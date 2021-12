«Влияние ислама на хип-хоп огромное»

Речитатив не является чем-то чуждым для мусульман

Многие религиозные объединения воспринимают хип-хоп как эффективный способ общения с молодежью. В то же время молодые рэперы сами нередко обращаются в своем творчестве к Всевышнему. Как уживаются один из самых ярких феноменов афроамериканской культуры с исламом и про раннюю связь Корана с этим движением — в своей статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин.

«Традиция взаимных отношений между мусульманами и хип-хопом»

Бисмилляхи р-рахман ир-рахим. Именно этими словами американский рэпер Мос Деф начинает свой сольный альбом «Черный с обеих сторон». Как отмечает в этой связи исследователь Суад Абдуль Хабир, «в то время как некоторые рассматривают ислам и хип-хоп как противоположные феномены, высказывание Мос Дефа — это не аномалия в хип-хоп-культуре, но она опирается на традицию взаимных отношений между мусульманами и хип-хопом».

В своем треке GZA участник легендарной хардкор-хип-хоп-группировки Wu Tang Clan исполняет такой текст: «I'm deep down in the back streets, in the heart of Medinа \

About to set off something more deep than a misdemeanor» — «Я глубоко в закоулках, в самом сердце Медины \ Готов совершить нечто более серьезное, чем проступок». Как отмечает исследователь нашего Центра Мир-Али Аскеров, «под Мединой понимается Бруклин, а под Меккой — Гарлем». «По мере того как хип-хоп продолжал развиваться в 1990-х годах, даже рэперы-немусульмане переняли «фишки» мусульман. Например, частое окончание песен словом «рeace» — «мир» — стало обыденным. А ведь это изначально использовали именно мусульмане из «Нации ислама», переводя и сокращая «ассаламу алейкум». Вот, например, Big Daddy Kane в треке Ain’t No Half-Steppin (прикрепил его вторым в списке) даже не сокращал и закончил следующими словами: «Hold up the peace sign, as-salamu alaykum».

Действительно, несмотря на то что связь между исламом и хип-хопом неочевидна, она прямо присутствует в американской культуре и восходит к корифеям жанра — таким именам, как Wu Tang Clan (включая сольные проекты — RZA, GZA), Rakim, Afrika Islam, Big Daddy Kane, Q-Tip. Аббревиатура RZA переводится как «Раким Зиг-Заг Аллах».

Wu Tang Clan. Фото wikipedia.org

Культурные корни

Хип-хоп как феномен напрямую связан с афроамериканской традицией и не отделим от религиозных и политических тенденций, которые присутствуют и присутствовали у черных американцев. Первоначально хип-хоп возник в 70-х годах в Бронксе, чему способствовало взаимное проникновение культур афроамериканцев и латиноамериканцев из Карибского бассейна. Речитатив хип-хопа — эмсиинг — уходит корнями в афроамериканский стиль «каппинг». Первоначально тематика эмсиинга, связанная с вечеринками, не касалась политической или религиозной тематики. Однако культура борьбы за права чернокожих, которая как раз обострилась в то время, очень скоро сделала хип-хоп важнейшим способом выражения своих политических чаяний у афроамериканского населения.

Стоит сказать, что речитатив не является чем-то чуждым для самого ислама. В период пророчества среди арабов существовала большая поэтическая культура, где поэты часто участвовали в поэтических «батлах». Сам Коран во многих местах обращается к этим поэтам, говоря о своей стилистической исключительности: «поэты» (шуара) — это название для целой суры Корана. Наряду с кораническими «заблудшими поэтами», которые в своих стихах нападали на Пророка, среди поэзии пророческого периода были и мусульмане, прославлявшие молодую религию. В чем-то поэзия арабов той эпохи родственна ранней хип-хоп-культуре.

С начала XX века афроамериканцы занялись поиском своей собственной идентичности. Для многих христианство стало ассоциироваться с религией белых, в то же время ислам стал видеться альтернативой — тем более из-за его распространенности в Африке, которая виделась афроамериканцам своей землей обетованной.

В 30-х годах среди афроамериканцев начал проповедовать Уоллес Фард Мухаммад, личность которого непонятна до сих пор. Существуют теории, что Уоллес Фард мог быть афроамериканцем, пакистанцем, афганцем или арабом, сам он якобы говорил, что происходит корнями из Мекки. Фард Мухаммад являлся бывшим членом «Мавританского научного храма Америки» — теософской организации, где исламские образы имели важное значение. В ней состояло множество афроамериканцев, так как она отличалась своей расовой терпимостью.

Фотография предположительно Уоллеса Фарда Мухаммада. Фото wikipedia.org

Фард основал религиозное движение «Нация ислама». «Нация» во многом ссылалась на мусульманскую религию — был провозглашен отказ от свинины, алкоголя, наркотиков, активно использовался исламский догматический словарь. Впрочем, основная догматика «Нации» далека от исламской ортодоксии, особенно после реформ ученика Фарда — Элайджи Мухаммада. Фарда стали называть пророком (в исламе Мухаммад считается последним и окончательным пророком), после его смерти он и вовсе был обожествлен. Все люди, по учению этой религии, произошли от африканской расы, а белые люди являются дьяволами (впрочем, сегодня «Нация» смягчила свою позицию).

От «Нации» произошли другие «течения» афроамериканской исламской культуры: линии Варита Дина Мухаммада (сына Элайджи Мухаммада) и Малькома Икса обратились к ортодоксальному суннитскому исламу, были созданы и более гетероортодоксальные ячейки «Нации», включая «Народ богов и земель».

Посредством соприкосновения с общеисламской культурой образы из исламской догматики и истории стали входить в тексты хип-хоп-композиций.

Логотип «Народа богов и земель». Фото wikimedia.org

У истоков хип-хопа



Влияние идеологии псевдоисламских и, как развитие, исламских групп на черную культуру в целом и хип-хоп в частности было огромным. Достаточно сказать, что один из пионеров жанра, Afrika Bambaataa, происходил из семьи членов группы «Нация ислама». Как об этом пишет Rüdiger Lohlker, профессор исламоведения университета Вены, среди хип-хоп-исполнителей, изучавших учение «Народа богов и земель», дочки «Нации ислама», числятся: Jay-Z, Nas, Rakim, Busta Rhymes, Wu-Tang Clan, Brand Nubian, Poor Righteous Teachers, Gangstarr, Big Daddy Kane, LL Cool J, Big Pun; Erykah Badu, the Digable Planets — это все мастодонты жанра.

Естественно, учение секты «Народа богов и земель», где под богами имеются в виду черные мужчины, а под землями — черные женщины, далеко от ортодоксального ислама. Эта секта создала причудливую идею о наличии «высшей математики», нумерологической доктрины, где посредством чисел адепт должен был достичь высшей точки самосознания. Эта система, как и внешние отсылки к исламской доктрине, прочно вошли в тексты эмси того периода, включая тех, кто не был напрямую ассоциирован с «Народом». Так, например, в песне «Jigga my nigga» Jay-Z поет: «Бог отправит вас обратно на землю, из которой вы пришли», что является отсылкой к женщинам и для понимающих теологию «Народа» имеет двоякое значение.

Впрочем, влияние не ограничивалось псевдоисламскими группами — некоторые бывшие члены «Нации ислама» обратились в ортодоксальный, суннитский ислам. Самым известным примером здесь является Mos Def, кроме него есть примеры Loon (после обращения — Amir Muhadith), Scarface, Freeway, Q-Tip, Brother Ali, Ali Shaheed Muhammad, Lupe Fiasco.

Среди групп, которые больше связаны именно с исламской тематикой, стоит упомянуть коллектив Native Deen, основанный в начале 90-х, но в своем конечном виде сформированный в 2000 году. От других мусульманских рэперов их отличает отказ от использования музыкальных инструментов — только перкуссии. Дело в том, что игра на музыкальных инструментах считается запретной у большинства исламских богословов — считается, что это развивает страсти в человеке, в то время как разум верующего должен быть спокойным и стабильным.

Исламские образы продолжают появляться и сегодня. Так, в известной композиции «Plain Jane» A$AP Ferg часто повторяет фразу «Альхамдулиллях». По этому поводу он сам говорит: «Я не мусульманин. Мой дед был мусульманином, но я не мусульманин. Это лишь другой способ, чтобы сказать «вся хвала Богу». В конце концов, есть только один Бог, правильно? Есть только одна энергия».

По мере общей популяризации хип-хопа, когда этот жанр начал представлять из себя мировой феномен, появилось множество исполнителей из Турции, Ближнего Востока. Отдельный феномен представляют из себя хип-хоп-исполнители из общин мигрантов в Европе и Америке. Например, исламские образы в своем творчестве активно используют турецко-немецкие рэперы Massaka и Kodes, творчество которых вдохновлено андеграунд-культурой и турецкими мигрантскими группировками в Германии.

Некоторые хип-хоп-исполнители, принимая ислам, уходили в радикальные и экстремистские течения. Пример такого — печально известный немецкий рэпер Desp Dogg, ставший в итоге пропагандистом запрещенного псевдоисламского государства ИГИЛ*.

Несмотря на популярность жанра, в том числе среди этнических мусульман, в России хип-хоп не принял той политической и культурной значимости, которую он имеет на Западе. Это же касается этнических мусульман — даже при наличии популярных артистов, «мусульманский рэп» остается в андеграунде и непопулярен среди массового слушателя.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.

Карим Гайнуллин