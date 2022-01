День в истории: просветитель Шигабутдин Марджани, Хрущев о водородной бомбе и «сухой закон» США

Чем примечательна дата 16 января

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 16 января, День The Beatles и День религии. В разные годы и столетия в эту дату Октавиан Август стал первым императором Римской империи, Иван Грозный венчался на царство, ВЦИК принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в США вступил в силу «сухой закон», Хрущев объявил о создании в СССР водородной бомбы, Госдума РФ II созыва приступила к работе, а Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Родились великий татарский просветитель Шигабутдин Марджани, советский писатель Викентий Вересаев, изобретатель ледового комбайна Фрэнк Замбони, советский писатель Павел Нилин, конструктор спортивных пистолетов, стрелок Ефим Хайдуров, народный артист Василий Лановой. Умерли сподвижница Екатерины II Екатерина Дашкова, Герой Советского Союза Иван Земнухов, русский писатель Михаил Пришвин, писатель, драматург Юрий Герман, выдающийся татарский певец Ильгам Шакиров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шигабутдин Марджани, Ильгам Шакиров, флаг 100-летия ТАССР

В 1818 году в селе Ябынчи Казанского уезда родился великий татарский про­све­ти­тель, му­сульманский бо­го­слов, философ и педагог Шигабутдин Марджани, стоявший у истоков коренной реформы мусульманского образования. Получив азы богословия от своего отца, имам-хатиба в мечети деревни Ташкичу, он начал помогать ему обучать в медресе, одновременно пытаясь выработать собственный метод преподавания. За новыми знаниями он ездил в Бухару и Самарканд, а потом вернулся в Казань, где вплоть до смерти считался единственным в городе блестящим знатоком Корана. Марджани следил за точностью текста городских изданий Священной книги, учредил авторитетное медресе, куда съезжались учиться юноши со всей Российской империи. Он трудился во благо татарского народа — отстаивал идею необходимости светского образования для мусульман, в том числе изучения русского языка, написал двухтомный труд «Мустафадель-ахбар» («Правдивые известия о Казани и Булгаре»), изложив в нем историю татарского народа с древнейших времен до XIX столетия. Умер Маджани в Казани в 1889 году. В Татарстане имя просветителя увековечили в названии улицы, мечети, издательского дома, школы, гимназии и института истории.



В 1995 году премьер-министром Татарстана назначили Фарида Мухаметшина. Во главе республиканского правительства он находился три года. В мае 1998-го он покинул этот пост, а его место занял действующий президент республики Рустам Минниханов. Мухаметшин же возглавил Государственный совет Татарстана, бессменным председателем которого он является по сей день. Во время его нахождения на посту премьер-министра прошли вторые в истории Татарстана выборы президента республики, в Казани реконструировали улицу Баумана, открылось генконсульство Турции, а власти приняли госпрограмму экономического и социального прогресса.

Фото: speaker.tatarstan.ru

Пять лет назад после продолжительной болезни умерла народный поэт Татарстана Лена Шакирзянова. Ей было 72 года. В Минкультуры РТ поэтессу охарактеризовали как «разностороннего лирика» и «пламенного публициста», затрагивающего в своих произведениях глобальные социальные и национальные проблемы. В своем творчестве Шакирзянова отразила размышления о судьбах Родины и людей, о литературе и искусстве. В ее произведениях можно встретить критические заметки и воспоминания о современниках. Шакирзянова удостоена звания заслуженного деятеля искусств Татарстана и лауреата Государственной премии РТ им. Тукая, ей присуждена литературная премия имени Хади Такташа.

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у казанского «Булгар банка». Как объяснил свое решение регулятор, один из старейших банков Татарстана не исполнял требования надзорного органа о представлении в ЦБ отчетности, достоверно отражающей объем его обязательств перед гражданами. Из-за низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, «Булгар банк» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.



Фото: Гуландам Зарипова

В 2018-м не стало экс-председателя Татарского областного совета профсоюзов, бывшего главы второго отдела управления делами Совета Министров Татарской АССР, депутата Верховного Совета ТАССР (1963—1975 и 1980—1985 года) Салиха Сафина — он умер на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», орденом «За заслуги перед РТ» и почетной грамотой президиума Верховного Совета ТАССР.



После продолжительной болезни три года назад в Казани умер легендарный татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР Ильгам Шакиров. Он не дожил до своего дня рождения всего один месяц — 15 февраля 2019-го ему бы исполнилось 84 года. Свою жизнь он посвятил работе в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, куда попал солистом после Казанской государственной консерватории. В его карьере есть страницы, посвященные преподаванию, написанию статей и даже художественному руководству Татарской филармонией. Шакиров был поистине народным певцом, публика его любила даже за пределами Татарстана— в Кремлевском дворце Москвы ему удалось собрать аншлаг. Прощальный концерт он дал в Казани в свой день рождения за девять лет до смерти — 15 февраля 2010 года. Вскоре после смерти легендарного певца общественность заговорила о необходимости увековечить его память. Имя Шакирова присвоили концертному залу в комплексе «Казань Экспо», Международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей «Татар моңы» и проспекту в казанском ЖК «Салават купере».



Фото: Ринат Назметдинов

Всемирный конгресс татар в 2019 году провел первое публичное обсуждение «эскиза» стратегии татарского народа. Посчастливилось узнать о нем жителям Арска. Написать, принять и реализовать стратегию татарского народа было поручением президента Татарстана Рустама Минниханова, напомнил председатель «Милли шура» ВКТ Василь Шайхразиев. Документу дали рабочее название «Кто я, если не татарин», а основной целью определили развитие идентичности татарского народа в меняющемся мире. Разработчики стратегии наметили план: достичь устойчивого развития татарского народа к 2050 году. Направлениями роста определили организацию жизнедеятельности татар, образование, культуру и информационное пространство. Стратегию татарского народа все же приняли, но не в 2019-м, а в августе 2020 года. Как объяснил Шайхразиев, она должна помочь «выстроить мосты между прошлым, настоящим и будущим татарского народа».



В 2020 году Татарстан масштабно отпраздновал 100-летие образования ТАССР. Одним из первых мероприятий юбилейного года стала торжественная установка флага с логотипом значимой для республики даты. Впервые его подняли на территории резиденции президента Татарстана в Казанском кремле, его же разместили и у здания Кабмина РТ. Флаг с изображением логотипа 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом, прошел целую эстафету и побывал во всех муниципалитетах Татарстана. Завершилась она в преддверии Дня республики в Казанской Ратуше, где на полотно прикрепили нашивку с гербом столицы РТ.

Фото: Максим Платонов

Экс-директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева вот уже два года возглавляет Общественную палату Татарстана — ее кандидатуру в 2020-м на заседании организации поддержали единогласно. На посту председателя она сменила Анатолия Фомина, который, отработав два срока подряд, ушел «по выслуге лет». Валеева сразу же заявила, что у нее «нет других амбиций, кроме как быть полезной и эффективной в Общественной палате», и взяла курс на решение социальных вопросов. Спустя год работы в качестве председателя она рассказала «Реальному времени», что для Общественной палаты Татарстана «нет главных или неглавных вопросов» — важно услышать каждого человека. Определенный Валеевой в самом начале пути в ОП курс остался неизменным — «вовлечение большинства граждан в процесс принятия социально значимых решений».



Фото: realnoevremya.ru

Первые «Чайки», водородная бомба

В 1547 году состоялось эпохальное событие — 16-летний Иван IV Грозный венчался на царство, став первым царем в истории российского государства. Торжественная церемония проходила в Успенском соборе Кремля. Ее провел митрополит Макарий, который, как полагают историки, и предложил юному князю венчаться на царство. Он возложил на государя животворящий крест, золотую цепь, бармы и шапку Мономаха, а затем совершил обряд миропомазания и благословил первого венчанного царя всея Руси. Новый титул, стоявший наравне с императорским, помог стране улучшить свое положение в отношениях с Западной Европой и сделать шаг вперед. Царствовал Иван Грозный до своей смерти в 1584-м.



Первая русская Военная инженерная школа появилась в XVIII веке и существует по сей день как Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. Учредил ее в 1712 году император Петр I. Одно из старейших высших военных учебных заведений России с момента своего основания располагается в Санкт-Петербурге. Из Военной инженерной школы учреждение со временем превратилось в Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу, а затем в Артиллерийский инженерный шляхетный корпус. К концу Империи оно называлось Вторым кадетским корпусом, в здании которого после революции в 1930-е годы открылись Военно-техническая и Военно-теоретическая школы Красного Воздушного флота. Свое сегодняшнее название вуз получил в 2002 году. Академия подчиняется Минобороны РФ и готовит кадры для Космических войск страны.



Фото: rusmir.media

В 1918 году ВЦИК одобрил один из самых известных документов новой истории России и вводную часть первой Конституции страны — Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, автором которой стал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Однако это было не окончательное принятие. Сначала акт пришлось корректировать, так как он не устроил правое большинство Учредительного собрания. В окончательной редакции Декларацию утвердили 31 января 1918-го. Документ закрепил итоги Октябрьской революции, федерализм и провозгласил страну Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Сегодняшнюю дату можно по праву считать днем рождения легендарного советского автомобиля «Чайка» — первую партию ГАЗ-13 собрали в 1959-м на Горьковском автозаводе. Машину называют революционной для СССР — это был автомобиль представительского класса, оснащенный V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 лошадиных сил, электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фарами и т.п. На вопрос о птичьем названии машины ее художник-конструктор Борис Лебедев отвечал: «Автомобиль должен был стать классом выше до сих пор выпускавшихся на заводе, поэтому если есть Волга, то над ней должна парить Чайка». Однако официальное сообщение говорило, что «Чайкой» машину назвали автомобилисты из Горького, которые «часто любуются красивым, стремительным полетом чаек над гладью великой реки». С производства ГАЗ-13 сняли в 1981-м, успев выпустить более 3 тысяч автомобилей.

Фото: autopedia.fandom.com

Почти шести десятилетий прошло с момента, как советский лидер Никита Хрущев рассказал всему миру о создании в СССР мощнейшего оружия. В 1963 году, выступая на 6-м съезде Социалистической единой партии Германии в Берлине, он сообщил, что его государство обладает водородной бомбой, которая в 7,5 тысячи раз превосходит по мощности атомную бомбу «Малыш», сброшенную в августа 1945-го на Хиросиму.

В 1973-м советский самоходный аппарат-планетоход «Луноход-2» приступил к исследованию поверхности Луны. Ему удалось установить мировой рекорд общего расстояния, пройденного самодвижущимся аппаратом класса «С» — за лунный день он преодолевал до 16,5 км, а за четыре дня он прошел 36,2 км. «Луноход-2» не только исследовал свойство грунта спутника Земли, но и делал снимки его поверхности. На пятый лунный день аппарат попал в кратер и при попытке выбраться из него испачкал солнечную батарею и радиатор–охладитель пылью. Спасти «Луноход-2» не удалось — 3 июля объявили о завершении работ.

Фото: wikimedia.org

В 1996 году начала свою работу вторая в истории Российской Федерации Государственная дума, принявшая массу важных законов, действующих и сегодня: Уголовный кодекс и Уголовно-исполнительный кодексы, Бюджетный кодекс, первую часть Налогового и вторую часть Гражданского кодекса, Лесной, Воздушный и Градостроительный кодексы, а также Кодекс торгового мореплавания. Депутаты в Госдуме II cозыва представляли лишь четыре партии — КПРФ, «Наш дом — Россия», ЛДПР и «Яблоко». Под председательством коммуниста Геннадия Селезнева нижняя палата проработал все четыре отведенных ей года.

Ровно два года назад президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. Глава государства лично предложил кандидатуру экс-главы Федеральной налоговой службы на пост председателя правительства и внес на рассмотрение в Госдуму. Мишустина поддержало большинство депутатов — 383 за из 450 возможных. Против его кандидатуры высказался лишь 41 депутат. Мишустину во главе кабмина пришлось решать проблемы, которые принес с собой коронавирус. Путин, доверивший ему должность председателя, на своей последней большой пресс-конференции в декабре 2021-го дал его работе оценку «удовлетворительно» и отметил положительные результаты.



Фото: government.ru

Октавиан Август, Всемирный день The Beatles

Первый император Римской империи появился в 27 году до нашей эры — им стал Гай Октавиан. Путь к императорскому титул прошел через гражданскую войну, развязавшуюся после смерти Юлия Цезаря. Из нее Октавиан вернулся победителем, после чего решил свою власть в Риме разделить с Сенатом. Тот в ответ присвоил ему титул Августа, что в переводе с латинского языка означает «божественный». Официальным именем правителя стало «Император Цезарь Август, сын бога».



Сегодня отмечается День ледовара — праздник заливщиков льда. Дата приурочена к дню рождения изобретателя ледового комбайна Фрэнка Замбони, который появился на свет в 1901 году в американском штате Юта. Вместе с братом он организовал свой бизнес по производству холодильных установок для хранения молочной продукции. В 1949-м Замбони представил миру ресурфейсер — комбайн для восстановления льда на катках. Его изобретение значительно облегчило работу — до этого лед выравнивали вручную, что занимало больше часа. Свой первый ледовый комбайн он продал за $5 тысяч. Всемирную известность изобретение Замбони получило благодаря норвежской фигуристке Соне Хени, которая заказала для своего международного тура три ресурфейсера.

Фото: живуспортом.рф

В 1920 году в США начал действовать «сухой закон» — 18-я поправка к Конституции страны, запретившая производство, продажу и транспортировку «дурманящего спиртного». Не допускался также экспорт и импорт алкоголя. Употребление спиртных напитков при этом под запрет не попадало. Действовал «сухой закон» недолго — 5 декабря 1933 года его отменила 21-я поправка к американской Конституции. Это единственный за историю США случай, когда поправкой отменялась поправка.



Конец 60-х годов прошлого века запомнился волной самосожжений. В 1969-м в Праге на этот шаг решился студент Ян Палах — так он выразил свой протест против вторжения Советского союза в Чехословакию. Это один из самых резонансных актов самосожжения тех времен — о нем писали газеты, а некоторые и вовсе назвали поступок Палаха героическим. Власти же заявили, что студент решился на протест в результате подстрекательства со стороны «вражеских элементов», якобы его вынудили. Действующий на тот момент президент Чехословакии Людвиг Свобода выразил сожаление из-за смерти Палаха, но одновременно с этим призвал «воспрепятствовать злоупотреблению человеческими чувствами», так как инцидент стали использовать «в антисоциалистических целях».

С 2001 года отмечается Всемирный день известной британской рок-группы The Beatles (World Beatles Day). Дату учредило ЮНЕСКО. 16 января для празднования организация выбрала не случайно — в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил синглу I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде. Эта песня всего за десять дней разошлась миллионным тиражом. Есть еще одна причина, по которой ЮНЕСКО выбрала для праздника 16 января. В 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором музыканты начали свой путь к всемирной славе.

Фото: beatles.ru

Катастрофой в 2017 году закончился рейс турецкого Boeing 747-400, следовавшего из Гонконга в Стамбул — он рухнул при заходе на посадку рядом с бишкекским аэропортом «Манас». Жертвами трагедии стали 39 человек — четыре члена экипажа и 35 жителей дачного поселка, на который грузовой самолет и упал. Расследование показало, что причиной случившегося стала ошибка экипажа, у которого, к слову, не было достаточной предварительной подготовки к полету. Авиакатастрофа стала второй по масштабам в истории Киргизии после крушения Boeing 737 под Бишкеком в 2008 году.