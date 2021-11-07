Цитаты недели: Жириновский — о сексологах для школ, Байден — о горящей тундре Путина, Макгрегор — о возвращении
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О том, что Моргенштерна надо презирать
Слова скандально известного российского рэпера Моргенштерна о том, что он не понимает, зачем праздновать День Победы, стали очень обсуждаемыми — большинство граждан артиста осуждает и мнение его не разделяет. Согласно опросу ВЦИОМ, такой позиции придерживаются 68% россиян. Но нашлись и те, кто с Моргенштерном согласен — 22%. Сторонники рэпера сразу попали под шквал критики члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Алехина. Он считает, что такие люди достойны игнорирования и презрения.
О секс-просвете для школьников
О необходимости полового воспитания в российских школах заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, сексологи должны объяснять детям на специальных уроках, которые надо проводить хотя бы раз в неделю, что им не следует торопиться со взрослением через секс. Политик обратил внимание, что Россия остается единственной в Европе страной, где по-прежнему школьников не учат ни семейной психологии, ни половому воспитанию. Чтобы как-то решить проблему, Жириновский предложил создать целую ассоциацию психологов, которая просвещала бы подростков на тему сексуальных отношений.
О горящей тундре Путина
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Глазго раскритиковал Китай и Россию за то, что те якобы игнорируют климатические проблемы, а конкретнее — не участвуют в форуме G20. Претензия прозвучала и в адрес российского лидера Владимира Путина, который не озвучивает план мероприятий по улучшению климата, в том числе и по борьбе с пожарами. В Кремле на высказывание Байдена отреагировали оперативно. Факт пожаров в тундре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицать не стал, но указал, что это проблема не только России — леса горят и в американской Калифорнии, и в Турции, и в других странах.
О в целом добровольной вакцинации от COVID-19
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» заявил, что вакцинация от коронавируса в России добровольная, хотя постановления, обязывающие отдельные категории граждан сделать прививку, изданы по всех регионах. Проблемы и нарушения прав россиян в этом он не видит — решение оправдано и направлено на спасение человеческих жизней от смертельной угрозы. Обязательной вакцинации подлежат как раз те, кто общается с большим количеством людей. В случае их заражения вирус распространится быстрее, и в этом случае чужие права будут нарушены.
О вреде сериалов для мозгов
Российский публицист и историк Евгений Понасенков уверен, что сериалы пагубно сказываются на интеллекте человека. К слову, здесь он припомнил приматов, которые умом не блещут. Решение проблемы он видит не столько в цензуре, сколько в заполнении «сознания большинства населения классикой и настоящей эстетикой». Умные должны «фильтровать» потребляемый глупыми контент, уверен Понасенков.
О величайшем возвращении в истории спорта
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, сломавший ногу в первом раунде поединка с американцем Дастином Порье, восстановился после травмы и анонсировал триумфальное возвращение к боям. Чего именно ждать и какие он строит планы — он не уточнил, но подписчикам в Instagram рассказал, что ему кайфово снова быть на ковриках.
Опять о Моргенштерне
Идею Жириновского ввести в российских школах уроки полового воспитания не поддержал его коллега, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, подростки рано начинают вести половую жизнь вовсе не из-за пробелов в образовании — уроков биологии и анотомии якобы достаточно, а из-за развращенности. Корень зла Милонов, по всей видимости, видит во влиянии творчества Моргенштерна, которого он так яро хочет убрать из поля зрения несовершеннолетних для их же блага.
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