Кавтарадзе Зураб Ревазович
Общая информация
Родился 19 февраля 1981 года в Москве.
Образование:
2003 год- Московский государственный технологический университет имени Н. Э. Баумана.
2010 год- Финансовой академии при Правительстве РФ ( специальность «Финансы и кредит»).
Трудовая деятельность:
2005 — 2008 гг.- ОАО ЦК ФПГ «Новые Транспортные Технологии» в должности вице-президента.
2008 — 2009 гг.- финансовый директор в ЗАО «Неро Инвест Груп».
С 2010 года — ООО «ИГ Велес Капитал» директор по инвестиционным проектам, в ОАО «БЭНЗ» (город Бугульма, РТ) — в составе совета директоров.
С 2012 года занимает должности президента ЗАО «УК Рунако» и председателя совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423421, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65
- Телефон: (85594) 6-39-00
- Email: benz@runaco.ru
- Сайт: www.benz.runaco.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018