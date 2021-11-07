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Цитаты недели: Жириновский — о сексологах для школ, Байден — о горящей тундре Путина, Макгрегор — о возвращении

00:00, 07.11.2021

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Цитаты недели: Жириновский — о сексологах для школ, Байден — о горящей тундре Путина, Макгрегор — о возвращении
Фото: duma.gov.ru

О том, что Моргенштерна надо презирать

А этим [согласным с Моргенштерном] надо просто показывать, что они, мягко говоря, не правы. И называть вещи своими именами. Моргенштерна, людей, которые не любят свою Родину, надо презирать. Или просто не замечать и не обращать внимания. Тогда у них совсем другая реакция будет.

Слова скандально известного российского рэпера Моргенштерна о том, что он не понимает, зачем праздновать День Победы, стали очень обсуждаемыми — большинство граждан артиста осуждает и мнение его не разделяет. Согласно опросу ВЦИОМ, такой позиции придерживаются 68% россиян. Но нашлись и те, кто с Моргенштерном согласен — 22%. Сторонники рэпера сразу попали под шквал критики члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Алехина. Он считает, что такие люди достойны игнорирования и презрения.

О секс-просвете для школьников

Подростки часто знают о том, что такое секс, только с плохой стороны. Есть мальчики, которые соревнуются в количестве связей, не понимая опасности этого, считая девушек просто предметом спора. Есть девочки, которые стремятся быстрее начать взрослую жизнь. Они смотрят фильмы, там масса примеров, где целуются, раздеваются, ложатся в постель. Но они не понимают, что там взрослые люди это делают, а не подростки.

О необходимости полового воспитания в российских школах заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, сексологи должны объяснять детям на специальных уроках, которые надо проводить хотя бы раз в неделю, что им не следует торопиться со взрослением через секс. Политик обратил внимание, что Россия остается единственной в Европе страной, где по-прежнему школьников не учат ни семейной психологии, ни половому воспитанию. Чтобы как-то решить проблему, Жириновский предложил создать целую ассоциацию психологов, которая просвещала бы подростков на тему сексуальных отношений.

О горящей тундре Путина

То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Глазго раскритиковал Китай и Россию за то, что те якобы игнорируют климатические проблемы, а конкретнее — не участвуют в форуме G20. Претензия прозвучала и в адрес российского лидера Владимира Путина, который не озвучивает план мероприятий по улучшению климата, в том числе и по борьбе с пожарами. В Кремле на высказывание Байдена отреагировали оперативно. Факт пожаров в тундре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицать не стал, но указал, что это проблема не только России — леса горят и в американской Калифорнии, и в Турции, и в других странах.

О в целом добровольной вакцинации от COVID-19

Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать [права людей] можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но «можно» не означает «обязательно». И хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла: вакцинация в нашей стране является в целом добровольной.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» заявил, что вакцинация от коронавируса в России добровольная, хотя постановления, обязывающие отдельные категории граждан сделать прививку, изданы по всех регионах. Проблемы и нарушения прав россиян в этом он не видит — решение оправдано и направлено на спасение человеческих жизней от смертельной угрозы. Обязательной вакцинации подлежат как раз те, кто общается с большим количеством людей. В случае их заражения вирус распространится быстрее, и в этом случае чужие права будут нарушены.

О вреде сериалов для мозгов

Даже если там не убивают, а показывают псевдоотношения в семье, мещанство, бытовуху, все это убожество, бездарно сыгранное. Это еще опаснее, потому что просто уничтожает способность мыслить. Вообще. Сегодня сериалы действительно хуже наркотика. Они и без того невежественное население делают просто примитивным, и от этого — опасным.

Российский публицист и историк Евгений Понасенков уверен, что сериалы пагубно сказываются на интеллекте человека. К слову, здесь он припомнил приматов, которые умом не блещут. Решение проблемы он видит не столько в цензуре, сколько в заполнении «сознания большинства населения классикой и настоящей эстетикой». Умные должны «фильтровать» потребляемый глупыми контент, уверен Понасенков.

О величайшем возвращении в истории спорта

Вернусь с местью! Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа — это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, сломавший ногу в первом раунде поединка с американцем Дастином Порье, восстановился после травмы и анонсировал триумфальное возвращение к боям. Чего именно ждать и какие он строит планы — он не уточнил, но подписчикам в Instagram рассказал, что ему кайфово снова быть на ковриках.

Опять о Моргенштерне

Здесь лучше нам вместо того, чтобы подчищать за всеми этими Моргенштернами, нужно повесить Моргенштерна или посадить его в тюрьму к чертям собачьим. И тогда будет проще, чтобы весь этот скам, который за деньги готов выполнять любую дичь, зачистить, и тогда нам будет проще. Уроки полового воспитания ничем хорошим не заканчивались <...> это никоим образом не сдерживает человека.

Идею Жириновского ввести в российских школах уроки полового воспитания не поддержал его коллега, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, подростки рано начинают вести половую жизнь вовсе не из-за пробелов в образовании — уроков биологии и анотомии якобы достаточно, а из-за развращенности. Корень зла Милонов, по всей видимости, видит во влиянии творчества Моргенштерна, которого он так яро хочет убрать из поля зрения несовершеннолетних для их же блага.

Татьяна Демина
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