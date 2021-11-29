Бугульминский элекронасосный завод прокатился на офшорной карусели

БЭНЗ, переживающий не лучшие времена, дает заем в 900 млн рублей компании со схожим с офшором названием

Как стало известно «Реальному времени», Бугульминский электронасосный завод (БЭНЗ) заключил крупную сделку, выдав заем в размере 868 млн рублей московской компании «Новая инвестиционная группа» (несколько лет управляет БЭНЗом через УК «Рунако»). Сменив одного кипрского владельца на другого, завод получит почти 1 млрд рублей, который, вероятнее всего, потратит на обслуживание другого такого же миллиардного долга. С обоими офшорами связывают столичного инвестора Сергея Жданова, чья группа уже фигурировала в скандале с выводом активов из «Башкирской содовой компании» (БСК) выдавала инвестгруппе и БЭНЗу несколько миллиардов рублей взаймы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Получив 930 млн, БЭНЗ одолжит москвичам 868 млн

«Бугульминский электронасосный завод» выдает крупный заем в 868 млн рублей московской фирме «Новая инвестиционная группа» Сергея Жданова. Кредит оформлен под 7% годовых со сроком возврата — 1 год. Сделку должны закрыть до 31 декабря.

Решение совета директоров БЭНЗа, подписанное исполнительным директором завода Гурамом Курдиани, было принято 25 ноября 2021 года. Одновременно компания «Нью инвестмент груп холдко лимитед» (New Investment Group Holdco Limited)» — владеющая 93,78% БЭНЗа, обещает в тот же срок внести 930 млн рублей на счета завода.

Размер займа (868 млн рублей) фирме Жданова составляет 42,32% от стоимости активов БЭНЗа, которые оценены, по данным на 25 ноября, в 2 млрд рублей. Оба решения были приняты в один день на совете директоров ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (все восемь директоров проголосовали «за»).

Руководитель «Рунако» Зураб Кавтарадзе входит в состав команды инвестгруппы. Фото: bugulma.tatarstan.ru

Карусель офшоров

Судя по всему, первой пройдет сделка по передаче компанией New Investment Group 930 млн рублей — «Бугульминскому электронасосному заводу». Об этом говорит и другая сделка, которая прошла 2 недели назад, 11 ноября 2021 года. Тогда компания «Нью инвестмент груп холдко лимитед» (New Investment Group Holdco Limited) «вошла в капитал ОАО «Бугульминский электронасосный завод». Доля акций во владении этой группы теперь составляет 95,85% от уставного капитала ОАО «Бугульминский электронасосный завод», количество — 273 151 голос, приходящийся на голосующие акции. До недавнего времени 94,95% акций БЭНЗа принадлежало кипрской Waysten Investments Limited.

ТК «Рунако», в холдинг которой с 2012 года входит и бугульминский завод, находится фактически в управлении ООО «Новая инвестиционная группа» Сергея Жданова. А руководитель «Рунако» Зураб Кавтарадзе входит в состав команды инвестгруппы, одним из направлений деятельности которой является «капиталовложение в недооцененные активы с целью дальнейшего оздоровления и повышения их стоимости», говорится на сайте компании.

«Новая инвестиционная группа» и New Investment Group Holdco Limited похоже одна и та же группа, так как последней принадлежат активы, у которых были общие корни. Еще 3 года назад компания Сергея Жданова управляла десятью бизнес-проектами в России, СНГ и Европе в партнерстве с акционерами инвестгруппы «Велес капитал».

Инвестгруппа Жданова уже засветилась в последние годы в скандальных сделках «Башкирской содовой компании». Фото: productcenter.ru

Как группа инвесторов попала в скандал с выводом активов БСК

Инвестгруппа Жданова уже засветилась в последние годы в скандальных сделках «Башкирской содовой компании». БСК в декабре 2018 года неожиданно предоставила 2,9 млрд рублей займа московской «Новой инвестиционной компании» Сергея Жданова сроком до 2029 года под 9,5% годовых. Уже тогда Жданову принадлежали АО «Концерн «Перспективные электротрансмиссии» и 50% Бугульминского кабельного завода.

Что интересно, в сентябре того же года БСК одобряла решение о предоставлении двух крупных займов суммарно на 3,2 млрд рублей другим российским предприятиям, в том числе и ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (820 млн рублей). В БСК уверяли, что заем БЭНЗу выдается как поставщику предприятия, которому предоставляется финансовая помощь в рамках договорных отношений». Представители Башкортостана голосовали против этой сделки как «рискованной».

На тот момент владелец «Новой инвестиционной группы» и выходец из инвестгруппы «Велес Капитал» Сергей Жданов вышел из совета директоров БЭНЗа, но вместе с Кавтарадзе владел компанией «Бугульма-Нефтеюганск-Сервис» (ранее принадлежала БЭНЗу) и Бугульминским кабельным заводом (им, как и БЭНЗом, управляло «Рунако»).

Решения БСК действительно выглядели странными — так как уже в апреле 2019 года компания привлекла 3 млрд рублей кредита в банке «Россия» под 8,75% годовых. И это дополнительно к кредитам в ВТБ (7,15 млрд), «Райффайзенбанке» (6 млрд) и Сбербанке и Росбанке (6 млрд). В августе 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что владельцы АО «Башкирская содовая компания» (БСК) за последние несколько лет «вывели из оборота предприятия под видом займов сторонним компаниям минимум 6 миллиардов рублей». Причем явно имелся в виду и БЭНЗ, так как Хабиров говорил: «<...> давало их предприятиям, у которых уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся в офшоре».

В отчетности по МСФО выяснилось, что БСК за 1,5 года выдала трем частным компаниям 11,214 миллиарда рублей в качестве займов: деньги получили ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (Татарстан) и два московских ООО («Новая инвестиционная группа» и «Сиена»). Впрочем, согласно отчету о движении денежных средств за 2020 год, займы БЭНЗу и «Сиене» хоть и названы «необеспеченными», но задержек по выплате процентов пока не было.

На тот момент Сергей Жданов вышел из совета директоров БЭНЗа, но вместе с Кавтарадзе владел компанией «Бугульма-Нефтеюганск-Сервис» и Бугульминским кабельным заводом. Фото: new-ig.ru

БЭНЗ уже получал с Кипра полмиллиарда рублей «на текущие расходы»

Бугульминский электронасосный завод, «Рунако» и «Новую инвестиционную группу» связывает и совет директоров ООО «Новая инвестиционая группа». Здесь, например, в числе директоров и кандидатов в совет директоров можно встретить не только представителей «Рунако», но и главбуха БЭНЗа Эльзу Бадыкову.

Интересно, что буквально через год после вхождения БЭНЗа в «Рунако» кипрский владелец подарил Бугульминскому электронасосному заводу полмиллиарда рублей — тогда им выступал офшор «Вэйстэн инвестментс лимитед» (Waysten Investments Limited), владелец 94,95% завода. Спасенный республиканскими властями в 2008 году БЭНЗ, как известно, был передан инвестиционной группе «Велес Капитал», а уже в 2012 году БЭНЗ вошел в состав холдинга ЗАО «УК «Рунако» («Русская насосная компания»), которое было основано большей частью на базе БЭНЗ, но зарегистрировано в Москве.

Финансовая помощь не сильно помогла, так как в 2015 году завод вновь оказался на грани банкротства. Объем реализации БЭНЗа в 2014 году снизился на 6%, до 702 млн рублей. Убыток от продаж составил 363 млн рублей. Чистая прибыль составляла, как в 2013 году, символические 65 тысяч рублей. При этом капитал компании снизился почти в два раза — с 1,2 млрд до 676 млн рублей. А долгосрочные обязательства увеличились с 1,08 млрд до 1,28 млрд рублей. Но от кредиторов тогда удалось отбиться.

Его выручка в прошлом году рухнула почти в восемь раз: с 2,2 млрд до 291 млн рублей. Нормальной прибыли БЭНЗ не видел уже 2 года. Фото: yandex.ru

Новый-старый владелец с Кипра

Поможет ли одномоментное вливание почти 1 млрд рублей Бугульминскому электронасосному заводу — сказать сложно. Тем более что 868 млн рублей завод почти тут же выдает займом на год, лишаясь крупных денег для своего оборота.

Его выручка в прошлом году рухнула почти в восемь раз: с 2,2 млрд до 291 млн рублей. Нормальной прибыли БЭНЗ не видел уже 2 года, в 2017 году показав чистую прибыль в размере 143,4 млн рублей, в 2018 году он вышел лишь на 7 млн рублей. Затем тишина, а в прошлом году вышел в плюс вновь — в символические 939 тыс.

Совсем другие движения по заемным средствам. Добившись рекордного снижения размера долгосрочных займов в 2017 году (за 3 года упали с 12,6 млрд до 240 млн), компания вновь набирает долги — к 2020 году долгосрочные обязательства составляли почти 800 млн рублей. Еще 150,5 млн рублей — составляет объем краткосрочных займов. Не нужно калькулятора, чтобы сообразить: в сумме они дают примерно такую же сумму, какую кипрский офшор New Investment Group Holdco Limited решил выдать, став владельцем бугульминского завода.

Не сказать, чтобы у «Новой инвестиционной группы» дела шли настолько плохо, чтобы ей понадобились 868 млн рублей. В отличие от БЭНЗа чистая прибыль группы в прошлом году составила 55,7 млн рублей (в 2019-м — 45 млн). Растет компания за счет финансовых вложений в другие компании: по строке «финансовые вложения» (инвестиции свободных денежных средств в другие организации, ценные бумаги, облигации и прочее) она получила 6,5 млрд рублей в 2019 году, 6 млрд рублей в 2020 году. Но «Новая инвестиционная группа» должна будет расплатиться и по своим долгам. На ней висят долгосрочные займы на 3,8 млрд рублей и краткосрочные — на 4,75 млрд.

Газета «Реальное время» направила запросы относительно сделки в «Новую инвестиционную группу» и руководству БЭНЗа. Комментарии будут опубликованы по получении.