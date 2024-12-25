В Казани на Ноксинском спуске появились новые граффити к Году семьи

В Казани к Году семьи на Ноксинском спуске, на домах №13 и №15 появились новые граффити. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Семья Вместе».

На стенах изображены мама, папа и ребенок, символизирующие гармонию и радость семейной жизни. В качестве фона использованы космические элементы, которые подчеркивают, что родные люди являются центром вселенной для каждого человека.

Авторами идеи стали братья Даниил и Сергей Сергеевы, известные своими работами, включая мурал, посвященный донорам крови, граффити с изображением поэта Александра Пушкина и проект «Счастье в детях» в школе №86.



Анастасия Фартыгина