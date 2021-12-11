Нулевые в российском футболе: большие деньги, иностранные тренеры и африканская экспансия

На рубеже веков в российский футбол пришли большие деньги. Скоро они будут огромными

Историю российского футбола смело можно поделить на три десятилетия. В каждом — уникальный набор событий, характерных только для этого времени. «Реальное время» систематизирует все три десятилетия, чтобы найти ответ на вопрос о том, когда в российском футболе было жить хорошо.

О роли «Рубина» в российском футболе

Чемпионат России 1998 года запомнился тем, что сразу три татарстанских клуба играли в первой лиге: «КАМАЗ» в итоге вылетел по итогам сезона, «Нефтехимик» помучился в стыковых матчах, где уступил «Торпедо-ЗИЛ». А за «Рубин» провел 18 безголевых матчей форвард Юрий Тишков, который потом судился с казанским клубом за сумму в 27 тысяч долларов.

Тогда казанскую команду покинул главный тренер Александр Ирхин. По слухам, произошло это сразу после домашней ничьей с краснодарской «Кубанью», и последние четыре тура чемпионата казанцы провели без главного тренера. Интересно то, что Ирхин в свое время пришел на место главного в Казань, сменив черногорца Миодрага Радановича — по факту первого иностранного тренера в российском чемпионате. А потом Ирхин оказался в элистинском «Уралане», где хозяин команды Кирсан Илюмжинов в свою очередь заменил его на серба Бориса Буняка, первого иностранного тренера в высшей лиге.

Это вообще было время, когда клубы не сильно задумывались о процессе покупки-продажи. В соседней Беларуси до сих пор вспоминают опыт продажи футболиста в перерыве матча. И действительно, в игре БАТЭ — «Милан» итальянцы так впечатлились игрой Виталия Кутузова, что в перерыве были заняты переговорами о его продаже. На бумаге сделку оформили через неделю.

Команда «Рубин», 1997 год. Фото: rubin-kazan.ru

Путин и Тчуйсе

В 2001 году была образована Премьер-лига, которая явилась неким водоразделом десятилетий в российском футболе. До этого еще в Высшей лиге чемпионата России поиграл Августин Эгуавон, участник ЧМ-1998 в составе сборной Нигерии, единственный из нашего чемпионата. В 2001 году в «Локо» появился его соотечественник Джеймс Обиора, который играл на ЧМ-2002. В целом «Локомотив» за десятилетие нулевых использовал 12 африканцев, включая родившегося в Узбекистане, а выросшего в Челнах нигерийца Питера Одемвингие. Кстати, в «КАМАЗе» поиграли еще российский нигериец Лайонел Адамс и российский конголезец Станислав Лебамба.

Следующими за Эгуавоном африканцами в российской «вышке» стали камерунцы Тчуйсе, Коанье и Экунга, которые дебютировали в новороссийском «Черноморце» в 1999 году. Причем Коанье и Тчуйсе приехали в Россию раньше — играть за команду «Нефтяник Кубани» из Горячего Ключа в чемпионате Краснодарского края, и даже провели товарищескую встречу с юниорской сборной России U 18, обыграв ее — 2:1.

Своей игрой Тчуйсе заслужил приглашение в «Спартак», чей наставник Олег Романцев даже обратился к Владимиру Путину с просьбой дать камерунцу российское гражданство, видя в защитнике помощь на ЧМ-2002. Президент пошел навстречу, так что Тчуйсе опередил в плане получения российского гражданства других иностранных спортсменов — американского баскетболиста Холдена, японскую фигуристку Кавагучи, корейского шорт-трекиста Ан Хен Су и т.д. Но с новоиспеченным россиянином Тчуйсе вышло как-то неудобно: он почему-то принял вызов в сборную Камеруна, а значит, оказался уже недоступен для нашей сборной. В 2006 году Леонид Слуцкий «отомстит» российскому африканцу, перестав ставить того в состав «Москвы»...

Своей игрой Тчуйсе заслужил приглашение в «Спартак». Фото: spartakworld.ru

«Ростов» стал ориентироваться на Африку

Российский футбол сложно обвинить в расизме, какое бы уханье ни раздавалось с трибун. Африканское направление в комплектовании с течением времени избирали несколько клубов. Во-первых, это ФК «Ростов». К началу нулевых южане уже не могли комплектоваться воспитанниками ворошиловградского спортинтерната (Андреев, Гамула, Заваров, Стульчин), а потом растеряли и местных (Балахнин, Гицелов, Попадопуло, Степушкин, олимпийский чемпион Игорь Скляров). Свято место пусто не бывает, и ростовчане попытались заменить казаков на африканцев, набрав сразу пятерых игроков из ЮАР, двоих из Марокко, по одному из Ганы, Замбии, Малави и Нигерии. Они отказались от этого направления только после того, как вылетели в первую лигу. Периодически происходил обмен африканскими игроками между «Локо» и «Ростовом»: так, в Москву переехал Баба Адаму, а в Ростов перебрались Каньенда и Мнгуни.

Африканские легионеры в нашем футболе — это не только «кот в мешке» в плане футбольного мастерства и дисциплины. Это еще и три случая смерти от ВИЧ: 33-летнего динамовца Лаки Изибора (Нигерия), 34-летнего железнодорожника Джейкоба Лекхето (ЮАР) и 33-летнего футболиста «Шахтера» Ассана Ндье (Сенегал).

Забегая на целое десятилетие вперед, расскажем одну историю. В советские времена нашу страну зачастую иронично называли Верхней Вольтой с ракетами. В 1984 году это государство было переименовано в Буркина-Фасо, что в переводе с местного языка означает «родина честных людей». В РФПЛ играет пара таких «честных» — Шарль Каборе в «Динамо» и Мохамед Конате в «Ахмате». Так вот, в 2019 году сюда направился еще один футболист из Буркина-Фасо — Абдул Башир Уэдраого с умением играть в футбол крайне сомнительного уровня. Нашлись даже люди, которые пытались устроить парню карьеру в махачкалинском «Анжи».

2002 год, «Ростов» — «Торпедо-Зил (Москва)" 1-1.Артурас Фоменко и Баба Адаму (справа) против Андрея Новосадова. Фото: zen.yandex.ru

Массовое явление иностранных тренеров в Премьер-лиге

Иностранные тренеры — это примета второго десятилетия российского футбола. Чех Властимил Петржела в 2003 году с ходу завоевал серебро для «Зенита», проторив дорогу для своего земляка Ярослава Гржебика, португальца Артура Жорже, итальянца Невио Скала, француза Ролана Курбиса. Их всех объединяет одно: никто не отработал до конца стартового сезона 2004 года. Но этот практически массовый провал уже никого не интересовал.

Насаждение в российский футбол иностранных тренеров привело к тому, что у нас работали такие неадекватные специалисты, как англичанин Пол Эшуорт в «Ростове». Спустя девять лет он взорвет информационную «бомбу» в СМИ, рассказав, что в 2005 его попросили сдать матч «Рубину», но команды сыграли 1:1, благодаря голу, забитому малавийцем Исо Каньендой. Убедительная просьба читателям посмотреть ролик, как забивался этот гол, причем ворота «Рубина» тогда защищал Александр Колинько, перешедший в Казань как раз из Ростова-на-Дону.

Кстати, 2005-й — это еще год продажи «Зенита», чей владелец Давид Трактовенко не устоял перед осуществлением очередной мечты «Газпрома».

Англичанин Пол Эшуорт работал в «Ростове». Фото: facebook.com

Нулевые — это годы российского триумфа в еврокубках

В девяностые российские футболисты готовы были даже ехать в Китай практически «за еду»: Александр Панов нашел себе место во второй лиге, Роман Шаронов после 100 баксов в дубле «Локо» уезжал на зарплату в тысячу долларов. Да, это были «честолюбивые дублеры», но в Китай в лихие девяностые уехали и сборники Сергей Кирьяков и Ахрик Цвейба, и ветераны Александр Захариков и Валерий Клейменов...

Но потом пришли нулевые — время финансового подъема в российском футболе. Футболисты не то что не срываются за границу при первой возможности — они остаются на родине при прочих равных обстоятельствах. Так, не самый выдающийся защитник Вячеслав Даев в свои 30 лет после года в ЦСКА выбрал ярославский «Шинник», хотя его приглашали в тот же Китай на годовой оклад в 200 тысяч долларов плюс очень хорошие премиальные.

Спортивные итоги нулевых — это два Кубка УЕФА, завоеванные ЦСКА и «Зенитом», пришедшим на смену «Спартаку» и «Локомотиву» в статусе флагманов российского футбола. ЦСКА становился чемпионом страны трижды, «Зенит» — дважды. Впрочем, в нулевые наблюдается широкий охват команд по чемпионам. По два раза побеждали еще «Локомотив» и «Рубин», который вообще одержал знаковую победу десятилетия, над «Барселоной». Она-то и скрасила невезучий сезон 2009 года, когда из еврокубков позорно вылетели «Зенит» и «Крылья Советов». Мы продолжали стабильно обыгрывать соседей: дважды БАТЭ, по одному разу команды из Азербайджана, Беларуси, Латвии. Хотя уже «Спартак» дважды победил своих соперников с натугой: литовский «Атлантас» в 2003-м — 2:0, 0:1, а молдавский «Шериф» в 2006 году проходит по правилу гостевого гола — 1:1, 0:0.

В 2002-м «Локомотив» прошел донецкий «Шахтер» в отборе Лиги чемпионов. А вот спустя семь лет ЦСКА уже проигрывал «Шахтеру», хотя в конце сезона это выглядело как бы и не очень обидно, ведь у донецкой команды на полке стоял Кубок УЕФА 2009 года. В России радовались за соседей, но победу расценивали несколько снисходительно: в основе «Шахтера» играли только три украинца, плюс еще двое вышли на замену. А ЦСКА и «Зенит» побеждали с семью россиянами в составе. Но мы не замечаем очевидного: в нулевых российские команды позорно выступали не только в 2009-м, но и ранее. «Москва» проиграла «Копенгагену», «Локомотив» и ЦСКА уступили командам из Израиля — «Хапоэлю» и «Маккаби», у железнодорожников в хронике есть еще вылет от ноунейма из Бельгии «Зюльте-Варегем», а ЦСКА уступил «Вардару». «Спартак» в начале десятилетия получил 1:18 в шести проигранных матчах Лиги чемпионов — 2002, а в конце — 2:8 от киевского «Динамо».

Продолжение следует.