинации от коронавируса.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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