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ОАО Бугульминский электронасосный завод

Промышленность

Общая информация

ОАО «Бугульминский электронасосный завод» — основан в 1962 году, является производителем погружного оборудования для добычи нефти (электроцентробежные насосы (ЭЦН), погружные электродвигатели (ПЭД), гидрозащиты, газосепараторы, запасные части к УЭЦН).Входит в состав холдинга ЗАО «УК Рунако».

ОАО «БЭНЗ» оказывает услуги по капитальному ремонту нефтепогружного оборудования всех российских производителей.

Управляющая организация — АО «УК Рунако».

Руководитель АО «УК Рунако» — Кавтарадзе Зураб Ревазович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423421, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65
  • Телефон: (85594) 6-39-00
  • Email: benz@runaco.ru
  • Сайт: www.runaco.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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