ОАО Бугульминский электронасосный завод
Общая информация
ОАО «Бугульминский электронасосный завод» — основан в 1962 году, является производителем погружного оборудования для добычи нефти (электроцентробежные насосы (ЭЦН), погружные электродвигатели (ПЭД), гидрозащиты, газосепараторы, запасные части к УЭЦН).Входит в состав холдинга ЗАО «УК Рунако».
ОАО «БЭНЗ» оказывает услуги по капитальному ремонту нефтепогружного оборудования всех российских производителей.
Управляющая организация — АО «УК Рунако».
Руководитель АО «УК Рунако» — Кавтарадзе Зураб Ревазович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423421, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65
- Телефон: (85594) 6-39-00
- Email: benz@runaco.ru
- Сайт: www.runaco.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020