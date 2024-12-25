Крушение самолета в Казахстане унесло жизни 38 человек

Фото: Максим Платонов

При крушении пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек. Инцидент произошел утром, когда Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел аварию недалеко от города Актау. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации казахстанских СМИ, среди пострадавших не менее десяти россиян, которые были госпитализированы.

Как сообщили в Росавиации, причиной крушения стало столкновение с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау из-за возникшей на борту нештатной ситуации.

Авиакомпания приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования крушения самолета Embraer 190 в Актау, сообщает пресс-служба компании. Полеты по другим направлениям продолжаются в обычном режиме.

Анастасия Фартыгина