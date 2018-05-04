Пресняков Владимир Васильевич

Общая информация

Родился 12 декабря 1951 года.

Образование:

1970 г. — Казанский химико-технологический институт.

Трудовая деятельность:

В 1969 году был принят учеником электрослесаря на «Нижнекамский нефтехимический комбинат».

1976 г. — мастер механического участка в ремонтно-механический цех «Нижнекамского шинного завода».

1977 г. — старший мастер по ремонту химического оборудования в «Нижнекамском нефтехимическом комбинате».

1985 г. — заместитель начальника управления капитального строительства объединения и главный инженер на совместном предприятии «Петрокам».

1991 г. — директор фирмы «Полиформ».

1997 г. — помощник генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по производственным и экономическим вопросам.

1998 г. — заместитель, а затем первый заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим».

С 2003 г. по настоящее время является заместителем генерального директора ОАО «ТАИФ».

В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный химик РТ».

В 2009 году Постановлением Правительства Российской Федерации присуждена премия Правительства РФ 2008 года в области науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники»

В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации».

Дата последнего обновления: