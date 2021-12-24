Бизнес-аккаунт дня: елабужский мебельный салон

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 224-я

В 2015 году в Елабуге открылся мебельный салон «Апельсин», который не только реализует готовую продукцию российских фабрик, но и изготавливает корпусную мебель на заказ. Бизнес-аккаунт елабужской фирмы в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для стильного и уютного дома

Мебельный салон «Апельсин» — один из крупных в Елабуге. Широкий ассортимент товаров позволит обставить мебелью каждую комнату в квартире или доме на любой вкус: от классики до современных стилей.

Если диваны, столы и стулья — от различных российских фабрик, то корпусную мебель мастера компании изготавливают самостоятельно. Проекты, например для кухни или прихожей, выполняются по желанию заказчика. Но если определиться с выбором сложно, на помощь придет опытный дизайнер интерьера. Салон обслуживает не только жителей Елабуги, но и других городов Татарстана.

Сегодня аналитический разбор профиля мебельного салона провела Полина Романова, проектный директор коммуникационного агентства «Без воды». Оно входит в топ-80 в РФ и в топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — рекламная кампания чемпионата мира по футболу — 2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана и многое другое.

Сделать аккаунт живее, дополнить людьми

Описание профиля. Пойдем по-порядку:

Аватарка аккаунта имеется — это отлично. Минималистичный стиль, сразу видно два основных цвета: черный и оранжевый. В названии аккаунта сейчас есть лишние буквы, которые можно смело убрать, чтобы информация воспринималась легче: МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ «АПЕЛЬСИН». Использовать caps lock не обязательно, будет даже лучше, если название поменять на «Мебель на заказ «Апельсин». Ваше название увидят и без использования дополнительных усилений. В описании шапки профиля информация есть. «Гарантия» — это штамп, так как сложно назвать уникальным торговым предложением (УТП), поэтому можно смело убрать. Также в шапке профиля указано два номера телефона, хотя один из них как контакт, и ссылка на WhatsApp ведет на этот же номер. Оставить можно тот, который не указан, если необходимо указание именно двух номеров. Электронная почта указана — за это плюс. Также рекомендую завести Taplink : в версии pro можно сделать мини-каталог с фото или видео, указать карту, где находится мебельный салон, ссылки на иные странички в соцсетях при наличии.

Визуальное оформление. Аватарка аккаунта и обложки хайлайтс в одном стиле. Так как хайлайтс много, рекомендую разработать разные варианты обложек, иначе сложно воспринимать и отличать. У некоторых хайлайтс нет обложек. Чередование разных форматов обложек допустимо, только нужно стараться делать это эстетично, чтобы все сочеталось между собой.

Оформление сториз в хайлайтс имеется. Отмечу плюсом, что последние сториз оформлены лучше, чем ранние, и, конечно, много фото, видео. Фирменных цветов нет, подписи на фото есть. Хотя встречаются фотографии горизонтального формата и с очень большими окошками для голосования. В дальнейшем публикуем только вертикального формата фото и видео.

Мне нравится, что в ленте очень много фотографий, что есть графика, но она минимальная — в виде текстов на фото.

Было бы отлично добавить больше фотографий с людьми: парами, детьми, взрослыми + детьми, поколение постарше со взрослыми детьми. Не хватает этой живости. Провести фотосессию лучше с фотографом, при необходимости с дополнительным светом. При фотографировании детей не забудьте подписать с родителями соглашение о фото- и видеосъемке несовершеннолетнего.

Когда аккаунт станет живым и наполненным людьми, то рекомендую:

составить стиль ленты : где должны быть расположены фото с людьми, где с мебелью, а где фото с подписями;

: где должны быть расположены фото с людьми, где с мебелью, а где фото с подписями; использовать для раскладки Unum или Garny — бесплатные приложения. С ними проще составить визуальный вид ленты;

также делать обложки для Reels : добавить подписи, выбирать на обложки фото с интересными кадрами.

Важно: в ленте фотографии выкладываем либо 1:1, либо 4:5. Добавлять белый фон, чтобы визуал из вертикального стал квадратным, не нужно — это дешевит.

Хайлайтс. Здесь не увидела информацию о прайсе: например, стоимость проектов, как добраться до салона, где он находится, часы работы, можно прийти с QR-кодом или без.

Здорово, что есть под предметы мебели отдельные хайлайтсы. Однако их так много, что можно запутаться. Лучше сделать сайт или онлайн-каталог, где будет удобнее смотреть и выбирать мебель.

Сториз обновляются — и это хорошо. Хотя вот хайлайтс «Наш салон» обновить информацией стоит.

Чем разнообразнее контент — тем он интересней аудитории

Контент. Как новый посетитель аккаунта я видела в постах дизайнера, но никак не могла понять, просто ли это дизайнер салона или это ее салон. Заглянув в пост-знакомство за 2020 год, я все равно не поняла. Нужно добавить информацию в новом посте или же в хайлайтс. Если это салон дизайнера, то в шапке профиля можно указать имя. Если же нет, то хотя бы давать понять, кто это. Только из поста 2020 года я узнала, что это Анастасия.

Также отмечу тональность коммуникации — то есть язык общения бренда с аудиторией. В аккаунте он идет от «я». Непонятно, кто «я», а почему тогда хайлайтс «Наш салон»? Так много вопросов и мало ответов :)



Лучше тогда общаться в дружелюбной форме на «вы» — и таким же языком писать в сториз, сообщениях директа, комментариях и, конечно, в постах.

Посты . В ленте много продающих постов, имеются и полезные. Нет развлекательных, интерактивных постов, розыгрышей и конкурсов. Стоит разнообразить контент. Сториз. В момент разбора сториз были. Плюс вам за фотографии: процесс установки мебели в комнатах показателен, как это делается, какая мебель. Сториз тоже можно разделить на развлекательные, полезные и продающие. Чем разнообразнее контент — тем он интересней аудитории и больше реакций. Копирайтин г . Тексты имеются как маленькие, так и большие. Язык простой — это плюс. Обязательно проверяйте на ошибки. Перечитайте текст перед публикацией несколько раз. Также в тексте очень много личных эмоций «Я балдею от этих дверей! Поэтому еще не раз их покажу» / «Надеюсь я смогла вас убедить» — это личное. Если бы это был комментарий покупателя, то другое дело. Такие эмоциональные тексты лучше убирать. Из минусов — обращение к аудитории на «Вы». С большой буквы могут писать в деловой переписке, но не в постах, когда аудитория большая. В соцсетях пишем с маленькой. Отмечу, что отработка негатива такая же эмоциональная, с большим количеством восклицательных знаков. Сообщение на негатив должно быть доброжелательным и сухим — то есть по фактам. Не нужно принимать весь негатив на себя. Хештеги . Их наличие хорошо, но сейчас их слишком много. Оптимально — 5-7шт. Запомните: теги нужно ставить релевантные, подходящие по теме поста. Если вы не хотите отказываться от большого количества тегов, снесите их в комментарии.

Модерация. Подписчики активны, комментарии есть. Однако не на все комментарии есть ответы. Почему-то под одним и тем же постом ответы выборочные.

Ответов на комментарии со смайлами нет. Обязательно обращайте внимание на этот пункт — отвечайте смайлами. Общайтесь с аудиторией и поддерживайте вовлеченность подписчиков.

Продвижение. Аккаунт коммерческий, потому рекомендую заняться продвижением. Это поможет увеличить число клиентов и нарастить аудиторию.

Геометки уже используются. Хештеги тоже. Запускайте промоакции и таргетированную рекламу. Промоакции можно запускать самостоятельно из Instagram. Таргет запускают на Facebook. С ним посложнее, но это один из самых действенных инструментов.

Желаю удачи и процветания салону!