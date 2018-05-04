Пресняков Владимир Васильевич
Общая информация
Родился 12 декабря 1951 года.
Образование:
1970 г. — Казанский химико-технологический институт.
Трудовая деятельность:
В 1969 году был принят учеником электрослесаря на «Нижнекамский нефтехимический комбинат».
1976 г. — мастер механического участка в ремонтно-механический цех «Нижнекамского шинного завода».
1977 г. — старший мастер по ремонту химического оборудования в «Нижнекамском нефтехимическом комбинате».
1985 г. — заместитель начальника управления капитального строительства объединения и главный инженер на совместном предприятии «Петрокам».
1991 г. — директор фирмы «Полиформ».
1997 г. — помощник генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по производственным и экономическим вопросам.
1998 г. — заместитель, а затем первый заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
С 2003 г. по настоящее время является заместителем генерального директора ОАО «ТАИФ».
В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный химик РТ».
В 2009 году Постановлением Правительства Российской Федерации присуждена премия Правительства РФ 2008 года в области науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники»
В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018