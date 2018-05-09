Список персон

Кавтарадзе Зураб Ревазович

Промышленность

Общая информация

Родился 19 февраля 1981 года в Москве.

Образование:

2003 год- Московский государственный технологический университет имени Н. Э. Баумана.

2010 год- Финансовой академии при Правительстве РФ ( специальность «Финансы и кредит»).

Трудовая деятельность:

2005 — 2008 гг.- ОАО ЦК ФПГ «Новые Транспортные Технологии» в должности вице-президента.

2008 — 2009 гг.- финансовый директор в ЗАО «Неро Инвест Груп».

С 2010 года — ООО «ИГ Велес Капитал» директор по инвестиционным проектам, в ОАО «БЭНЗ» (город Бугульма, РТ) — в составе совета директоров.

С 2012 года занимает должности президента ЗАО «УК Рунако» и председателя совета директоров ОАО «БЭНЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423421, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65
  • Телефон: (85594) 6-39-00
  • Email: benz@runaco.ru
  • Сайт: www.benz.runaco.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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