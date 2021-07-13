Председатель Черемшанского суда взял самоотвод по коррупционному делу экс-зампрокурора Нурлата

С фальстарта начался сегодня в Черемшане судебный процесс по коррупционному делу экс-сотрудников прокуратуры Нурлата. Председательствующий по делу судья Дмитрий Макаров, он же председатель райсуда объявил самоотвод, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Основанием для такого решения, как утверждают источники «Реального времени», стал объективный факт: сын судьи когда-то работал вместе с бывшим зампрокурора Нурлата — ныне подсудимым Евгением Сергеевым. Если стороны не обжалуют решение об отводе, материалы будут переданы в производство другому судье Черемшанского суда.

Напомним, Сергеева обвиняют в получении 14 взяток на миллион, а бывшего водителя прокуратуры Сергея Яманова — в посредничестве этому и мошенничестве. По версии СК и прокуратуры РТ, взятки передавались подсудимыми и их родственниками в 2018—2020 годах за максимально мягкую позицию гособвинения в прениях.

Ранее отвод по данному делу был объявлен всему составу Нурлатского суда, после чего Верховный суд РТ отправил его в Черемшан.