В Бугульме перестал работать общественный транспорт
В Бугульме перестал работать общественный транспорт, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
С начала октября в городе прекратил ездить общественный транспорт. Местные жители теперь ходят пешком или ездят на такси. В сентябре в прокуратуру города поступили жалобы на работу общественного транспорта. Надзорный орган решил, что эксплуатация транспорта не безопасна и подал иск в суд на перевозчика. Было вынесено решение о приостановки деятельности — исполкому пришлось досрочно расторгнуть договор. Теперь никто не знает когда появятся автобусы в Бугульме.
В прошлом году в декабре в Бугульме максимально сократили количество автобусов на маршрутах. При этом техника стояла в гараже, а жители ждали транспорта по 2 часа.
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