«Просто «лицо» мировой коррупции»: зампрокурора Нурлата ждет посадка под 10 лет?

Гособвинители считают доказанными взятки на миллион, подсудимый просит признать его мошенником

Фото: Ирина Плотникова

Лишить классного чина «младший советник юстиции», взыскать все полученные взятки и отправить в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев — такого наказания для бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева запросила прокуратура Татарстана. Сам обвиняемый в получении 14 взяток в прениях просил считать его не коррупционером, а мошенником. Подробности суда над экс-прокурором — в репортаже «Реального времени».

Подсудимый Яманов: «Стыдно... Прошу не отделять меня от сына»



30 ноября Черемшанский райсуд представит бывшим прокурорским работникам последнее слово. В минувшую пятницу на прениях в зале суда присутствовало сразу шесть бывших и действующих сотрудников надзорного ведомства.

Гособвинение поддерживали старший прокурор отдела прокуратуры РТ Аида Шайдуллина и зампрокурора Черемшанского района Айназ Газизов. Экс-заместителя прокурора Нурлата Евгения Сергеева защищали два экс-подчиненных Илдуса Нафикова — адвокаты Камиль Даишев и Камиль Монасыпов. Интересы бывшего водителя Нурлатской прокуратуры Сергея Яманова отстаивал Ильнур Рашитов, бывший коллега следователей 3-го отдела Следкома по РТ, что направляли это уголовное дело в суд.

Большую часть эпизодов против Яманова о посредничестве взяткам прекратили еще на следствии — за деятельным раскаянием. Сейчас его обвиняют лишь в мошенническом получении 350 тысяч рублей (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в посредничестве взятке 100 тысяч рублей (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По оценке гособвинителя Шайдуллиной, два этих состава по совокупности тянут на 5 лет колонии общего режима. Такой срок явно не ожидал услышать ни подсудимый, ни его адвокат.

34-летний Сергей Яманов просил не лишать его свободы: «Ваша честь, я вину признал полностью, в полном объеме. Ущерб возместил. Стыдно... Прошу не отделять меня от моего сына».

34-летний Сергей Яманов

Адвокат экс-водителя Ильнур Рашитов напомнил — детей у его клиента двое, и один из них тяжело болен. Защитник подчеркнул: Яманов с первого дня признавал вину и «сделал все, чтобы помочь успешно расследовать уголовное дело и загладить причиненный вред». Речь идет о явках с повинной и подробных показаниях — где, когда, за что и сколько тысяч рублей водитель получал и передавал своему приятелю и руководителю.

Всего в обвинении говорится о 14 взятках на сумму чуть более 1 млн рублей. Из которой, по версии силовиков, Сергеев забрал себе 665 тысяч рублей, поскольку почти всегда делился с посредником, а последние 100 тысяч рублей просто не успел получить — 22 октября 2020 года сотрудники ФСБ и СК задержали сначала Яманова, а затем и самого Сергеева. На следующий день оба отправились под домашний арест — с учетом признания вины заключения в СИЗО следователи не просили.

В суд это дело пришло еще в апреле 2021-го — правда, в нурлатский, но процесс не пошел. После самоотвода одного судьи и отвода всему составу суда со стороны защиты Верховный суд РТ направил материалы в Черемшанский райсуд. В июле председатель суда Дмитрий Макаров, едва приняв дело, вынес решение о самоотводе. В августе процесс стартовал под председательством судьи Раифа Сайфутдинова и остановился в шаге от приговора.

Посадить, взыскать взятки и конфисковать мобильники

Для бывшего коллеги-зампрокурора сторона обвинения запросила наказание пожестче, заявив, что об исправлении без изоляции от общества речи быть не может.

«В силу своего положения Сергеев должен был осуществлять защиту интересов граждан и государства, но на деле мы видим — занимался своим личным благополучием», — констатировала представитель прокуратуры РТ Аида Шайдуллина.

Для бывшего коллеги-зампрокурора сторона обвинения запросила наказание пожестче, заявив, что об исправлении без изоляции от общества речи быть не может

Она просила признать этого фигуранта виновным по всем вменяемым ему эпизодам — получение пяти взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), четыре взятки в значительном размере за незаконные действия или бездействия (ч. 3 ст. 290 УК) и еще пять взяток в значительном размере с вымогательством предмета взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В качестве наказания для 32-летнего Евгения Сергеева прокуратура запросила 9,5 года колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 8 лет. Еще одно предложение гособвинителей — лишить экс-коллегу, младшего советника юстиции этого классного чина — за то, что дискредитировал работу органов прокуратуры.

Прокуроры считают, исследованные судом доказательства подтвердили вину фигуранта в тяжких коррупционных преступлениях. Одним из свидетелей обвинения стал нурлатский горпрокурор Сайяр Зиятдинов, который подтвердил — поручал Сергееву подготовку списков сотрудников для поддержки гособвинения по назначенным на неделю судебным процессам, поскольку сам был в Нурлате человеком новым и не знал, кому какие дела по силам. Таким образом, у Сергеева была возможность отбирать нужные дела себе.

По версии обвинения, в двух случаях деньги передавались в интересах владельцев проблемных объектов — кальянной и пункта забоя скота, а в остальных — за мягкую позицию гособвинителя в ходе рассмотрения уголовных дел — о коррупции, о фальсификации доказательств по гражданскому делу, о невыплате зарплаты и половой близости с несовершеннолетними. При этом изначально с потенциальными взяткодателями и их близкими связывался прокурорский водитель и объяснял, почему стоит принять коррупционное предложение.

После самоотвода одного судьи и отвода всему составу суда со стороны защиты Верховный суд РТ направил материалы в Черемшанский райсуд

Среди прочих взяткодателей в деле фигурируют трое мужчин 25—30 лет, которых судили в Нурлате за интимную близость с несовершеннолетними. На следствии и в Черемшанском суде они признались, что передавали через Яманова гособвинителю по своим делам суммы от 100 до 150 тысяч рублей (по 50—80 тысяч с каждой взятки, по версии силовиков, возвращались посреднику). Так, одного обвиняли в сношении с девушкой старше 12, но младше 14 лет. Согласно УК РФ, за данное преступление предусмотрено лишение свободы от 3 до 10 лет. И в прениях в сентябре 2018-го зампрокурора района Сергеев в Нурлатском суде запросил для педофила как раз 3 года. Суд посчитал возможным применить наказание ниже низшего предела и ограничился двумя годами колонии.

Другого обвиняемого в близости с потерпевшей младше 16 лет Сергеев предложил наказать 2 годами условно, и суд назначил условный срок на полгода меньше. За три эпизода такой же тяги к малолеткам другой житель Нурлата получил всего год ограничения свободы, причем Сергеев просил 200 часов обязательных работ.

По одному из эпизодов Яманов сам решил помочь супруге знакомого — предложил передать через него 50 тысяч за предложение прокурора о более мягкой квалификации в суде. Нюанс в том, что женщина отказалась, и Яманов передал в качестве взятки свои личные 40 тысяч рублей, а затем попросил и получил их обратно.

Также гособвинитель Аида Шайдуллина просила суд конфисковать и обратить в пользу государства орудия преступления — мобильники подсудимых, ранее изъятые в качестве вещдоков. А еще — взыскать с Сергеева все денежные средства, полученные в качестве взяток, а с Яманова — 275 тысяч по гражданскому иску потерпевшего от мошенничества отца двух братьев Заббаровых, обвиняемых в избиении и похищении человека. Яманов признался, что в июле — августе 2020-го обманул потерпевшего — просил 600 тысяч, а получил 350 тысяч якобы для передачи взятки для зампрокурора, обещая, что тот на суде будет просить сначала исключения из обвинения тяжкой статьи о похищении, а затем — условный срок.

При этом Сергеев первоначально отказался помогать по делу Заббаровых, однако после поступления в суд материалов по первому брату (второй до сих пор в бегах, — прим. ред.), как считает сторона обвинения, поменял позицию и выставил счет за свою «помощь» в размере 100 тысяч, не подозревая о уже полученной водителем сумме в 350 тысяч. Именно после этого потерпевший обратился в ФСБ, и эта история получила огласку.



По мнению подсудимого, анализ исследованных в суде доказательств полностью подтверждает его версию: «Я никакие взятки не брал и не получал эти взятки»

«Не приведено ни одного доказательства, что я получил именно взятку!»

Пока еще младший советник юстиции Евгений Сергеев со свидетельской трибуны разразился обвинениями в адрес бывших коллег:

— Какие такие данные о личности они изучили, что однозначно утверждают — он должен сидеть 9,5 года в тюрьме строгого режима?! Сами через полторы минуты оглашают, что у меня двое малолетних детей на иждивении и положительные характеристики — может это? Или то, что я служил почти девять лет верой и правдой — о чем говорит характеристика за подписью прокурора республики и благодарственные письма — ни одного дисциплинарного взыскания за все годы!



По мнению подсудимого, анализ исследованных в суде доказательств полностью подтверждает его версию: «Я никакие взятки не брал и не получал эти взятки. Так как в моих действиях имеет место мошенничество, причем без учета служебного положения».

— Все доказательства, которые сегодня огласило обвинение, с полной уверенностью подтверждают вину Яманова в посредничестве взяточничеству, так это и не оспаривается, — продолжил бывший зампрокурора Нурлата. — Но стороной обвинения не приведено ни одного доказательства, что я получил именно взятку... Это ли не дискредитация органов прокуратуры, когда направляют дело в суд с предъявлением обвинения, явно противоречащего материалам дела?!

В своей речи Сергеев обвинил силовиков в желании предъявить ему самое тяжкое из возможных обвинений и в искажении показаний свидетелей. Обвинение по эпизоду взятки 100 тысяч от Заббарова назвал бредом, ссылаясь на то, что договоренности о ее передаче ему не было — он с Ямановым не виделся и даже не созванивался.

В финале выступления подсудимый извинился за резкость отдельных высказываний. За совершенные преступления не извинялся, о раскаянии не говорил.

Адвокаты подсудимого экс-прокурора просили суд о частичном оправдании своего клиента и переквалификации всех его обвинений с получения взяток на мошенничество

Защита о «показательной порке» и деле братьев-прокуроров

Адвокаты подсудимого экс-прокурора просили суд о частичном оправдании своего клиента и переквалификации всех его обвинений с получения взяток на мошенничество, причем по ч. 2 ст. 159 УК РФ — даже без использования служебного положения. По версии защиты, на стадии судебного разбирательства гособвинитель не может влиять на итоговое решение, но юридически неграмотные «взяткодатели» и посредник понятия не имели о реальных полномочиях зампрокурора района в процессе.

«В ходе судебного следствия абсолютно все свидетели-взяткодатели подтвердили — передавали деньги за итоговое решение суда, а не за позицию прокурора, — отметил адвокат Камиль Монасыпов. — Фактически ход рассмотрения этих уголовных дел был пущен на самотек».

Его коллега Камиль Даишев считает дело Сергеева ярким примером того, как «в назидание другим правоохранительная система, в первую очередь прокуратура, устраивает показательную порку провинившегося сотрудника».

— Мы только приветствуем борьбу за чистоту кадров, но когда она идет вразрез законности, справедливости и носит избирательный характер — это настораживает, — сообщил Даишев и довел до суда информацию об исходе дела казанских братьев-прокуроров Сабировых. Напомним, их в 2018-м наказали условными сроками за мошенничество со взятками «под суд» — за возврат дела прокурору и за мягкий приговор. Защита Сергеева считает обстоятельства преступлений казанских и нурлатского сотрудников одинаковыми, но видит разницу в выборе «мишеней».

— В случае с Сабировыми прокуратура РТ согласилось с квалификацией их действий как мошенничество. А по делу Сергеева стоит на своем, что все это взятка, а Сергеев — просто лицо мировой коррупции, не иначе. В чем дело?! Может, просто за Сергеева заступиться некому? — рассуждал адвокат с прокурорским прошлым.

Ссылаясь на показания Сергеева в суде, защитники утверждали — 70 тысяч рублей от судимого за мелкое взяточничество экс-сотрудника филиала Главного бюро МСЭ по РТ Валерия Тверскова зампрокурора просто не получил: «Яманов сообщил ему, что Тверсков от передачи отказался». Более ранние эпизоды подношений на 200 тысяч рублей от того же врача-эксперта в части сумм Сергеевым не оспариваются. Этого сотрудника судили в Нурлате трижды — всего по 19 эпизодам мелкого взяточничества за оформление инвалидности III группы сроком на год. Дважды суд с подачи гособвинителя Сергеева назначал уголовный штраф, в третий раз прекратил дело за сроком давности.

Адвокаты предложили Черемшанскому суду полностью оправдать их клиента по обвинению во взятке 100 тысяч рублей от Заббарова, утверждая, что все имеющиеся доказательства говорят лишь о мошенничестве со стороны Яманова. А также просили прекратить за отсутствием состава эпизод на 70 тысяч рублей по врачу Тверскову и прекратить в связи с добровольным отказом от преступления эпизод на 40 тысяч, которые Сергеев вернул Яманову.

Признания самого клиента во всех этих взятках на стадии предварительного следствия защитники объясняют его нежеланием оказаться в СИЗО на весь срок следствия. И говорят, что с этой целью Сергеев неоднократно давал показания, «как под копирку» повторяющие слова допрошенного ранее Яманова.

«Если бы Сергеев не имел статуса...»

В ответных репликах зампрокурора Черемшанского района Айназ Газизов подчеркнул — в деле есть четкие показания свидетелей-взяткодателей, что деньги они передавали именно за позицию гособвинителя, а все признания на предварительном следствии Сергеев делал в присутствии своего адвоката и, будучи юристом, сам полностью осознавал последствия. Газизов отметил, что неоднократные допросы подсудимого проводились со значительными перерывами, и каждый раз он давал последовательные показания, не указывая никаких замечаний в протокол, что его слова искажаются.

— Мы по ВКС допрашивали супругу Зиганшина (обвиняемого во взятке сотрудника ДПС, — прим. ред.) по обстоятельствам разговора с Сергеевым. Она конкретно ответила, что на ее вопрос «Если я не передам деньги, вы будете ставить палки в колеса?» он кивнул, — сообщил гособвинитель.

Также представитель Черемшанской прокуратуры был вынужден напомнить коллегам — позиция гособвинителя в процессе самостоятельна, он никак не связан с позицией адвоката и не обязан поддерживать ходатайство защиты о прекращении дела, как поступил Сергеев по первому эпизоду дела — на 30 тысяч рублей. По версии обвинения, за эту взятку зампрокурора Нурлата не стал мешать подсудимой, желавшей избежать наказания за представление суду фальшивых доказательств по гражданскому делу.

Кем признает суд Сергеева — взяточником или мошенником — покажет время

Ссылки на дело братьев Сабировых сторона обвинения назвала некорректными, предложив перечитать их приговор. И раскритиковала позицию в части квалификации действий Сергеева как мошенничество, да еще и без использования служебного положения. «Я полагаю, всем участникам данного дела понятно — если бы Сергеев не имел того статуса, тех должностных полномочий, эти преступления просто не могли бы быть совершены...»

Защита в репликах вновь прошлась по показаниям свидетелей и озвучила тезис, что позиция прокуроров «не выдерживает никакой критики». Однако добавила — коль утверждал обвинительное заключение лично Илдус Нафиков, прокурор Татарстана, то никто из его подчиненных «не может поступить иначе».

Кем признает суд Сергеева — взяточником или мошенником — покажет время.