«Веревочный» мир Ахмета Йешиля: путы или связующие нити
В Галерее современного искусства открылась выставка одного из ведущих современных художников Турции
В Казани в Галерее современного искусства открылась выставка турецкого художника Ахмета Йешиля «Звуки и следы». В «послужном списке» признанного мэтра изобразительного искусства Турции уже более 200 выставок и 400 совместных проектов, однако в России он выставляется впервые.
Как выразить динамику в статичности
Два зала второго этажа ГСИ теперь занимают работы Ахмета Йешиля. Если более 40 лет его произведения были известны только в маленьком прибрежном городе Мерсин, то сегодня они объехали весь мир — от Японии до Нью-Йорка. Он выставлялся и в ближнем зарубежье — Азербайджане и Грузии, однако в Россию его картины приехали впервые.
С первого взгляда не поймешь, о чем именно хотел сказать художник. Даже названия у картин отстраненные — «Недатированные дневники», «Хрупкое изображение», а одна работа и попросту называется «(Не)спрашивай». Однако сам он признается, что в сочетании статичности «веревочной» фактуры он стремится показать динамику и изменчивость мира. Такой вот личный дуализм. К слову, Ахмет Йешиль признался, что для одной биеннале на родине он сделал работы именно из веревок, которые раскрасил в разные цвета.
— Но это уже соврем другой жанр, это скорее арт-объект, а смысл моих работ — двухмерное изображение, и только ваше воображение может придать ему объемность. Так и наши эмоции и впечатления раскрашивают, казалось бы, иногда серую реальность, — уверен художник.
Пророчества и разгадки
Директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева тоже усмотрела особое послание художника современникам:
— Несмотря на то, что произведения очень яркие, красочные и великолепно скомпонованы композиционно, они выражают опасения художника всем тем, что сегодня происходит в мире. Однако если «Черный квадрат» Казимира Малевича, написанный сто лет назад, отражал и воспринимался как крах общества и страны с ее культурой, то в картинах Ахмета Йешиля живет надежда. Прежде всего, на то, что мы общими усилиями сможем сохранить свою планету.
Эта мысль четко отражена в арт-объекте «Подробности участия в преступлении» — множество маленьких квадратиков-холстов, сложенных в общую картину, можно переставлять, как бы играя «в пятнашки». Однако одно место все равно будет оставаться пустым. Еще одна картина, четко отражающая эту мысль, — голубая планета, тоже, разумеется, из веревок, но уже давшая зловещую трещину в районе Арктики, если рассматривать ее как Землю…
Современные искусствоведы уверены, что в своих работах Йешиль зашифровывает некие пророчества, одновременно давая и ключи к их расшифровке — в образах, красках и даже сарказме. Сами веревки, которые он выбрал в качестве единственного объекта для изображения, тоже можно расценить как шутку или маленькое хулиганство-каприз творца. Однако из них складываются целые миры, стоит только включить фантазию — веревки превращаются в волну, набегающую на песок, вечерний пейзаж, звуковую дорожку или цветник.
Сюрпризы от консульства
Поскольку выставка открыта по инициативе турецкой стороны, на открытии генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан признался, что в его личной коллекции тоже есть работы Ахмета Йешиля, причем именно из «веревочной» серии:
— Это замечательный художник, известный во всем мире. Он занимается живописью 42 года, из них 30 лет мы знакомы. Для того, чтобы объединять людей, завязать дружбу, иногда нужны нити и даже веревки. Именно их и привез в Казань наш художник. Вообще, мы запланировали целую серию выставок в Казани, чтобы познакомить татарстанцев со всем многообразием культурной жизни Турции. В октябре в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» уже открылась экспозиция «Анатолийский бриз» с участием 11 современных художников, на днях откроем фотовыставку и в Национальном музее Татарстана. При этом стараемся привозить на открытие наших художников, чтобы и они могли увидеть Казань во всей красе, с ее бурной культурной жизнью. Этот год уже подходит к концу, но могу вас заверить, что в будущем году вас ждет еще немало сюрпризов от нас. Вообще, мы будем привозить свои экспозиции до тех пор, пока казанцам не надоест, — пошутил консул.
«Болезнь разрушила мечты, направив по истинному пути»
Подтверждением слов Исмета Эрикана стало личное участие в открытии «виновника» торжества. Ахмета Йешиля не остановила инвалидная коляска, к которой он прикован со студенческих лет. Он родился в 1954 году в небольшом городке Мерсин.
— Не сразу я стал ощущать себя художником В 10 лет я написал свою первую картину, за что был подвергнут дисциплинарному взысканию — мой педагог неправильно понял картину и решил меня наказать. Однако директор вступился и твердо сказал мне — надо учиться живописи. На самом деле, я хотел заниматься медициной или стать футболистом, но болезнь перечеркнула все мои мечты. Так буквально судьба меня направила по пути художника. Со временем, я и сам поверил в свое призвание. В начале творческого пути увлекался минимализмом. Потом написал серию работ, посвященных теме матери и ребенка. Именно эту выставку похвалил один из известных турецких критиков, меня признали, и я понял, что выбрал правильный путь. С тех пор персональных выставок было порядка 200, еще около 400 — совместные проекты, — рассказал Ахмет Йешиль.
Чем восхищен турецкий художник
На открытии выставки присутствовала заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова. Она поприветствовала собравшихся, художника и консула от имени председателя парламента Татарстана Фарида Мухаметшина, который лично не смог приехать на открытие выставки. Однако он прислал поздравительный адрес художнику, в котором отметил, что Ахмет Йешиль — один из ярких представителей современного турецкого искусства, давно заслуживший признание.
«Ваши работы заставляют задуматься о сущности бытия и бесконечности Вселенной. Вы впервые экспонируетесь в России, и особенно ценно, что для первой выставки вы выбрали Казань. Этот факт еще раз свидетельствует об установлении прочных дружеских связей между нашими республиками», — в частности, отметил глава парламента.
Ахмет Йешиль признался, что восхищен богатой культурной жизнью казанцев. Сам он за несколько дней до открытия собственной экспозиции успел побывать в музеях и выставочных залах, где познакомился с творчеством Баки Урманче и Николая Фешина, посетил оперный театр, восхитившись реакцией зрителей на оперу «Аида», сам успел поностальгировать на концерте неоклассики в БКЗ.
Выставка продлится до 16 января 2022 года.
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