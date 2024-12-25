Гендиректору Wildberries Татьяне Ким подарили лошадь татарской породы

Гендиректору российского маркетплейса Wildberries Татьяне Ким подарили лошадь по имени Изабелла, представляющую татарскую породу. Ей всего 7 месяцев, и на днях она переехала в Москву, после того как была получена в подарок во время летней поездки в Зеленодольск. Об этом сообщила Татьяна в своем телеграм-канале.

Во время визита на первый региональный склад компании, занимающий площадь в 100 тыс. квадратных метров, Изабелла стала символом дружбы и сотрудничества. В июле, когда лошадка только появилась на свет, ее транспортировка в столицу была невозможна, но теперь она отправилась в свой новый дом.

— Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить администрацию Зеленодольского района и лично главу района Михаила Павловича Афанасьева, — написала Татьяна Ким.

Анастасия Фартыгина