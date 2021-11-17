«Веревочный» мир Ахмета Йешиля: путы или связующие нити

В Галерее современного искусства открылась выставка одного из ведущих современных художников Турции

Фото: Максим Платонов

В Казани в Галерее современного искусства открылась выставка турецкого художника Ахмета Йешиля «Звуки и следы». В «послужном списке» признанного мэтра изобразительного искусства Турции уже более 200 выставок и 400 совместных проектов, однако в России он выставляется впервые.

Как выразить динамику в статичности

Два зала второго этажа ГСИ теперь занимают работы Ахмета Йешиля. Если более 40 лет его произведения были известны только в маленьком прибрежном городе Мерсин, то сегодня они объехали весь мир — от Японии до Нью-Йорка. Он выставлялся и в ближнем зарубежье — Азербайджане и Грузии, однако в Россию его картины приехали впервые.

С первого взгляда не поймешь, о чем именно хотел сказать художник. Даже названия у картин отстраненные — «Недатированные дневники», «Хрупкое изображение», а одна работа и попросту называется «(Не)спрашивай». Однако сам он признается, что в сочетании статичности «веревочной» фактуры он стремится показать динамику и изменчивость мира. Такой вот личный дуализм. К слову, Ахмет Йешиль признался, что для одной биеннале на родине он сделал работы именно из веревок, которые раскрасил в разные цвета.

— Но это уже соврем другой жанр, это скорее арт-объект, а смысл моих работ — двухмерное изображение, и только ваше воображение может придать ему объемность. Так и наши эмоции и впечатления раскрашивают, казалось бы, иногда серую реальность, — уверен художник.

Более 40 лет работы Ахмета Йешиля были известны только в маленьком прибрежном городе Мерсин, а сегодня они объехали весь мир — от Японии до Нью-Йорка

Пророчества и разгадки

Директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева тоже усмотрела особое послание художника современникам:

— Несмотря на то, что произведения очень яркие, красочные и великолепно скомпонованы композиционно, они выражают опасения художника всем тем, что сегодня происходит в мире. Однако если «Черный квадрат» Казимира Малевича, написанный сто лет назад, отражал и воспринимался как крах общества и страны с ее культурой, то в картинах Ахмета Йешиля живет надежда. Прежде всего, на то, что мы общими усилиями сможем сохранить свою планету.

Эта мысль четко отражена в арт-объекте «Подробности участия в преступлении» — множество маленьких квадратиков-холстов, сложенных в общую картину, можно переставлять, как бы играя «в пятнашки». Однако одно место все равно будет оставаться пустым. Еще одна картина, четко отражающая эту мысль, — голубая планета, тоже, разумеется, из веревок, но уже давшая зловещую трещину в районе Арктики, если рассматривать ее как Землю…

Современные искусствоведы уверены, что в своих работах Йешиль зашифровывает некие пророчества, одновременно давая и ключи к их расшифровке — в образах, красках и даже сарказме. Сами веревки, которые он выбрал в качестве единственного объекта для изображения, тоже можно расценить как шутку или маленькое хулиганство-каприз творца. Однако из них складываются целые миры, стоит только включить фантазию — веревки превращаются в волну, набегающую на песок, вечерний пейзаж, звуковую дорожку или цветник.

«Подробности участия в преступлении» — это множество маленьких квадратиков-холстов, сложенных в общую картину, которые можно переставлять, как бы играя «в пятнашки»

Сюрпризы от консульства

Поскольку выставка открыта по инициативе турецкой стороны, на открытии генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан признался, что в его личной коллекции тоже есть работы Ахмета Йешиля, причем именно из «веревочной» серии:

— Это замечательный художник, известный во всем мире. Он занимается живописью 42 года, из них 30 лет мы знакомы. Для того, чтобы объединять людей, завязать дружбу, иногда нужны нити и даже веревки. Именно их и привез в Казань наш художник. Вообще, мы запланировали целую серию выставок в Казани, чтобы познакомить татарстанцев со всем многообразием культурной жизни Турции. В октябре в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» уже открылась экспозиция «Анатолийский бриз» с участием 11 современных художников, на днях откроем фотовыставку и в Национальном музее Татарстана. При этом стараемся привозить на открытие наших художников, чтобы и они могли увидеть Казань во всей красе, с ее бурной культурной жизнью. Этот год уже подходит к концу, но могу вас заверить, что в будущем году вас ждет еще немало сюрпризов от нас. Вообще, мы будем привозить свои экспозиции до тех пор, пока казанцам не надоест, — пошутил консул.

Исмет Эрикан признался, что в его личной коллекции тоже есть работы Ахмета Йешиля, причем именно из «веревочной» серии

«Болезнь разрушила мечты, направив по истинному пути»

Подтверждением слов Исмета Эрикана стало личное участие в открытии «виновника» торжества. Ахмета Йешиля не остановила инвалидная коляска, к которой он прикован со студенческих лет. Он родился в 1954 году в небольшом городке Мерсин.

— Не сразу я стал ощущать себя художником В 10 лет я написал свою первую картину, за что был подвергнут дисциплинарному взысканию — мой педагог неправильно понял картину и решил меня наказать. Однако директор вступился и твердо сказал мне — надо учиться живописи. На самом деле, я хотел заниматься медициной или стать футболистом, но болезнь перечеркнула все мои мечты. Так буквально судьба меня направила по пути художника. Со временем, я и сам поверил в свое призвание. В начале творческого пути увлекался минимализмом. Потом написал серию работ, посвященных теме матери и ребенка. Именно эту выставку похвалил один из известных турецких критиков, меня признали, и я понял, что выбрал правильный путь. С тех пор персональных выставок было порядка 200, еще около 400 — совместные проекты, — рассказал Ахмет Йешиль.

Ахмет Йешиль прикован к инвалидной коляске со студенческих лет

Чем восхищен турецкий художник

На открытии выставки присутствовала заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова. Она поприветствовала собравшихся, художника и консула от имени председателя парламента Татарстана Фарида Мухаметшина, который лично не смог приехать на открытие выставки. Однако он прислал поздравительный адрес художнику, в котором отметил, что Ахмет Йешиль — один из ярких представителей современного турецкого искусства, давно заслуживший признание.

«Ваши работы заставляют задуматься о сущности бытия и бесконечности Вселенной. Вы впервые экспонируетесь в России, и особенно ценно, что для первой выставки вы выбрали Казань. Этот факт еще раз свидетельствует об установлении прочных дружеских связей между нашими республиками», — в частности, отметил глава парламента.

Ахмет Йешиль признался, что восхищен богатой культурной жизнью казанцев. Сам он за несколько дней до открытия собственной экспозиции успел побывать в музеях и выставочных залах, где познакомился с творчеством Баки Урманче и Николая Фешина, посетил оперный театр, восхитившись реакцией зрителей на оперу «Аида», сам успел поностальгировать на концерте неоклассики в БКЗ.

Выставка продлится до 16 января 2022 года.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов