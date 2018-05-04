Сергеева Гульнара Ильдусовна

Общая информация

Родилась 5 июня 1960 года в с. Дубъязы Высокогорского района ТАССР.

Образование:

1982 год — юридический факультет Казанского государственного университета (специальностЬ «правоведение» )

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1977 — 1978 гг. — секретарь судебного заседания в Московском районном народном суде, г. Казань.

1982 — 1985 гг. — стажер коллегии адвокатов ТАССР.

1985 — 1992 гг. — член Коллегии адвокатов Татарской АССР.

1987 — 1992 гг. — председатель совета молодых адвокатов Коллегии адвокатов РТ.

1992 — 2001 гг. — заведующая адвокатским бюро, г. Казань.

1998 — 2008 гг. — член правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и член Третейского суда при ТПП РТ.

2001 — 2003 гг. — председатель адвокатского бюро «Сергеева и Партнеры».

2001 — 2004 гг. — заместитель председателя, председатель экспертного совета Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и социальным реформам при Кабинете Министров РТ.

2003 — 2004 гг. — доверенное лицо В.В.Путина по выборам президента Российской Федерации.

2003 — 2004 гг. — член квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Татарстан в качестве представителя Государственного совета РТ.

2004 — 2008 гг. — депутат Государственного совета Республики Татарстан (по республиканскому списку партии «Единая Россия»).

2004 — 2008 гг. — генеральный директор Агентства по развитию предпринимательства Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ.

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам Федерации и региональной политике.

С августа 2010 г. — президент Федерации художественной гимнастики РТ.

В 2011 -2014 гг. — начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан.

С января 2015 г. — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан.

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