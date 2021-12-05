В российском футбольном мире 90-х творился настоящий бардак

Футболисты тех лет меняли национальные сборные чуть реже, чем клубы

Российский футбол творит историю уже на протяжении 30 лет, которые смело можно разделять на три десятилетия. Каждое из них отличается от другого неким набором событий, которые отделяют его от предыдущего. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин систематизировал все три десятилетия, чтобы найти ответ на вопрос, когда в российском футболе было жить хорошо. Сегодня предлагаем вашему вниманию третью часть этого возврата в прошлое.

Так что аты-баты, нет теперь солдатов

Любопытная деталь того времени связана с тем, что из-за проблем армии развалилось спортивное общество Вооруженных сил, и подведомственные команды уже не помогали молодым спортсменам решать проблемы с прохождением воинской службы.



В историческом материале Дениса Романцова о реалиях ЦСКА четвертьвековой давности есть фраза, которая понятна только пережившим девяностые: «Представители Барановского пытались забрать военнообязанных Евгения Бушманова, Дениса Первушина и Игоря Семшова, но игроков Тарханова отстояли представители частного охранного агентства». Этот эпизод касается конфликта начальника ЦСКА в период с 1994 по 1998 годы Александра Барановского с главным тренером ФК ЦСКА Александром Тархановым.

«Торпедо-ЗИЛ» попробовало решить эти проблемы, отправив шесть человек из дубля на платное отделение МГАФК. После первого семестра в клубе не было денег на оплату учебы футболистам, и они оказались перед дилеммой — либо платить самим, либо служить.

В провинции спортсмены или же клубы стали сами решать эту проблему. Казанец Андрей Сергеев вспоминал, что в его команде «Идель» попробовали договориться с местным Институтом культуры и его тогдашним ректором Раисом Беляевым, но из всей группы поступил в итоге только сам Сергеев.

Источник: cska-games.ru

Сумбур на международном уровне



Тот же ЦСКА, если судить исходя из реалий нынешнего времени, незаконно переманил Сергея Семака, принадлежавшего «Асмаралу», обосновав это приглашение необходимостью прохождения воинской службы. Проблема в том, что Семак на тот момент еще был гражданином Украины.

Даже на международном уровне тех лет творился сумбур, несколько доказательств чего мы приведем из татарстанского опыта. К примеру, челнинский «КАМАЗ» выступил в качестве сборной России на Универсиаде 1993 года. В составе россиян сыграл Виктор Панченко, которому на тот момент было уже 30 лет, хотя предельным для выступления на «студенческих Олимпиадах» считается возраст в 27 лет. Также в составе «КАМАЗа», читай сборной России, играл украинец Игорь Цаплюк, получивший после развала СССР паспорт Белоруссии, и украинец Олег Капустников, который по такому же принципу стал казахстанцем. Более того, Капустников успел сыграть за сборную Казахстана семь матчей. Первый из них еще в 1992 году, а в 1994-м он забил гол в ворота сборной Таджикистана. Что не помешало ему сыграть за «камазовскую» Россию на Универсиаде-1995.

В Челнах действовал на тот момент филиал Волгоградского института физкультуры, ныне — Поволжский университет спорта, поэтому проблем с армией у местных спортсменов не возникало. А еще один украинец Андрей Завьялов, в свою очередь сыграв за студенческую сборную России, затем начал выступления за сборную Туркменистана на тот недолгий момент, когда в стране серьезно стали развивать футбол, в том числе за счет легионеров из Грузии и Украины.

Кстати, конец 1998 года может запомниться и тем, что государственные структуры вновь заинтересовались футболом. Во всяком случае министр обороны Игорь Сергеев «по старой привычке» пригласил армейцев, чтобы поздравить их с серебром. Впервые за семь лет аж с 1991-го. И перерыв был связан не только с тем, что армейцы оставались без наград, а с тем, что предыдущие министры, включая Павла «Мерседеса» Грачева, безуспешно воевали в Чечне.

Тренеры-«решалы» девяностых

Начало девяностых — это реальная революция в российском футболе, когда на виду оказались такие тренеры-«энтузиасты», как Сергей Павлов в Камышине и наш Валерий Четверик, начинавшие свой путь в бездне любительских и заводских чемпионатов, и тренеры-«решалы» Аверьянов, Антихович, Найденов, Овчинников. Также был такой неоднозначный персонаж, как Вячеслав Грозный, которому мы посвятим чуть больше внимания в следующей главе.

Виктор Антихович. Фото: twitter.com/fcrk_history

Виктор Антихович поработал и в «Рубине», проведя очень показательный для тех лет матч с красноярским «Металлургом». 3 июня 1999 года на домашнем поле казанцы первыми пропустили гол, но в концовке забили два, тем самым, повторяя сюжет недельной давности в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Один из знакомых автора клялся, что сюжет этой футбольной драмы был расписан за день до матча. Мы ему, конечно, не поверим, но в сентябре того же года дружина Виктора Антиховича открыла счет в красноярском матче на 88-й минуте, а на 89-й и 90-й пропустила два подряд гола.

Между тем, в этой самой первой лиге трудились такие глыбы, как Эдуард Малофеев и Павел Садырин, а также Евгений Кучеревский и Леонид Буряк с кучей бразильских легионеров тульского «Арсенала», оттуда с новороссийским «Черноморцем» выбирался Олег Долматов, и только тренером-консультантом поработал один год блистательный Валерий Непомнящий. И никому, кроме Смоленска, а потом и Казани, не был нужен тренер Курбан Бердыев.

Криминал в футболе 90-х

Кстати, напомним, что Бердыев перешел в «Рубин», после того, как смоленский «Кристалл» лишился финансовой поддержки. А произошло это, когда застрелили президента «Кристалла» Александра Шкадова. Криминал — это явление в России, сопутствующее 90-м, не только в футболе, но и в спорте, в целом. Да, во времена СССР криминал и спорт также пересекались, но больше на бытовой почве. Опять же, вспоминая Советский Союз, тогда в криминал за наживой уходили едва известные футболисты: челнинец Зая Авдыш, армянин Акоп «Рыжий» Меликсетян, днепропетровец Александр «Матрос» Мильченко или Алимжан «Тайванчик» Тохтахунов из Ташкента. И они, уже став авторитетами, оберегали своих бывших коллег по спорту.

Уголовное дело «Кокорина-Мамаева», потрясшее спортивный мир в недавнее время, в девяностые не вызвало бы такого серьезного резонанса. Криминал 90-х и начала нулевых исключительно прагматичный, не признающий никаких авторитетов ни в какой области, как говорится, по беспределу. Президента ФК «Спартак» Ларису Нечаеву расстреляли на даче вместе с ее гостями. Вице-президента новороссийского «Черноморца» Владимира Бута убили выстрелом в затылок. Убивали футбольных президентов в Новосибирске и Новотроицке. Но их, как и Шкадова, убивали из-за дел, далеких от футбола.

В 1995 году капитан сборной Виктор Онопко покинул Россию, перейдя в испанский «Овьедо», после того, как у него угнали джип. В целом, это было не редко для России 90-х. В 2000 году угнали машину Андрея Тихонова с годовалым ребенком, выбросив его по дороге. Речь идет о 22-летнем сейчас Михаиле Тихонове, ныне играющем в хабаровском СКА. Криминальные истории происходили с Владимиром Бесчастных, Рамизом Мамедовым, Русланом Нигматуллиным, Олегом Романцевым, причем, ничего толком не расследовалось.

Онопко с семьей в Овьедо. 1996 год. Фото: из личного архива Виктора Онопко / championat.com

Криминал настолько плотно вошел в спортивную среду, что экс-футболист ЦСКА Борис Деркач умудрился войти в состав преступной группы, переехав играть за границу. Начав играть в Венгрии, он вступил там в банду, состоящую из граждан Украины.

Татарстан тоже косвенно и напрямую пересекался к криминалом. В составе «Рубина» играл Юрий Тишков, которого затем зарезали пикой, нанеся 29 ударов. 9 января 2000 года в Набережных Челнах был убит бывший футболист команд «Турбина» и «КАМАЗ» Анатолий Лех. На момент убийства ему было 47 лет, он возглавлял гаражный кооператив «Тепловик». Его убийце было всего 14, и он избежал уголовной ответственности.

Провинция уходит на второй план

В девяностые годы была кратковременная доминация трех российских регионов: Волгоград — «Ротор» и «Текстильщик», Самара — «Крылья Советов» и «Лада», а также Дальний Восток — «Луч (Владивосток) и «Океан» (Находка). Причем, «Океан» дебютировал во второй лиге чемпионата СССР только в 1986 году, ранее играя по любителям под названием «Рыбак», а Текстильщик» был заявлен в 1988-м. Еще одно любопытное наблюдение — децентрализация, когда футбол достаточно успешно развивался в провинциях, это Камышин, Находка, Раменское, Тольятти, Новороссийск с Сочи. И наши Набережные Челны.

В нулевые одновременно наблюдаются две тенденции. Во-первых, футбол на высшем уровне возвращается в областные и краевые центры. Только Раменское и Химки позволили себе оставаться на высшем уровне, но это Московская область, у которой не было столицы до 2018 года, пока таким городом не избрали Красногорск. И Раменское в конечном итоге не выдержал статуса города с командой Премьер-Лиги.

Подразделяем периоды российского футбола на десятилетия по нескольким причинам. К примеру, в 2001 году возобновился чемпионат дублирующих команд, до которых целых десять лет до них не доходили руки, кто-то играл во второй лиге, но куда более массово команды заявлялись в третью лигу, существовавшую с 1993 по 1997 годы. И закончилась эпоха гегемонии «Спартака» под руководством Олега Романцева.

Окончание эпохи «Спартака»

Последнее золото Олега Романцева было подпорчено подозрительным проигрышем матча в последнем туре «Локомотиву», который эта победа вывела в Лигу чемпионов, отодвинув на третье место «Зенит». Справедливости ради, именно «Локомотив» подарил в той Лиге Чемпионов увлекательное трехматчевое футбольное шоу с австрийским «Тиролем», поэтому презент «Спартака» можно сказать, был исторически оправдан. Что парадоксально, и «Спартак», и «Локомотив» были главными российскими надеждами в Европе в 90-е годы. В том сезоне красно-белые как бы передавали свои полномочия железнодорожникам. «Спартак» в Лиге чемпионов того года был позорен — 2 очка и 1:5 от «Баварии», а «Локомотив» прекрасен — 7 очков, и 5:1 с «Андерлехтом». В конце сезона «Локомотив» впервые в истории заслуженно стал чемпионом страны.

«Спартак», 1990-е. Фото: football-pitch.ru

Теперь что касается самого «Спартака». С одной стороны, у него были девять чемпионств за десять лет и успешное выступление в Европе с одной стороны. С другой — прикормленная столичная пресса, главное издание тех лет за глаза называли «Спартак-Экспресс». С третьей — был допуск до тела президента страны, благодаря участию в президентской избирательной компании 1996 года «Голосуй, или проиграешь». Все эти факты подняли команду на такую высоту, с которой Олег Романцев казался Мессией. Однако со временем он перестал видеть мир в красно-белых красках, а превратил его в какую-то сказочную фантасмагорию, где вместе с ним обитали «Грановский, который перебегает Роберто Карлоса», «хавающий» Монарев, «хороший Мукунку».

После таких похвал Романцева Роман Монарев «попылил» два сезона в «КАМАЗе», и это были первая и вторая лиги, соответственно. Александр Грановский перешел в «Рубин», за который сыграл один матч за сезон. Кстати, компания футболистов, сыгравших за «Рубин» только один матч, весьма титулованная. Это и Андрей Чернышев, будущий тренер молодёжной сборной России, и Игорь Симутенков, будущий член тренерского штаба Фабио Капелло. Роберто Карлос появился в России год спустя, как Грановский ушел из футбола. Видимо, чтобы не пересечься с ним невзначай.

Грозный, который дважды «взял» Казань

Откровенно говоря, до Грановского и Монарева у Романцева тоже побывали малопонятные украинцы, такие как Эдуард Мор и Юрий Сак, Олег Надуда и Сергей Нагорняк, Владислав Дуюн и Сергей Погодин. Но победы списывали мимолетность их появления и скоротечность карьер в «Спартаке», состоявшихся при участии Вячеслава Грозного, украинца, выросшего от футбола на уровне любительских команд до мегамозга. Романцев ему настолько доверял, что в компании с Грановским и Монаревым допустил на просмотр еще и Зотова, Лозовского, Мизина, превращая красно-белый «Спартак» в жовто-блакитный.

Кстати, Грозный частенько порывался уйти на роль главного. То в «Днепр», где встретился с «Аланией» — 1:2 и 1:4. «Алания» была крайне неубедительна в еврокубках, и до победы «Днепра» была жестоко бита в противостоянии с «Глазго Рейнджерс» — 2:7 и «Андерлехтом» — 0:4, а уже после «Днепра» её «вынес» венгерский МТК — 0:3. После «Днепра» Грозный потренировал болгарский «Левски», который входил в сферу интересов российских олигархов с израильскими паспортами Льва и Михаила Черного. Грозный умудрился и туда «втюхать» двух украинцев из ижевского «Газовика-Газпром», куда заезжал поработать на два месяца, в январе-феврале 1998-го. В конце своей российской эпопеи Грозный работал в «Тереке», и умудрился взять Казань, как и его однофамилец Иван Четвертый. Произошло это в ноябре 2008-го, когда «Рубин», расслабленный, после досрочного чемпионства уступил грозненскому «Тереку» Вячеслава Грозного — 1:3.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин