Рынок труда готов прогнуться под безработного

Занятость в том районе, где живешь, и от четырех часов в день — потенциальные работодатели рассматривают индивидуальные условия загрузки

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть «Магнит» как представитель офлайн-продаж ищет для своих магазинов товароведов, продавцов и даже директоров. В новых кадрах заинтересованы и маркетплейсы, например, KazanExpress готов трудоустроить разом 180 человек. В целом всем нужны рабочие, ИТР, медики и много кто еще. Ярмарка вакансий в самом густонаселенном районе Казани, Советском, показала, что подзаработать себе и близким на новогодние подарки реально. Что же касается занятости в конкретной сфере на постоянной основе, с этим посложнее. Впрочем, кадровики уверяют, что тот, кто действительно хочет трудиться, быстро находит себе занятие. Другое дело, так называемые «профессиональные безработные», которые всеми правдами-неправдами стремятся претендовать на ежемесячные 12 тыс. рублей пособия от государства. На «Ярмарке вакансий» побывали корреспонденты «Реального времени».

Около 180 вакансий в интернет-торговле

В минувшую пятницу центр занятости Советского района Казани, по-видимому, отвечая на некоторый осенний рост безработицы, провел в своих стенах ярмарку вакансий. Работодатели расположились прямо в холле. Столы с рекламными буклетами, листовки, анкеты и внимание: кажется, больше ничего и не нужно. Конечно, нельзя сказать, что ярмарка вызвала какой-то необыкновенный ажиотаж. Тем не менее люди по одному и небольшими группками деловито подходили то и дело.

Менеджер по кадрам KazanExpress Владислав напомнил, что представляет быстрорастущий маркетплейс:

«Это интернет-магазин. Наш рост из года в год увеличивается на 800 процентов. В связи с этим открывается очень много вакансий: порядка 30 в месяц».

Сейчас, по его словам, у них порядка 180 свободных мест во всех отделах, начиная со складских работников и до бухгалтерии и IT-разработки. И при этом еще, как поведал молодой человек, зарплаты «выше средней». Он уточнил, что они складываются из оклада и премии. Заплата официальная, а трудоустройство с самого первого дня. И почти по всем вакансиям есть обучение. Интерес у казанцев есть, констатировал он. За час работы у Владислава набралось 20 заполненных анкет соискателей.

Сейчас у KazanExpress около 180 свободных мест во всех отделах, начиная со складских работников и до бухгалтерии и IT-разработки

Кадровик сообщил, что у них есть возможность подработать перед Новым годом для студентов и всех желающих.

«Сейчас ажиотаж в сфере продаж и есть график на подработку. Мы создали специальные условия для учащихся и тех людей, кто не может позволить себе график занятости 5 дней через два на полный день: предлагаем работу от четырех часов в день, но и для этого необходимо трудоустроиться официально».

В целом заработки у всех разные. «Если брать администраторов на пунктах выдачи заказов, в среднем в месяц у штатного сотрудника выходит от 30 тысяч. Если же брать IT-разработку, то там зарплаты значительно выше: начинаются от 100 тысяч рублей», — рассказал молодой человек.

Он очень внимательно подходил к беседам с потенциальными соискателями. К примеру, девушке, заполнившей анкеты и интересовавшейся работой комплектовщицы на складе, обрисовал служебные обязанности просто пошагово и очень доступно: «Принесли собранный заказ, вам нужно уложить его в пакет» и т. д. Одна из заинтересовавшихся — Алсу, ей 32 и она вот-вот выйдет из декрета (ребенок начал ходить в детсад). «Я знаю этот маркетплейс. Мы часто делаем там заказы», — объяснила она свой выбор KazanExpress, добавив, что к тому же здесь возможен свободный график. С ней обговаривали работу в пункте выдачи заказов в том районе, где она живет.

Получал 100 «штук», а тут только 12

ООО «Техстрой», а это завод по производству полимерных труб, нужны и рабочие, и инженерно-технические работники. Зарплаты, судя по буклету, совсем не низкие. Представитель предприятия Гузель сообщила, что за час работы ярмарки через их стенд прошли человек 15, но действительно заинтересовались лишь трое.

«В основном, приходят только для галочки: отметиться», — назвала она причину, по всей видимости, имея в виду тех, кто стоит в центре занятости на учете и получает пособие по безработице.

Этот момент обозначила и представитель Центра хозяйственного и сервисного обслуживания МВД: «Люди стоят на бирже труда и их обязывают приходить отмечаться». Вообще же им нужны инженеры, водители, ремонтники и т. д. «Мы бюджетная организация», — твердо обозначила статус специалист Елена, добавив, что, исходя из этого, зарплаты у них не очень высокие.

ООО «Техстрой», а это завод по производству полимерных труб, нужны и рабочие, и инженерно-технические работники

А сеть магазинов «Магнит» ищет продавцов, товароведов и даже директоров магазинов «абсолютно во все районы города». Менеджер по подбору персонала Ольга Кирилушкина объяснила это расширением сети: открываются все новые магазины. По-видимому, это напрямую связано с новостью последних дней о том, что торговая сеть «Эдельвейс» семьи Хайруллиных передает в долгосрочную аренду «Магниту» часть помещений своих розничных магазинов. Желающим, как рассказала кадровик ретейлера, они могут подобрать работу недалеко от дома.

«Белая зарплата, карьерный рост, удобный график работы: для продавцов от четырех часов в день», — продолжила завлекать она. Товароведы, как выяснилось, трудятся два дня через два, у директоров загрузка еще выше: 5/2.

Еще из хороших новостей: ретейлер, по словам менеджера, с 1 октября поднял персоналу зарплату. На момент нашей беседы обратились, как здесь подсчитали, 12 женщин и 7 мужчин. Анкеты рискнули заполнить пока только двое.

«Больше подходят кандидаты с экономическим образованием, которые хотят работать в офисе. И еще мужчины чаще рассматривают для себя рабочие профессии: жестянщик, водитель и т. д.», — объяснила Кирилушкина пассивность соискателей.

Один из них, Олег, а ему сейчас 47, ранее трудился рабочим по обслуживанию зданий: ремонт электрики, сантехники и т. п. Мужчина рассказал, что долго, целых 3 месяца, болел. За это время его организация, как и многие другие в этой сфере, закрылась, и он оказался безработным. На ярмарке вакансий ничего подходящего для себя он не нашел, но идти на уступки конъюнктуре не хочет: «Я 18 лет проработал в этой сфере». Поэтому ищет занятие только по профилю. Согласен на зарплату в 30—40 тыс. рублей.

Сеть магазинов «Магнит» ищет продавцов, товароведов и даже директоров магазинов «абсолютно во все районы города»

«Говорил мне папа: иди в автодорожный техникум!», — полушутя-полувсерьез прокомментировал предложения ярмарки другой ее посетитель, представившийся Ринатом. Мужчина, по его словам, закончил энерготехникум. Работу ищет уже 3 месяца и пока что безуспешно. На прежней работе, как рассказал Ринат, его сократили, потому что «долго болел». «Я 38 лет отработал в энергетике. КИП — это все. В том числе все приборы учета. А тут на 8 месяцев ушел на больничный, — пояснил он. — И сразу решили, что я не нужен».

На ярмарке ничего для себя подходящего он тоже не нашел. «Здесь только магазины. Продавцом я быть не могу: только директором, но у меня нет экономического образования, — тем не менее излучал оптимизм 58-летний мужчина. — Идти водителем в милицию? Я получал 100 «штук», а тут зарплата только 12». Пока ему платят пособие на работе, но в декабре будет последняя выплата. Он не исключил, что если так ничего и не подберет, то пойдет работать в котельную — если переучится. На вопрос о том, полезно ли общаться с работодателями напрямую, мужчина честно ответил, что хорошее место нужно искать через знакомых: «Старый, испытанный способ».

«А что для «предпенсионеров»? Ничего»

— Откройте hh.ru и посмотрите: у всех сетевых компаний примерно одинаковые условия. Они нереальны! — скептически отозвалась об открытых вакансиях еще одна посетительница ярмарки Инна, полная женщина 57 лет. Но не голословно, а опираясь на собственный опыт. По ее словам, и в крупных, и в маленьких торговых сетях в обязанности персонала входит много чего: «Это работа на компьютере (отчетность), соблюдение сроков реализации продуктов. Кроме того, нужно следить за тем, правильно ли выставлены ценники, а товар разложен по ротации. А также самим мыть полы и соблюдать чистоту. И чтобы у тебя еще были высокие продажи».

Центр занятости по Советскому району Казани проводит такие ярмарки вакансий каждый месяц

По словам Инны, главная проблема ретейлеров — это низкие зарплаты, поэтому молодежь туда и не идет, рассуждая так: «Я и с тряпкой должен бегать, и отчет за администратора отправлять, и покупателей обслуживать А если придет проверка и найдет просроченный товар, могут наложить и штраф в 50 тысяч рублей. Я столько не заработаю!».

Одним словом, по ее мнению, в торговле низкие зарплаты при требуемой высокой результативности работы.

«Ничего не продумано, — заключила Инна. — Отсюда и постоянные проблемы с персоналом. А уж «предпенсионерам» в торговых сетях и подавно делать нечего. Когда толком не ходят ноги и не работают руки, что вы за 12 часов сделаете под камерами? Сидеть нельзя, стоять — тоже. Работник торгового зала все время должен быть в движении».

Центры занятости предлагают вакансии и в частных магазинах. Но и там, говорит женщина, предпочтительны молодые люди, потому что для соискателей обязательно «уверенное пользование ПК». «Я уже должна была быть на пенсии», — напоследок с большим сожалением заметила Инна.

На рынке труда всегда был дисбаланс

Заместитель директора филиала Центра занятости по Советскому району Казани Эльмира Хузиева рассказала «Реальному времени», что они проводят такие ярмарки вакансий каждый месяц. «Люди могут задать свои вопросы работодателю, не приезжая на предприятие. В этом для них плюс: они одновременно могут пообщаться с большим количеством тех, кому нужны рабочие руки», — говорит она. По словам Хузиевой случаев, когда безработные трудоустраивались именно на ярмарках вакансий, у них немало.

Замдиректора отметила, что они приглашают участвовать в таких мероприятиях не только предприятия своего района: «Например, KazanExpress территориально находится в Авиастроительном районе. Но у них есть большая потребность в кадрах и при этом привлекательная зарплата в 30—40 тысяч, поэтому они сегодня здесь». В Центр занятости, говорит Хузиева, поступает много заявок на рабочие специальности и не только.

«В целом на рынке труда уже в течение нескольких лет не хватает медиков: и врачей, и младшего медперсонала — нянечек и медсестер. Много вакансий именно по рабочим профессиям: дворник, уборщица, а также различным специальностям в строительной отрасли. И наш район не исключение», — комментирует она.

Те, кто хочет работать, очень быстро находят себе занятие. В то же время немало тех, кто очень долго не трудоустраивается, так как просто не хочет этого делать

Собеседник нашего издания констатирует, что в том числе есть большая потребность в вакансиях на таких крупных предприятиях, расположенных на территории района, как «Казанькомпрессормаш», «Казхимнии», КОМЗ: «Мы стараемся подбирать им кадры из числа наших безработных, но спрос не всегда соответствует предложению. Дисбаланс есть, но он всегда был на рынке труда».

По замечанию замдиректора те, кто хочет работать, очень быстро находят себе занятие. В то же время немало тех, кто очень долго не трудоустраивается, так как просто не хочет этого делать:

«Мы их называем профессиональными безработными. Они приходят целенаправленно, чтобы встать на учет для получения пособия по безработице». По закону «О занятости» у человека не должно быть двух отказов от подходящей работы: только тогда его могут признать безработным. Но специалисты кадровых служб нам жалуются, что к ним приходят кандидаты в работники по нашему направлению и просят: «Пожалуйста, поставьте мне отметку о том, что я у вас был и вы мне отказали», уговаривают это сделать, даже ругаются. В общем, любыми способами стараются заполучить такую бумагу. Максимальный размер пособия по безработице — 12 тысяч 130 рублей, минимальный — 1,5 тысячи. Прожить на такой доход нереально».

Все больше увольняются по собственному желанию

Эльмира Хузиева упомянула в разговоре о том, что с началом сентября уровень безработицы традиционно несколько повысился: закончился дачный сезон, дети пошли в школу, поэтому для некоторых вновь стал актуальным вопрос полной занятости. Что касается ситуации в целом по городу, Центр занятости Казани приводит такие данные: за январь — октябрь этого года в службы занятости обратились по разным вопросам 37,6 тыс. человек. При этом в качестве ищущих работу было принято на учет 22,9 тыс. человек. Трудоустроить удалось 16,7 тыс. человек, в том числе 16,2 тыс. незанятых граждан.

На начало ноября статус безработных имели 6,9 тыс. человек. Для сравнения, на 1 ноября прошлого года таковых было куда как больше: 31, 9 тыс. человек. Интересно, что больше всего неустроенных в плане занятости граждан отмечено в двух самых густонаселенных районах столицы республики: Приволжском (2,7 тыс. человек) и Советском (1,4 тыс. человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 1,07% от численности рабочей силы (на 1 ноября 2020 года — 4,95%).

Работодатели на 1 ноября заявили о 23 тыс. свободных вакансий. Фото: realnoevremya.ru

По сравнению с началом этого года в армии безработных стало больше тех, кто уволился по собственному желанию — 66,3% (на 1 января эта цифра составляла 42,6%). Были уволены связи с высвобождением — 5,1% (на начало этого года — 2,5%). Из них инвалидов — 3,7% (на 1 января было 2%), женщин — 65,6% (против 62,5% на начало года), казанцев предпенсионного возраста 14,8% (на 1 января их было зафиксировано всего 8,8%). А вот у молодежи дела в этом плане стали обстоять чуть лучше. Так, нетрудоустроенных в возрасте 16 —29 лет — 18,2% (на 1 января было 22,2%). Судя по статистике, безработица приходит надолго. Ее средняя продолжительность по городу составляет 6,4 месяца.

Но выбор у ищущих есть. Так, работодатели на 1 ноября заявили о 23 тыс. свободных вакансий. Наибольшее их количество представлено в таких отраслях, как строительство (3,2 тыс.), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (3,1 тыс.), обрабатывающие производства (2,8 тыс.), транспортировка и хранение (2,6 тыс.), образование (2,1 тыс.), торговля (2 тыс.), здравоохранение и социальные услуги (1,1 тыс.). Наиболее востребованы, констатируют в Центре занятости Казани, врачи, медицинские сестры, инженеры, военнослужащие, IT-специалисты, менеджеры, механики, младшие воспитатели, слесари-сантехники, водители автомобиля и троллейбуса, бетонщики, токари, монтажники, каменщики, штукатуры, плотники, маляры, повара и швеи.