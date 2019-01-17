«Ильгам Шакиров — это и есть мон»

Не стало великого татарского певца

Вчера в 16.00 в Республиканской клинической больнице в Казани остановилась сердце выдающегося музыканта, поистине народного певца Ильгама Шакирова. Он не дожил месяц до своего дня рождения — 15 февраля ему бы исполнилось 84 года. Его уход — это завершение целой музыкальной эпохи. Он был не просто певцом, знающим музыкальную душу народа, но и тонким, глубоким человеком, разбирающимся и в искусстве, и в литературе. «Реальное время» вспоминает великого и неповторимого творца.

Шакиров навсегда

Его корни — в деревне, в селе Новый Буляк Сармановского района. Откуда у деревенского паренька такая тяга к музыке, к вокалу, интерес к искусству — тайна сия велика есть. Самородок, таких рождаются единицы.

Биография Ильгама Шакирова на удивление коротка. Деревенское детство, музыкальное училище и консерватория. Один из секретов успеха — в хорошем образовании. Он исполнял чаще всего народные песни, но при этом владел приемами академического вокала. Отсюда — высокая культура пения, тонкое понимание музыкального материала.

Окончив Казанскую государственную консерваторию по специальности «вокал», Ильгам Шакиров сразу же становится солистом Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. И она на всю жизнь стала его единственным местом работы. Ему приходилось концертировать по огромным залам и крошечным сельским клубам, но везде он выступал с одинаковой отдачей. Он был перфекционистом, и каждое его выступление было отточено, это было выступление мастера.

Одно время Шакиров был художественным руководителем Татарской филармонии, потом долгие годы — членом художественного совета, эталоном художественного вкуса. Преподавал, был знатоком музыкальной культуры и истории Татарстана, писал статьи, выступал на радио и телевидении. Никогда не был равнодушен. Он был человеком, пение которого объединяло татар, живущих в разных уголках не только нашей страны, но и планеты.

Ему приходилось концертировать по огромным залам и крошечным сельским клубам, но везде он выступал с одинаковой отдачей. Фото: Татарская государственная филармония



В репертуаре Ильгама Шакирова были и народные песни, и песни выдающихся татарских композиторов — Жиганова, Ключарева, Еникеева, Яхина, Музаффарова, Сайдашева, Файзи. Этот таинственный мон, это «пение душой», который ускользает от многих певцов, — он владел им в совершенстве. Пел не только сочинения татарских композиторов, но и многих других. Были случаи, когда неожиданно начинал исполнять репертуар… Георга Отса.

У него было множество званий, в том числе народного артиста РСФСР и ТАССР, лауреата Госпремии им. Г. Тукая, но самое главное его звание было — народный певец, через песню передающий поэтическую душу народа. Его прощальный концерт прошел в филармонии 15 февраля 2010 года. Его концерт в Кремлевском дворце в Москве собрал аншлаг — зал на 6 тысяч мест был переполнен.

«Тебя же ветер унесет!»

Автору этих строк не на сцене, а в жизни довелось видеть Ильгама Шакирова только единожды. Дни культуры Татарстана в Москве, финальный фуршет в постпредстве Татарстана, со столами, накрытыми яствами и «уходящими за горизонт».

Тогдашний президент Татарстана Минтимер Шаймиев радушно приглашает наш пресс-пул к столу. Подходим, скромничаем. Неожиданно в зале появляется Ильгам Шакиров, естественно, в окружении свиты почитателей таланта. Накануне на концерте мастеров искусств Татарстана в концертном зале «Россия» он произвел фурор своим коронным «Кара урманом». А потом на бис спел еще и «Сандугач».

Почему-то взгляд его падает на автора этих строк: «Кызым, ты почему ничего не ешь?» От неожиданности не знаю, что ответить, молча смотрю на певца-легенду. «Если будешь мало есть, тебя же ветер унесет!» — продолжает Шакиров, быстро накладывая в мою тарелку эчпочмак, баурсаки и прочие вкусности. И глаза смеются, лукавые, молодые. Не успеваю даже поблагодарить, как его уже тянут к другому столу — все ходят пообщаться с великим Шакировым. Мимолетная встреча, запомнившаяся навсегда.

Редчайший случай в искусстве, где, как известно, наблюдается «террариум единомышленников», — и при жизни про Шакирова никто и никогда не говорил плохо. Фото prav.tatarstan.ru



«Он был целая глыба, эпоха»

Уход Ильгама Шакирова стал неожиданным, хотя он и долго болел. Люди вспоминают о нем с любовью и уважением. Впрочем, редчайший случай в искусстве, где, как известно, наблюдается «террариум единомышленников», но и при жизни про Шакирова никто и никогда не говорил плохо. Он вызывал восторг, уважение, любовь — только добрые чувства.

Эльмир Низамов, композитор: «Трудно представить, что Ильгама Шакирова больше нет. Вот мы все говорим про мон, ищем его. А Ильгам Шакиров — он и был этот мон. Он был песенной душой народа».

Надир Альмеев, художник: «Я люблю музыку, люблю пение, вырос в музыкальной семье, мой отец был известным оперным певцом. Как грустно, как больно, что ушел Ильгам Шакиров! Он был неутомимым пропагандистом татарской песни, а теперь словно образовалась какая-то пустота. Заменить его невозможно».

Резеда Ахиярова, композитор, лауреат Госпремии им. Г. Тукая: «Он был целая глыба, эпоха. Ярчайшая страница в истории нашей культуры. У него был свой музыкальный мир. Ильгам Шакиров навсегда останется знатоком татарской народной песни. Это был большой музыкант, мыслитель, остроумный, со своим взглядом на культуру. Мы были знакомы, хорошо общались, но мои песни, он, к сожалению, не исполнял. В репертуаре Шакирова было больше песен композиторов старшего поколения, например, очень плодотворно он сотрудничал с Еникеевым. Но я навсегда была покорена его пением, на котором выросло несколько поколений слушателей. Очень больно, что его больше нет, это невосполнимая утрата».

Прощание с Ильгамом Шакировым пройдет завтра в Татарском государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. Проститься с певцом можно будет с 9 до 11 утра, панихида пройдет с 11 до 12 часов. Джаназа-намаз состоится в мечети Марджани после пятничной молитвы. По решению правительственной комиссии, Ильгам Шакиров упокоится на Новотатарском кладбище.