Бизнес-аккаунт дня: казанские ростовые куклы-медведи

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 187-я

Первые ростовые куклы, внутрь которых помещался человек, появились в США в середине 50-х годов XX века — это были мультгерои студии Disney. В России этот бизнес стал развиваться только с начала 2000-х годов. В прошлом году в Казани два друга-аниматора тоже решили оказывать развлекательные услуги в образе двух гигантских белых медведей и создали свое агентство Mishkishow. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Даря удивление и радость

Ростовые куклы уже много лет являются неотъемлемой частью развлекательных и рекламных мероприятий, «гвоздем» развлекательной программы корпоративов и детских праздников. Удивление и радость — главные эмоции, которые вызывают «живые куклы» и у детей, и у взрослых. «Живые», почти трехметровые, забавно танцующие пушистые мишки Петр и Федор от агентства Mishkishow смогут развеселить любого и создать праздничное настроение. Их приглашают на дни рождения, на утренники в детские сады, свадебные торжества. А еще два медведя в роли курьеров могут вручать цветы или подарки — особенно эта услуга востребована в День святого Валентина и 8 Марта. Недавно семейство ростовых звериных фигур пополнилось — создавать праздничное настроение для казанцев теперь станут еще и два рыжих кота.

Сегодня аналитический разбор страницы этой компании в Instagram провели эксперты казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Точное описание профиля поможет клиенту принять решение — остаться или уйти

Имя профиля — эта строка нужна для того, чтобы аккаунт нашли клиенты. Подумайте, как вас могут искать пользователи — особенно та потенциальная аудитория, которой нужна услуга оригинального поздравления, но он не знает о вашем шоу.

Описание профиля сейчас не продает. Не нужно здесь указывать город — для этого есть адресная строка. Также геолокацию указывают в нике (как в рассматриваемом профиле) и в имени аккаунта. Расшифруйте подробнее новый формат поздравления, для каких мероприятий он подойдет? Корпоративные мероприятия, детские и взрослые дни рождения, свадьбы? Если предоставляете услуги для детских праздников, то важна информация о безопасности. Что за услуга, может быть, это экспресс-поздравление или же целая программа на мероприятие?

В случае если у вас конкурентное предложение по стоимости услуги, то стоимость нужно вынести в био. Помогите клиенту принять решение, что ваше шоу — лучшее решение для него. Эта информация есть в актуальном, но не все пользователи до него дойдут. Решение принимается о том, интересна услуга или нет, в первые секунды, когда пользователь видит описание профиля.



Нет смысла дублировать телефон в описании, если он есть в контактах. Рекомендуем для удобства клиентов использовать сервис taplink, где сможете разместить ссылки на ваши мессенджеры.

Обложки актуального оформлены скучно, поэтому желания просмотреть их совсем не возникает. Аккаунт услуг для праздников должен быть более ярким и эмоциональным. Но чтобы он не превратился в «лоскутное одеяло», рекомендуем использовать шаблоны. Можно выбрать уже готовые, но лучше заказать разработку дизайна именно для вашего аккаунта.

В качестве тем для постов — часто задаваемые вопросы

В ленте аккаунта широко используется видеоформат. Это хороший выбор как для увеличения охвата, так и для вовлечения пользователей. Но чтобы такой пост смотрелся красиво, рекомендуем использовать обложки. На фото поста можно сделать надписи, с какого мероприятия данный контент. Также лучше использовать во всех постах одинаковый шрифт, и его должно быть не более двух видов — выберите те шрифты, которые больше всего вам нравятся.

Хорошо, что в постах есть тексты. Наша рекомендация подойти к текстам в постах так же, как к информации в описании профиля. Дайте информацию, важную для принятия решения клиентом. Используйте для тем часто задаваемые вопросы.

Также во всех постах советуем использовать хештеги — при применении на постоянной основе они дадут результат для охвата. Достаточно пяти хештегов на один пост, при этом советуем не использовать одни и те же в каждой публикации.

К модерации нужно отнестись внимательнее — у вас есть комментарии без ответов. В том числе и с запросом цены. В бизнес-аккаунте должно быть минимальное количество подписок. Сейчас количество подписок и подписчиков практически одинаковое. У пользователей может создаться негативное впечатление как об аккаунте для массфолловинга. Взаимных подписчиков у профиля 36% — это много. В идеале у бизнес-профиля вообще не должно быть подписок.

Наши рекомендации:

почистить подписки и проверить подписчиков;

чаще размещать контент;

использовать хештеги;

доработать имя и описание профиля;

пригласить для сотрудничества инфлюенсеров.