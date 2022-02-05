Опрос руководителей: стоит ли брать на работу сотрудников-«летунов»?

«Летуны» — нередкие гости в компаниях, особенно в нишах, связанных с IT. И этому есть ряд причин.

Первая из них — это психология людей. Большое количество специалистов на рынке нацелены больше не на профессиональную реализацию, а на зарабатывание денег. Многие и правда ищут место работы, где в первую очередь они смогут реализовать финансовую сторону, отодвигая все остальное на второй план.

Вторая причина — это изменчивость современного мира. И если во времена Советского Союза данная тенденция была малозаметной, то сегодня она ярко выражена. Цифровые технологии развиваются настолько быстро и оперативно, что профессий, которых, допустим, не было еще два года назад, сегодня становится все больше. И востребованность их растет. К примеру, специалист по TikTok, который создает контент или занимается таргетированной рекламой в этой соцсети, — многие даже не знали, что есть такая специальность, а сегодня это направление очень перспективно.

При найме сотрудников в нашу компанию мы рассматриваем около 60—70 разнообразных факторов. Благодаря им мы уже на этапе собеседования можем отсеять возможных «летунов». Один из самых важных из них — частота смены рабочего места. Если у соискателя в послужном списке пять последних рабочих мест и все они с интервалом работы до 1 года, вероятность того, что такой кандидат будет принят к нам на работу, стремится к нулю.

Кроме того, мы понимаем, что на каждой должности цикл жизни сотрудника разный. Допустим, такие специалисты как копирайтер, сеошник, таргетолог, специалист по контекстной рекламе — он выше, чем у специалистов технической направленности. Средний цикл жизни специалиста в нашей компании приблизительно 3 года, но опять же он коррелирует по отделам. Если говорить о техническом отделе — то это полтора года, в отделе маркетинга — 2 года, в отделе менеджмента — 3.

Есть и дополнительные параметры, на которые мы обращаем внимание при найме людей в нашу компанию. Для нас важен возраст, пол и семейное положение. Вполне логично что люди в более зрелом возрасте намного ответственнее относятся к своим обязанностям и крепче держатся за свое место. Более молодое поколение часто находится в поиске себя. Они готовы рассматривать разные направления, сравнивать разные места и условия труда. У них мало опыта за плечами, поэтому им особо не с чем сравнивать. У людей со стажем 10—15 лет мотивация прыгать с места на место намного ниже. Также имеет значение в этом вопросе и пол. По нашей статистике, женщины намного дольше удерживаются на одном и том же рабочем месте, чем мужчины. Во внимание принимается и семейное положение. Если у человека есть семья или он находится в длительных отношениях, он заинтересован в работе со стабильным заработком, поэтому он изначально не намерен рисковать сменой работы.

Политика нашей компании ориентирована на то, чтобы уже на первых порах отбирать людей, которые будут максимально ориентированными на длительное сотрудничество. Мы готовы вкладывать в их обучение, создавать для них максимально комфортные условия для профессионального развития и финансового роста, при этом для нас важно выстроить между коллегами хорошие отношения и благоприятную обстановку внутри коллектива. Как показывает практика, такая консервативная модель является максимально эффективной.