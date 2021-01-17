Зиля Валеева: «У ОП Татарстана нет главных или неглавных вопросов. Нам важно услышать каждого человека»

Накануне исполнился ровно год с того дня, как бывшая вице-премьер — министр культуры РТ, экс-директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева возглавила Общественную палату Татарстана. В интервью «Реальному времени» Зиля Валеева обозначила основные достижения Общественной палаты, оценила перспективы татарстанского ноу-хау по привлечению к общественному наблюдению на выборах популярных блогеров, а также назвала основные задачи на юбилейный для ОП РТ год.

«Практически все заседания ОП проходили под эгидой «коронавирусных» вопросов»

— Прошел год с тех пор, как вы возглавили Общественную палату РТ. 16 января 2020 года, когда вас избрали на эту должность, вы сказали, что у вас нет других амбиций, кроме как быть полезной и эффективной в Общественной палате. Какую оценку в эффективности и полезности вы сами можете себе поставить по итогам первого года работы? Что главное удалось сделать?

— В связи с пандемией COVID-19 получилось так, что, не успев познакомиться, нам необходимо было сразу приступить к конкретным делам. Кругом возникали вопросы — то у некоммерческих организаций, то у общественных объединений, то обращались люди, когда пошли первые транши господдержки в связи с коронавирусом. Помимо такой народной повестки, на наши плечи легла подготовка общественных наблюдателей к выборам президента Татарстана, муниципальных депутатов, Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ.

Практически все заседания Общественной палаты проходили под эгидой «коронавирусных» вопросов. Откликаться приходится на все проблемы. Когда вверх полезли цены, начиная от дефицита имбиря и заканчивая осенним повышением стоимости продуктов питания, мы занимались их мониторингом. Тогда на проблему быстро отреагировали правительственные структуры, лично президент.

Если в связи с объявленным периодом самоизоляции и остановкой производства малому и среднему бизнесу поддержка оказывалась, некоммерческие организации изначально вообще не шли в этом списке. Но потом в результате обсуждений, совместной работы с Общественной палатой России многими местными общественными структурами, поступило предложение, что в список нуждающихся в поддержке должны быть включены и некоммерческие организации.

Однако когда такие документы появились, это оказалось еще полдела. Выяснилось, что НКО никогда не брали кредитов, да и банкиры оказались не готовы работать с некоммерческим сектором. В условиях коронавирусных ограничений мы проводили Zoom-конференции с участием банкиров, представителей Минэкономики республики, некоммерческого сектора. Возникла даже ситуация, когда представители организации, занимающейся иппотерапией (метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды, — прим. ред.) обратились к нам с проблемой: под залог было отдать нечего, кроме лошадей. Так что во всех этих вопросах приходилось детально разбираться. Но это стоило того: недавно этой организации удалось взять кредит, и нас поблагодарили за это.

Фото: Илья Репин

Практически все заседания Общественной палаты проходили под эгидой «коронавирусных» вопросов. Откликаться приходится на все проблемы. Когда вверх полезли цены, начиная от дефицита имбиря и заканчивая осенним повышением стоимости продуктов питания, мы занимались их мониторингом

«В этот год мы все чувствовали плечо друг друга»

— Каким был этот период?

— Настоящим испытанием. Я рада, что где-то нам удалось помочь людям находить друг друга. Очень многие некоммерческие организации сами уходили в новые форматы работы, старались по максимуму использовать новые механизмы, чтобы не потерять связь с семьями, нуждающимися в помощи. В частности, для семей детей-инвалидов проводили Zoom-встречи, чтобы поддержать психический климат в семье, показывали мамам, как помочь ребенку, чтобы его состояние не ухудшилось. С одной стороны, это житейская, но с другой — очень важная работа. Поскольку речь идет о здоровье ребенка. И таких историй было немало.

На протяжении всего этого периода мы чувствовали плечо друг друга. Мне не хочется говорить формулировками «Я чего-то достигла». Нет, в этот год мы все чувствовали плечо друг друга. Возникало множество вопросов, потому что люди работали в совершенно новых обстоятельствах. Но если бы не организованность, ощущение плеча, и потерь могло бы быть больше.

Параллельно мы сами думали над новыми формами работы. За этот год Общественная палата Татарстана обрела еще больше партнеров, друзей. Если мы кому-то оказались полезными, это было самым большим результатом.

«2020 год лишний раз подтвердил мое убеждение, что самое главное — это люди»

— Знакомство и общение с какими людьми в этом году вызвало у вас наибольшую гордость?

— В этом году мы узнали новых лауреатов премии президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Все они — люди с большой буквы. Даже при подготовке документов для президента при определении лауреатов мы лишний раз могли убедиться, что таких людей в республике много. Они нередко проявляют такую силу характера и расположенность к людям!

2020 год лишний раз подтвердил мое убеждение, что самое главное — это человек, настоящие люди дела. Я бываю абсолютно счастлива, когда знакомлюсь с такими личностями.

Один из лауреатов премии — Марат Ильясов из Бавлов. Оказавшись полностью парализованным после аварии, он смог встать на ноги благодаря тренировкам, которые сам же и разработал. Сегодня эти авторские методики используются в реабилитации людей с ограниченными возможностями. Он открыл в своем городе спортивно-реабилитационный комплекс «Я могу все!». Пока болел и лечился, он параллельно закончил медицинский университет и теперь сам помогает людям, нуждающимся в исцелении. Радостно сознавать, что к таким замечательным людям обращаются пациенты не только из других регионов России, но и зарубежных стран.

Благотворительный фонд «НеЗаМи», который основал музыкант Дмитрий Бикчентаев (на фото — слева), помогает незрячим детям учиться играть на музыкальных инструментах, а также проводит уникальную в России работу по переводу нот в нотную систему шрифтом Брайля

Премией был также отмечен благотворительный фонд «НеЗаМи», который основал музыкант Дмитрий Бикчентаев. Фонд помогает незрячим детям учиться играть на музыкальных инструментах, а также проводит уникальную в России работу по переводу нот в нотную систему шрифтом Брайля. Бикчентаев является художественным руководителем ансамбля «НеЗаМи», педагогом, обучающим незрячих детей музыке. Раньше Дима с нами ездил в женскую тюрьму выступать с концертами. И вот накануне нового года Бикчентаев позвонил мне и рассказал, что они получили ключи от собственного помещения под студию «НеЗаМи». Долгие годы они снимали помещение под студию, которое было совершенно не приспособлено для этой деятельности. В этом вопросе мы поработали совместно с администрацией Казани. В кратчайшие сроки нам предложили несколько вариантов. И у инклюзивной студии «НеЗаМи» теперь есть свое помещение. То, что у них появилась своя крыша над головой, — это большое дело.

Меня также вдохновил пример Далии Гайнановой из Казани, которая открыла ателье по пошиву одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это неслучайно — у ее 11-летнего сына ДЦП. Помимо того, что специализированная одежда получается красивой, так она еще и очень удобная. Есть люди, которым сложно натянуть на себя обычные брюки или носок. А Далия все это шьет так, чтобы это было симпатично и очень удобно. И заказы к ней поступают даже из-за рубежа. Потому что больше никто этим не занимается.

«Объединительное начало очень важно»

— Вы предлагали создать единую сеть благотворительных НКО в Татарстане. Этот процесс запущен?

— Да, конечно. Мы собирали совещания под эгидой фонда «Ярдэм». Активную позицию проявил имам казанской мечети «Ярдэм», председатель фонда «Ярдэм», член Общественной палаты РТ Илдар-хазрат Баязитов, который создал единственный в России учебно-реабилитационный центр для инвалидов по зрению, слуху и с диагнозом ДЦП.

Принято решение сформировать республиканскую базу нуждающихся в поддержке. А различные благотворительные НКО будут помогать друг другу в решении различных вопросов, в которых они специализируются. То, что они смогут направлять людей по более точным адресам, где им точно окажут поддержку, очень важно.

Такая ассоциация организационно пока не создана. Но мы уже провели несколько тематических встреч и сейчас готовим необходимые документы. Такое объединительное начало очень важно.

В этом году президент республики нам очень помог: у нас появился собственный кол-центр, благодаря чему мы можем связываться из нашей студии со всей республикой. Мы предоставляем возможность пользования этим новшеством и нашим НКО. Они работают со своими партнерами, коллегами по всей республике.

Фото: Максим Платонов

Активную позицию проявил имам казанской мечети «Ярдэм», председатель фонда «Ярдэм», член Общественной палаты РТ Илдар-хазрат Баязитов, который создал единственный в России учебно-реабилитационный центр для инвалидов по зрению, слуху и с диагнозом ДЦП. Принято решение сформировать республиканскую базу нуждающихся в поддержке

— Этот кол-центр работает только в одну сторону? Или люди могут обратиться со своими заботами?

— Конечно, могут. У нас в Общественной палате регулярно организуются горячие линии, прямые связи. Когда начались путинские выплаты семьям с детьми, представители Пенсионного фонда, Минтруда, которые могут дать квалифицированные ответы на все вопросы, сидели у нас и отвечали на вопросы — там дым коромыслом стоял! Или когда начался учебный год и возникали рабочие вопросы по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, во главе с вице-премьером республики Лейлой Фазлеевой мы организовали горячую линию и отвечали на поступающие вопросы.

«К нам по всем вопросам обращаются»

— По какие вопросам люди в основном обращались в Общественную палату РТ? Горячее питание, выплаты на детей. Что еще волновало татарстанцев?

— Разные виды поддержки. К нам по всем вопросам обращаются. По ЖКХ обычно возникает много вопросов. Что-то решается на нашей площадке. С другими вопросами мы обращаемся к компетентным органам и передаем вопросы им. Уже довольно давно мы работаем в партнерстве с Коллегией адвокатов, консультируя и по частным случаям, и различным правовым вопросам.

— Как люди воспринимают Общественную палату? Как связующее звено между государством и ими? Почему обращаются по многим вопросам именно к вам?

— Обращаются не только к нам. Но и в «Народный контроль», различные министерства и ведомства. Но я не хотела бы, чтобы Общественную палату принимали только как «прокладку» между властью и отдельными гражданами.

Наша миссия — укреплять институты гражданского общества, вовлекать различные группы населения к решению проблем общенародного значения. К нам в основном приходят инициативные люди, которые хотят что-то сделать.

У них есть инициативы и предложения или люди, у которых в большом полиэтиленовом пакете лежит много ответов из различных организаций. Когда нам удается помочь реализовать важную идею, я радуюсь. У нас нет главных или неглавных вопросов. Нам важно услышать каждого человека.

Люди оценивают нашу работу в зависимости от того, что удается сделать, а что нет. Благодаря грамотной юридической поддержке со стороны адвокатской палаты кому-то мы помогли сохранить право на свой земельный участок, который хотели отнять. Эта женщина из района приехала в Общественную палату как в такое место, где все могут и помогают. Люди оценивают нашу деятельность по-разному. Например, одна гражданка пришла, чтобы мы обратились к предпринимателям, чтобы хотя бы трое ей скинули по 30 тысяч рублей на счет. Просто ей было нужно купить что-то. И очень была удивлена, что авторитетная организация не может дать такую команду бизнесменам. Мне пришлось объяснить, что сейчас с предпринимателей не только 30 тысяч, а 3 тысячи то сложно взять, и это не тот вопрос, который мы беремся решать в Общественной палате. Наверное, она ушла с мыслями, зачем вообще нужна Общественная палата, раз не может стрясти с предпринимателей 90 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Каждая встреча оставляет какой-то след, не только прибавляет заботы, но и укрепляет веру в людей, надежду на лучший исход даже в тех случаях, когда иные проблемы начинают казаться неподъемными

Но все же мы — организация, которая занимается серьезными проблемами, когда какие-то решения надо уточнять. Но мы не просто посредники, а, как уже сказала, опора гражданам, которые хотят что-то сделать сами. Мы можем направить их для грамотного оформления документации под гранты, адресовать их к тем людям, кому они смогут представить свой проект наиболее эффективно.

Каждая встреча оставляет какой-то след, не только прибавляет заботы, но и укрепляет веру в людей, надежду на лучший исход даже в тех случаях, когда иные проблемы начинают казаться неподъемными. Недавно меня вдохновил Форум юных граждан республики. Сначала у меня была встреча с ребятами — а все они очень симпатичные и замечательные. На второй день пошла на презентацию социальных проектов. И ушла оттуда с чувством гордости, какие они у нас умные и продвинутые. Это совершенно другое поколение. И толерантность у них совершенно другого уровня. На презентации вышла очень симпатичная, раскованная, уверенная в себе девочка, которая придумала образовательный проект для слабослышащих ребят. Она сетовала, что для обычных детей создается столько образовательных программ, а для слабослышащих их не хватает. Она заявила, что тоже хочет иметь равные права, а у нее пятая степень тугоухости. Эти ребята не сидят, не комплексуют, что у них есть проблемы, а стараются их решать. Такая их позиция меня очень сильно вдохновила.

Еще одна 10-летняя девочка обратила внимание на проблемы детей с сахарным диабетом, для которых разработала проект. После коллегии Минмолодежи мы планируем пригласить этих ребят к нам в Общественную палату, чтобы они презентовали свои социальные проекты. Мы пригласим на эту встречу солидных людей, у которых, может быть, и средства на реализацию найдутся.

Важно, чтобы у этих ребят была возможность реализовывать свои проекты. Они удивляют своими подходами, отношением. Они не просто дети, которые ждут, что им кто-то чего-то преподнесет. Они видят проблемы и находят способы их решения, которые зачастую и взрослые люди не видят.

«Блогеры — самые активные члены гражданского общества»

— Наверное, наиболее громко Общественная палата Татарстана прозвучала в прошлом году, когда к общественному наблюдению на выборах были привлечены блогеры. На ваш взгляд, найдет ли дальнейшее применение в масштабах всей страны эта инициатива?

— Я считаю, что это действительно всех удивило. С другой стороны для меня очевидно, почему это так выстрелило. А почему не блогеры? Они же самые активные члены гражданского общества. Я им очень благодарна.

Я и сама пересмотрела для себя процедуру выборов. Они романтизировали, совершенно другими эмоциями обогатили и по человечески подошли к важнейшей процедуре, процессу реального выбора. Блогеры нам подарили совершенно другой взгляд.

Я думаю, на выборах в Госдуму мы обязательно будем привлекать блогеров в качестве наблюдателей. Да, это предполагает определенную степень открытости и культуры. Не знаю, все ли готовы воспринимать блогеров в качестве наблюдателей. Мне кажется, что участие блогеров в качестве наблюдателей очистило зашоренный прежними стандартами и «замыленный» взгляд на выборы. А блогеры оказались способными на самостоятельный взгляд, свободный от старых стереотипов и штампованных аргументов.

Фото: Максим Платонов

Мне кажется, что участие блогеров в качестве наблюдателей очистило зашоренный прежними стандартами и «замыленный» взгляд на выборы

— Каковы основные планы ОП Татарстана на 2021 год? Насколько я видела, вы намерены серьезно взяться за создание условий по развитию добровольчества…

— Это теперь конституционная обязанность даже не Общественной палаты, а государственных органов. Об этом говорится в новых поправках к Конституции РФ. Наша забота — чтобы эти условия планомерно создавались. Тем более что людей, желающих работать, на самом деле немало. Это же наши люди, граждане республики. Именно они задают атмосферу взаимопомощи, взаимоподдержки, внимания друг к другу, расположенности друг к другу.

Для нас 2021 год — юбилейный. В этом году исполняется 15 лет Общественной палате Республики Татарстан. Наши основные вопросы будут связаны с вовлечением большинства граждан в процесс принятия социально значимых решений. Мы будем заниматься мониторингом реализации нацпроектов, по которым идет серьезная корректировка, реализацией планов мероприятий по претворению в жизнь посланий президента РФ и президента нашей республики. Мы также будем привлекать к процессу принятия социально значимых решений институты гражданского общества, совершенствовать инструменты поддержки социально ориентированных НКО и общественных советов муниципальных районов.

Пандемия показала, что если граждане активно участвуют в решении насущных проблем и разделяют ответственность вместе с органами власти, помогая и доверяя друг другу, то они добиваются значимых результатов. И это очень важно, ведь наша республика нацелена на самые высокие результаты в различных сферах.