В Татарстане за 7 лет было взыскано экологических штрафов на 359,9 млн рублей

Всего составлено 21 538 материалов, из них 20 633 — это административные постановления, 905 — требования о возмещении вреда

Фото: Мария Зверева

С 2018 по 2024 годы включительно в результате контрольно-надзорной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана было взыскано штрафов и возмещений ущерба на 359,9 млн рублей. Судебные процессы и исполнительные производства еще на 399,7 млн рублей пока находятся в работе. Всего составлено 21 538 материалов, из них 20 633 — это административные постановления, 905 — требования о возмещении вреда.

Усилена работа по профилактике экологических правонарушений: за 7 лет проведено 20 789 профилактических мероприятия. В связи с тем, что с 2022 года постановлением правительства РФ 3336 введены ограничения на проведение контрольных и надзорных мероприятий, год от года количество материалов снижается: если в 2018 году было вынесено 2 741 предостережение, составлено 5 668 протоколов и составлено 160 требований о возмещении ущерба, то в 2024 году эти цифры снизились до 1 440, 225 и 129, соответственно. Стратегическую задачу региональное Минэкологии видит в предотвращении правонарушений путем повышения экологического самосознания.

— Контрольно-надзорная деятельность — наш административный рычаг, с помощью которого мы доходим до нарушителей, потому что предостережения не всегда помогают. Мы указываем на нарушения, но не все оперативно реагируют. Соответственно, через суды, совместно с коллегами из МВД и прокуратуры действуем на нарушителей. Бывает, что административные правонарушения переходят в уголовные дела. Конечно же, нам помогают и жители — мы оперативно реагируем на обращения, на места выезжают наши сотрудники. Эту работу нужно продолжать, — сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Людмила Губаева